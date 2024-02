Vinko Ćemeraš otkrio nam je razlog odlaska na Doru, ali i zašto dalje nastavlja bez svog benda Talvi Tuuli

I dok je Hrvatska oduševljena novim pobjednikom showa "The Voice Hrvatska" Martinom Kosovcem, u finalu se pojavio i pobjednik tog showa prije četiri godine – Čapljinac Vinko Ćemeraš. U showu je oduševio mentora Davora Gopca, a nakon pobjede sve do sada radio je sa svojim bendom Talvi Tuuli, no nama otkriva da će ubuduće bez njega. Odnosno, neće imati stalne članove u bendu, već će to biti uglavnom gostujući svirači. Velika je to promjena za Vinka, koji se trenutačno sprema za nastup na Dori, na kojoj će sreću okušati s pjesmom "Lying Eyes". Kako je nastala ta pjesma i zašto se prijavio na Doru te očekuje li prolaz, otkrio nam je u razgovoru.

Manje je od mjesec dana do nastupa na Dori. Kako se pripremate za nastup, je li sve spremno ili još mijenjate ideje?

Pa polako se psihički pripremam, znam svoje mane pa ih pokušavam ispraviti do nastupa. A da budem iskren, tek smo počeli smišljati ideju za nastup te polako počeli razgovarati i o outfitu. Ali, kako kažete, još je otprilike mjesec dana do Dore tako da nemam ni pritisak, sve ćemo uspjeti pripremiti i predstaviti se na najbolji mogući način.

Recite nam nešto o pjesmi "Lying Eyes". Pročitala sam da je nastala prije dosta vremena i da je stajala u ladici?

Pjesma je zapravo nastala prošle godine u svibnju i u jako kratkom vremenu. Čim sam imao melodiju i početni falsetto, osjetio sam da bi moglo biti nešto od nje. Istina je da je spremljena u ladicu čim sam je dovršio. Jednostavno nije bilo vremena, a ni plana za nju. Ali očito je ona imala plan i priču za sebe, na moju sreću, ha-ha.

Ispočetka, za prijavu na Doru htjeli ste poslati drugu pjesmu?

Da, da, htio sam poslati pjesmu "Thought". Cijeli tim dao je palac gore, baš smo uživali dok smo je snimali i slušali, ali... Zbog pravila Dore da pjesma ne može trajati dulje od tri minute bili smo primorani nešto mijenjati. Pokušali smo tu pjesmu skratiti na nekoliko načina, ali nije imalo smisla. I tada je "Lying Eyes" počela provoditi svoj plan.

Što uopće očekujete od nastupa na Dori?

Očekujem da budem zadovoljan, to mi je uvijek ono najteže. Nadam se da ćemo sve odraditi kako planiramo te da ćemo se na kraju dobro zabaviti i uživati.

Kad smo kod toga, odakle ideja da nastupite na Dori?

Najveći razlog za tu ideju je moje razmišljanje i želja da počnem pisati pjesme na engleskom jeziku. Znao sam da je Dora jedina platforma u Hrvatskoj koja me može pogurati malo prema inozemstvu. Dosta se tu stvari treba poklopiti i svjestan sam da trebam još napredovati ako imam tako veliku želju, ali ne prihvaćam odmah u startu da je to nemoguće.

Kako biste se pripremili za Švedsku, u slučaju da pobijedite?

Krenuo bih s treningom da imam kondicije na pozornici, ha-ha. Naravno, bio bih svjestan da je to velika prilika za napredak u karijeri i da bi moja želja za inozemnom karijerom bila pred vratima. Ali mislim da se pripreme ne bi toliko razlikovale, jedino što bi sebe više psihički pripremao na ogromnu publiku i pozornicu.

Osim što se pripremate za Doru, na čemu još radite? Što ove godine čeka vaš bend Talvi Tuuli?

Osim Dore, radim na pjesmama koje će doći poslije ovog projekta. Sad slijedi razdoblje s nekoliko engleskih pjesama. Odlučio sam nastaviti bez benda, tj. bez naziva Talvi Tuuli i stalnih članova, koje je danas teško naći. Bend će u većini slučajeva biti iza mene, ali to će biti gostujući svirači.

Svirate li i dalje ponekad na ulici?

Sad mi je "ulica" najviše kućni studio. Odavno nisam svirao na ulici, ali ne bježim od toga, kad bih vidio priliku da je na toj ulici to normalno, vjerujem da bih odmah uzeo gitaru i počeo svirati.

Sjećam se da ste u koronakrizi razmišljali o odlasku iz Hrvatske u strahu za budućnost što se tiče glazbenog posla… Jeste li se riješili tog straha ili sada poduzimate neke korake da se osigurate ako se opet dogodi slično?

Trenutačno sam svjestan da ne mogu živjeti od glazbe pa uz to radim što god mogu. Pokušavam se prilagoditi građevinskim poslovima, ha-ha. Najbitnije mi je da nešto radim, da mi je glava zdrava i mirna glava pa da bez pritiska stvaram i glazbu.

Iza vas su nominacija za Večernjakovu ružu, Porin, naslikani mural u Čapljini... Što bi bio idealan sljedeći korak naprijed u vašoj karijeri?

Što god da me čeka, ja se veselim. Počeo sam pisati i objavljivati pjesme i to smatram velikim uspjehom. A ako ikakva potvrda dođe na račun toga, steći ću samopouzdanje u obliku najvećeg trofeja.

