VIDEO Mrle nam je otkrio detalje: 'Na Doru smo se prijavili iz dosade, a nastupit ćemo goli!'

Prošlog tjedna objavljeni su rezultati natječaja za ovogodišnju Doru, a među 18 finalista u kojima su većinom mlađe snage našli su se i riječki rokeri Let 3 s pjesmom "Mama ŠĆ". Fanovi Eurovizije i prijašnjih godina zazivali su njihovo pojavljivanje na ovom natjecanju, pogotovo nakon što su Maneskin pobijedili i ove godine doveli Euroviziju u Italiju.

- Jednostavno, prijavili smo se iz čiste dosade. Znali smo da ljudi priželjkuju da se prijavimo, pa smo se na kraju i prijavili. Situacija je takva da se treba progovarati o mnogim temama. Dora je zadnja prilika da se nešto kaže, rekao nam je Damir Martinović Mrle, koji je zadnje dvije godine napravio pravi brend ŠĆ, pa tako s tim logom radi čarape, pivo, i druge proizvode.

- ŠĆ znači puno stvari. To je usklik kada je čovjek sretan i zadovoljan, može biti i uzdah u meditaciji ili ejakulaciji. Što se tiče pjesme radi se o mami od koje sve kreće i koja ima veliku odgovornost da možda i popravi svijet. S Ivankom Mazurkijević sam ove godine u Splitu radio predstavu "Lizistrata" koja govori o ratu i ženama koje u tom ratu pokušavaju izvući svoje muškarce s frontova. To je dosta utjecalo na mene da tu tematiku provučem i za ovu pjesmu., veli Mrle i obećava interesantan scenski nastup.

- Pitaju nas kako ćemo se obući za Doru. Nećemo se uopće obući, oblačenje je postalo suvišno. Mi se ne idemo natjecati na Doru, zato i ne gledamo na konkurenciju, nego idemo samo otpjevati svoju pjesmu, to će biti dobra prilika da promoviramo svoju pjesmu, rekao je Mrle koji je prijašnje dvije godine postao prava zvijezda na društvenim mrežama, gdje je snimao razna šaljiva videa.

- To je sve nastalo u koroni kada smo bili zatvoreni. Jeo sam doma čvarke i gledao televiziju, i onda sam počeo više trenirati jer sam shvatio da će mi masnoća udariti u glavu. Nisam baš neki ljubitelj trening ali znam koliko je to važno. Bilo mi je dosadno da radim sam pa sam uključio kameru i družio se s ljudima, a nogi su rekli da im je to pomoglo, veli Mrle. Dora je na rasporedu 11. veljače 2023., a tjedan nakon toga je u Domu sportova u Zagrebu tradicionalna manifestacija Antivalentinovo. Uz domaćine Let 3 nastupit će i Mašinko, Porto Morto i Marčelo.

- Kao i uvijek to će biti jedna lijepa manifestacija, uz prigodnu parolu "Ništa ljubav, samo karanje", kazao nam je Mrle. Let 3 ove godine slavi 35 godina postojanja, a Mrle kaže kako nije ni svjestan da je prošlo toliko godina.

- Sjećam se prve probe tadašnjeg benda Let 2. Prije toga sam imao neformalni bend Strukturne ptice, a u tom projektu bio je i Prlja. Ja sam tada bio s curom iz Cacadou Look, imali smo neki tulum, i kad smo se svi probudili išli smo na probu kod cura. Osime prlje i mene bio je tu i Riči, koji je kasnije svirao u grupi Paraf i Kiko iz Termita. Imao sam bilježnicu s tekstovima i prva koju smo uglazbili bila je "Ne trebam te". Svidjelo nam se kako to izgleda pa smo se našli i drugi dan i napravili "Sam u vodi", koja je postala jedan od naših najvećih hitova, prisjetio se Mrle