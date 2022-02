Komentari ne staju! Spektakl u poluvremenu Super Bowla zasjenio Eminemov čin: Kleknuo je usprkos zabrani

Pravi spektakl dogodio se za vrijeme poluvremena, utakmice momčadi Ramsa iz Los Angelesa i Bengalsa iz Cincinnatija. Naime, kao i svake godine, glazbeni show za vrijeme poluvremena Super Bowla razgalio je publiku, a ovaj put su sudjelovali 'originalni gangsteri' Dr. Dre i Snoop Dogg.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS American Football - NFL - Super Bowl LVI Halftime Show - Cincinnati Bengals v Los Angeles Rams - SoFi Stadium, Inglewood, California, United States - February 13, 2022 Dr. Dre and Snoop Dogg perform during the halftime show REUTERS/Mario Anzuoni Photo: MARIO ANZUONI/REUTERS

Video možete pogledati OVDJE.

Oni su otvorili show pjesmama 'The Next Episode' i 'California Love'. Nakon njih iznenađenje za publiku pripremio je reper 50 Cent koji se pojavio kako bi izveo svoj hit 'In Da Club'.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS American Football - NFL - Super Bowl LVI Halftime Show - Cincinnati Bengals v Los Angeles Rams - SoFi Stadium, Inglewood, California, United States - February 13, 2022 50 Cent performs during the halftime show REUTERS/Mike Segar Photo: MIKE SEGAR/REUTERS

Ovaj show za vrijeme poluvremena bio je definitivno poslastica za sve koji su odrastali u 90-ima, pa je nakon Drea, Snoopa i 50 Centa na pozornicu stupila pjevačica Mary J. Blige koja je otpjevala svoje hitove 'Family Affair' i 'No More Drama'.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS American Football - NFL - Super Bowl LVI Halftime Show - Cincinnati Bengals v Los Angeles Rams - SoFi Stadium, Inglewood, California, United States - February 13, 2022 Mary J. Blige performs during the halftime show REUTERS/Mike Segar Photo: MIKE SEGAR/REUTERS

Iako su se mnogi pribojavali da će ovaj show biti previše tmuran i puno se razlikovati od nastupa u prošlosti, glazbenici su priredili pravi spektakl, a mnoge je razveselila i pozornica koja se sastojala od nekoliko manjih stageva gdje su bili plesači i bendovi.

Nakon Mary uslijedio je nastup Kendricka Lamara, jedinog repera koji se nije proslavio u ranim 2000- im godinama, no odlično se uklopio u ovaj show.

Lamar se pojavio s plesačima koji su na sebi imali lente na kojima je pisalo Dre Day - te su mnogi upravo zbog toga pomislili kako je ovaj show bio proslava baš tog glazbenika s dugogodišnjim suradnicima i prijateljima.

Idući je na redu bio reper Eminem.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS American Football - NFL - Super Bowl LVI Halftime Show - Cincinnati Bengals v Los Angeles Rams - SoFi Stadium, Inglewood, California, United States - February 13, 2022 Eminem performs during the halftime show REUTERS/Mike Segar Photo: MIKE SEGAR/REUTERS

Otpjevao je svoj najveći, Oscarom nagrađeni hit 'Lose Yourself' i definitivno bio jedan od najenergičnijih glazbenika u showu. Reper je kleknuo nakon što je izveo pjesmu, a mnogi su uvjereni kako je to učinio po uzoru na NFL igrača Colina Kaepernicka koji je tu gestu učinio simbolom protesta protiv policijske brutalnosti i rasne diskriminacije. Samo nekoliko sati prije nastupa u medijima su se počele širiti vijesti kao je reper najavio da će kleknuti i da su mu taj čin zabranili čelnici NFL-a, no iz lige su kazali kako je ta gesta ustaljena od 2016. i da nitko od sportaša zbog nje nije bio sankcioniran. Komentari na društvenim mrežama oko ovog poteza ne staju, a mnogi su uvjereni da to nije napravio zbog protesta nego kako bi odao počast preninulom reperu jer nakon izvedbe, Dr Dre je odsvirao djelić Tupacove pjesme "I Ain't Mad At Cha". Tupac je bio suradnik Dr. Drea, a ubijen je 1996. u dobi od 25 godina.

Posljednja pjesma koju su svi zajedno izveli bila je 'Still D.R.E', koja je 2000. bila nominirana za Grammy.



Inače, Los Angeles Rams postali su druga momčad koja je osvojila Super Bowl na domaćem stadionu, pobijedivši u finalnom dvoboju doigravanja za prvaka NFL-a Cincinnati Bengals sa 23-20 u dvoboju odigranom u noći s nedjelje na ponedjeljak na SoFi stadionu u Los Angelesu.

