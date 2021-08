Veliki uspjeh dizajnerice koju obožavaju slavne Hrvatice: Još uvijek ne mogu doživjeti koliko je to veliki korak!

Novu AA cruise kolekciju splitska dizajnerica Anamarija Asanović predstavila je nedavno u svom rodnom Splitu, a nakon toga odmah se vratila poslu i biranju materijala za veliku i važnu reviju koju će uskoro održati u talijanskoj modnoj metropoli Milanu. U sklopu platforme Emerging talents tijekom trajanja Milano Fashion Weeka Anamarija će svoj dizajn predstaviti na reviji u predivnoj palači Visconti, a nama je otkrila kako je došlo do poziva da svoj rad predstavi u gradu u kojem je i studirala modni dizajn.

– Do suradnje je došlo preko poznanstva s Josipom Grabovcem koji radi za spomenutu platformu i traži modne talente. Nas dvoje smo već prije surađivali i odijevala sam ga za neke tjedne mode. Kada je njegov direktor vidio moj rad, izrazili su želju da sudjelujem na platformi Emerging talents. Nije bilo lako ni jednostavno ući na tu platformu jer prihvaćaju samo kompletne modne priče koje poslije mogu biti zastupljene u časopisima i modnim kućama i do ovakve prilike koja se meni pružila ne možete doći ni uz pomoć veze ni poznanstva, a ni novca jer njima je važan samo talent i rad. Trenutačno su moje kreacije u njihovu showroomu u Milanu i koriste se za editorijale i snimanja diljem Italije. Još uvijek ne mogu doživjeti koliko je to veliki korak za mene i malo me hvata panika za tu reviju u rujnu – uzbuđeno nam je ispričala splitska dizajnerica čije su kreacije već osvanule u nekim modnim časopisima. Veliki je ovo korak i Anamarija se nada da će joj otvoriti put ka svjetskoj modnoj sceni.



– Ovo mi otvara vrata svjetske modne scene i može se dogoditi da jednog dana u Vogueu netko nosi moju kreaciju – mašta Anamarija i na kapaljku nam otkriva što će to predstaviti u Milanu.

– Sam ambijent palače Visconti nameće neku ideju, ali ostajem dosljedna svom stilu jer iz iskustva znam da će najbolje ispasti ono čemu sam već vjerna, a i vidim da im se već jako sviđa ono što radim. Skice su u izradi, materijale ćemo još malo pričekati jer kolekcija koju predstavljam je jesen/zima, a sada su aktualni ljetni materijali. Ne odstupam od svojih dezena i volim ih kombinirati na nosivoj i klasičnoj odjeći s malo pomaknutim, modernim štihom. Ja to volim ukomponirati tako da ne znaš kamo bi prije gledao i isto tako da se može nositi i navečer i preko dana, to jest da se s popodnevnog sastanka može uskočiti u štikle i otići na večeru – govori dizajnerica.

Ne skriva sreću zbog ove prilike koja joj se pružila i jako je oprezna u otkrivanju informacija vezanih za ovu reviju u Milanu na kojoj će biti prisutni brojni buyeri i urednici modnih časopisa koji će imati priliku prvi vidjeti kolekciju koju je Anamarija osmislila za ovu prigodu. Poznate Hrvatice već obožavaju njezin dizajn, a nas je zanimalo koju bi svjetsku zvijezdu voljela vidjeti u svojim kreacijama.

– Definitivno bih rado obukla Monicu Bellucci jer za moje odjevne predmete treba biti malo ženstveniji, s oblinama i mislim da bi Monica bila idealan model – veli Anamarija. Glumačkog iskustva nema, ali nakon što se nedavno pojavila u spotu klape Cambi za pjesmu “Bambina Mia”, možda je uskoro vidimo i u nekoj većoj ulozi iako ona sumnja u to i kaže da se nije uopće nadala da će se pojaviti u spotu. Anamarija je za spot radila kostime i odlično je to napravila, a na sastanku s članovima klape saznala je da im nedostaje i ženski lik u spotu koji treba znati voziti vespu. Kako je Anamarija na sastanak došla vespom, odmah su zaključili da bi ona bila idealna za ovu ulogu i bili su u apsolutno u pravu. Njezina kći Zorka na dobrom je putu da bude mamina nasljednica i već sada pokazuje veliki interes za modu.

– Ne pada jabuka daleko od stabla. Moda je jako zanima, jako voli haljine i sama ih bira. Zna koji materijal joj se sviđa, a koji ne i teško ćete je vidjeti u bilo kakvim hlačama, samo haljine nosi – ponosno će Anamarija. Njezina kreativna crta ne staje samo kod modnog dizajna. Nedavno se Anamarija okušala i kao ilustratorica dječje slikovnice “Kapetan Ivo u lovu na dugu”, koju autorski potpisuje RTL-ova novinarka Marija Pajić koju je na ovaj pothvat motivirao njezin sin Ivo koji je na svijet stigao u kolovozu prošle godine.

– Bila sam preuzbuđena kada smo krenuli, bio mi je to velik izazov jer nikada to nisam radila. Svakom crtežu pristupila sam u potpunosti, trebalo je tu ukomponirati dosta vrlo važnih stvari. Moja kći Zorka je oduševljena i presretna što je u priči i što sam radila na ovoj slikovnici. Naime, u priči se pojavljuje gusarica Zorka koja spasi kapetana Ivu. Sada moram crtati svakog njezina prijatelja kao gusara – ispričala je Anamarija.

Obitelj je Anamariji velika podrška u poslovnim pothvatima. Njezin tata Aljoša, brat Antonio i mama Katarina rado nose njezine kreacije koje najčešće imaju mediteransku notu u svom dizajnu, a s jednakim ponosom i Anamarija hvali poslovne uspjehe svojih članova obitelji. Ocu Aljoši, bivšem nogometašu, poželjela je nedavno puno sreće i sretan put u Zambiju kamo odlazi kako bi trenirao nogometnu reprezentaciju te zemlje.