Nives je ovu fotografiju htjela izbrisati zbog celulita i prištića koji se vide, a ovo su joj poručili obožavatelji

Na Instagramu svi vole malo uljepšati fotografije koje objavljuju, pogotovo ako su to fotografije s plaže u kupaćem kostimu, a Nives Celzijus odlučila je objaviti fotografiju koju je mislila izbrisati i ne pokazati nikome i objasnila je zašto je to napravila.

- Fotka koju ne da nisam mislila objaviti nego sam ju momentalno proslijedila u smeće da mi ne kvari pogled na lijepe fotke. Tragovi valjanja po šljunčanoj plaži na nogama i guzi, masnice, celulit, prištići, loš kut, čudna faca, sjena na faci, previše nesavršenih elemenata koji ne zadovoljavaju kriterije "savršene" fotke. I tako pričam s frendom o procesu stvaranja fotki za društvene mreže i pregledavamo one osuđene na uništenje kako bi mu argumentirala da to ipak nije samo 5 minuta posla... Zaključili smo da se njegova i moja vizija "savršene" fotke u potpunosti razlikuje. One odbačene, njemu su savršene jer kako kaže, vjerno dočaravaju trenutak. Naime tragovi valjanja po šljunčanoj plaži privlačniji su od savršeno uglađenog tena ili točnije, što se manje trudimo, to. Pa eto, reciklirao je neke od fotografija i spasio ih od uništenja. Hvala i njemu i @natascha_k_l za savršeno nesavršenu fotku.- napisala je Nives uz fotografiju u kupaćem kostimu, a obožavatelji su u komentarima dali do znanja kako oni ovakvu fotografiju ne bi bacili u smeće.

- Zgodna si. Dušo ti si jedno savršenstvo. Lijepo ti stoji i celulit. Predivna si - rekli su joj.