Kad se ‘Lepi Mauro’ prošeće gradom, sve nonice i curice vuku ga za rukav

Emisija moderne glazbe i brzog ritma “AT klub” već više od 30 godina ispunjava glazbene želje slušatelja, ugošćuje glazbene zvijezde i premijerno predstavlja nove pjesme. Iza ovog najslušanijeg programa u Puli, ali i cijeloj Istri sjede dva itekako poznata glasa – Jadranka Nišević i Mauro Prenc koji ne kriju sreću zbog nominacije za Večernjakovu ružu.

“AT klub” najslušanija je emisija u Istri. U čemu je tajna uspjeha?

AT klub ima status kultne emisije u Istri. To je dinamična i najdugovječnija zabavna radijska emisija na prostorima Istre i cijele regije. Sluša se prvenstveno zbog dobre glazbe i promoviranja domaće glazbe, a namijenjena je slušateljima svih generacija. Emitirati se počela 1985. godine, a u protekla tri desetljeća emisija se emitirala svakodnevno. Ne postoje hrvatski estradni umjetnici koji nisu bili gosti AT kluba. Među njima su Nina Badrić, Vanna, Gibonni, Oliver Dragojević, Matija Dedić, Severina, Parni valjak, Hladno pivo i mnogi drugi.

Rekli ste da svaki čovjek ima zanimljivu priču, samo ga treba znati potaknuti da je podijeli sa svijetom. Kako vi to činite?

Naučila sam da je kvalitetan rad u eteru spoj dobre pripreme, iskustva, ali i duhovitosti, ležernosti i empatije. Radio je medij koji informacije prenosi govorom, glazbom i zvukovima. Prednost radija je u tome što ga mogu slušati i nepismene, nemoćne i slijepe osobe. Ako netko sluša radio, to djeluje i na njegov um, ali i duh, nužno je stoga da se radijski voditelj služi odabranim riječima i da bude svjestan da svakodnevno ‘ulazi’ u tuđe živote. A da to ipak zvuči ležerno i spontano. Moram zvučati uvjerljivo, stvoriti povjerenje između sebe i slušatelja, a to činim upravo tako što ih vizualiziram i pažljivo slušam kada me nazovu.

Emisija je i najdugovječnija na Radio Puli, a vi na njoj radite gotovo 20 godina. Radite li s istom strašću kao na početku?

Često sam znala izjaviti kako je radio „zaraza“, to je za mene najljepši posao na svijetu. Ne postoji bolji osjećaj od onog kada dobijete povratnu informaciju od slušatelja da ste ih baš razveselili ili nečemu novome naučili. Ja s njima svakodnevno dijelim njihove muke, brige, ali i uspjehe i radosti.

Emisiju vodite s kolegom Maurom Prencom. Kako se slažete?

Mauro i ja imamo tu neku kemiju i slušatelji to osjećaju i cijene. Kliknuli smo od prve, zapravo od trenutka kad sam ga na audiciji čula, znala sam da je upravo on taj i da će postati dio AT klub tima! Svakodnevno dijelimo eter već 10 godina. Zavoljela sam ga kao brata kojeg nikad nisam imala, često se u eteru šalimo da smo “kao goluba dva“, čas jedan čas drugi skoro leti kroz prozor, ali privatno to nije uopće tako. Jako se podržavamo i cijenimo, već na prvi pogled znamo što onaj drugi misli ili osjeća tog dana. U ovih 10 godina podijelili smo sve lijepo, ali i teško što nam se u životu dogodilo. Spaja nas ta velika ljubav prema radiju, tako da kad jedan “iskoči iz šina” zbog posla, drugi brzo gasi vatru i obrnuto!

Mauro, o čemu ovisi kvalitetan rad u eteru? Može li na radiju raditi svatko?

Nipošto, na radiju ne može raditi svatko. Treba imati puno znanja, biti britak i jako brz i u glavi i na jeziku. Opća naobrazba i inteligencija vrlo su bitni. Idealan voditelj spona je između radija i slušatelja, on je domaćin, animator, intervjuist, ravnopravan sugovornik, pomalo i provokator. Mora biti vješt u baratanju i povezivanju tuđeg znanja i tuđih misli. To zahtijeva veliku koncentraciju i širinu. Ali sve uloženo i sav trud vraća se višestruko i gotovo trenutačno.

Postoji li neki estradni umjetnik koji nije još bio vaš gost, a voljeli biste da bude?

Voljela bih ugostiti Zdravka Čolića, u meni se od malena krije “Lokica”. Njegova karijera starija je od mene, ima toliko toga što bih ga rado pitala! Omiljeni sugovornici su mi Oliver i Gibo, s njima se i privatno družim pa su onda intervjui otvoreniji, prisniji, često se znamo i zadirkivati u eteru. Mauru se kao osoba i kao glazbenica jako svidjela Amira Medunjanin. Taj njezin glazbeni senzibilitet i finoća su ga očarali, a i Nini Badrić ne može odoljeti (smijeh).

Tijekom karijere imali ste puno zanimljivijih situacija u eteru. Možete li izdvojiti koju?

Bilo je zaista na stotine anegdota, sjećam se svog prvog tjedna na radiju, odmah su me bacili u vatru da vodim uživo AT klub! Nazvao je jedan slušatelj i zahtijevao jednu neprimjerenu glazbenu želju. Uz ispriku morala sam ga odbiti i ponudila izbor nekih drugih izvođača, odmah je postao grub i bezobrazan i ispalio psovku. Istog trena telefoni su se užarili, zvalo je pola Istre i osjetilo potrebu da mi čestita na britkosti i snalažljivosti! Eto, to su te neke stvari koje ili imaš ili nemaš. Ne može se sve naučiti.

Sjećam se i kada je Facebook postao popularan i naši su slušatelji dobili mogućnost da putem neta spoje glas i lik, Mauro je odmah dobio nadimak “Lepi Mauro”! Više se gradom nije mogao prošetati a da ga nonice i djevojčice ne vuku za rukav.

Što bi vam značila ova nagrada?

AT klub je emisija koja apsolutno zaslužuje biti nominirana za Večernjakovu ružu, njena dugovječnost govori o njenoj popularnosti i kvaliteti. Poseban je gušt osvojiti nagradu koju dodjeljuje publika. Zato je žarko želimo i jako smo ponosni na nominaciju. Iako smo zakinuti jer se, primjerice, kao neke također nominirane emisije ne čujemo u cijeloj Hrvatskoj, nadamo se da će naša Istra stati iza nas!