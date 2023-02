Uz kandidate težinu su nakon showa gubili i članovi njihove obitelji: 'Skinula sam 20 kg'

Kandidati šeste sezone 'Života na vagi' skinuli su golemi broj kilograma, a uz njih su motivaciju pronašli i članovi njihve najuže obitelji. Tako je mršavila sestra Josipa Čape, suprug Ivane Radoš Kruškić, djeca Željke Mateše, majka Tome Kukoča, ali i brat Luke Vlahovića. Ivana, sestra pobjednika Josipa Čape kazala je kako je sve spontano krenulo nakon što je on ušao u show.

"Kada je on otišao u show, meni je sve to spontano krenulo. Počela sam voziti bicikl i hodati i ja sam dosad skinula 20 kilograma. Ne mogu dočekati da zajedno treniramo“ rekla je ranije.

Ivana Radoš Kruškić bivša je kandidatkinja koja je napustila ''Život na vagi'' iako nije imala najgori rezultat, a gledatelji su je zapamtili po tužnim scenama iz showa, jer je njen izlazak jako pogodio Šteficu koja se rasplakala. Ivana je u show ušla sa 113 kg, a izašla s 90 kilograma, a kaže da je njen suprug oduševljen rezultatom. Njezina transformacija motivirala je i njezina supruga Tihomira, s kojim ima četvero djece, da se pokuša riješiti viška kilograma.

Na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj se vidi kako su se oboje transformirali, a na ovoj društvenoj mreži Ivana stavlja i fotografije na kojima izgleda neprepoznatljivo u usporedbi s onim što smo vidjeli u showu. Ivana i Tihomir izgledaju odlično, a Radoš Kruškić iznenađuje fanove glamuroznim izdanjima na fotografijama.

Toma Kukoč u showu je priznao da i njegova majka ima problema s kilogramima. U showu je kazao kako će se nakon izlaska posvetiti tome da i ona promijeni svoje navike i kroz zdrav način života dođe do normalne kilaže.

"Majka je pomalo krenula uz mene, nije u intenzivnom procesu skidanja, a nisam se u ovom periodu stigao koncentrirati ni na što drugo – dosta sam imao zaostataka s poslom i fokus na skidanje kilograma. No, kada završi show posvetit ću joj se više i vidjeti koje su njezine želje i kako je motivirati da krene sa zdravim životom" rekao je Toma za RTL.

Željka Mateša kazala je kako djeci nije bila najbolji uzor, ali sve što je pogrešno radila vezano uz prehranu i aktivnost ispravlja nakon showa.

"Velika mi je promjena pri kupnji namirnica; kupujem voće, povrće, nema više slatkiša. To više nisu namirnice koje ću svojoj djeci donijeti doma. Kuham na porcije, ali kod sinova je to problem jer su im premale, kći je u redu s tim. Ustrajna sam u tome i znam da će trebati vremena da se naviknu i da to prihvate. Neću ih forsirati, oni su mladi, a ako ja budem dosljedna i uporna, oni će to prihvatiti kao normalno. Baš kao i mi u kući" izjavila je.

Iako je Luka Vlahović prvi ispao iz showa postigao je nevjeojatan rezultat. Skinuo je 56,4 kg, a cijela obitelj velika mu je podrška. Štoviše, njegov otac dao je otkaz u Njemačkoj i vratio se kako bi pomogao sinu koji je angažirao privatnog trenera. S Lukom je ternirao i brat, te se pohvalio kako je o on skinuo kilograme.

