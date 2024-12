Uz dobro doziranu akciju, velika kvaliteta ove serije je ozbiljan broj likova, a da se u njima gledatelj ne pogubi

The Day of the Jackal, SkyShowtime

Zaista je sjajno vidjeti kako ove godine imamo zaista veliki broj serija koje nisu strogo američke produkcije ili tematike. Serije europskih produkcija ili tematika ove godine su doista među boljima, a čini se da je “The Day of the Jackal” i najuspjelija nova takva serija ove godine. Priča je zasnovana na znamenitom istoimenom romanu Frederica Forsytha koji se bavi plaćenim ubojicom nadimka Šakal. Zanimljivo, jedan od najpoznatijih terorista i plaćenih ubojica 20. stoljeća, Ilich Ramírez Sánchez, dobio je ime upravo po tom liku nakon što je reporter Guardiana na polici stana u kojem je Ramirez skrivao oružje spazio baš Forsythov roman. Sam roman, pak, ekraniziran je dva puta, jednom je glavnog lika tumačio Edward Fox, a drugi puta Bruce Willis, no prvi je lm bio daleko uspješniji. Ali, čini se da će serija biti ta koja će dodatno gurnuti u zaborav lmove jer je zaista odlično osmišljena, priča je u dobroj mjeri izmijenjena tako da ostane izvan asocijacija današnjeg vremena, a opet modernizirana u svakom pogledu. Recimo, detektivku koja po cijeli Europi ganja sposobnog ubojicu je tamnoputa, tumači je doista intrigantna Lashana Lynch. Samog ubojicu glumi Eddie Redmayne koji je, izgleda, pronašao sebe u toj ulozi deset godina nakon Oscara za “Teoriju svega”, odnosno devet, ako hoćete, nakon “Dankinje”. Ima potrebnu hladnoću koju bismo zamislili kod nekoga tko se bavi Šakalovim poslom, a glumačka kvaliteta ionako je bila nesporna pa mu je lako prikazati i nemoral koji takav posao povlači. I onda tu treba pribrojiti uvijek iznimnog Charlesa Dancea kojega poznajemo iz tolikog broja serija i lmova, pa i iz same “Igre prijestolja”. Serija je mješavina intrige koju donosi tajnoslužbaški svijet koji je ovdje uzdrman pojavom neuhvatljivog ubojice čiji identitet ne zna ni vlastita supruga. A on je naoružan svim mogućim tehnologijama kako bi što bolje obavio svoj posao, gdje je i dalje intrigantna puška, čija se cijev sastavlja, predstavljena kao nešto nedostižno za svakog puškara. Priča labavo temeljena na Forythovu romanu nudi i dosta akcije koja je dovoljno dinamična i bombastična, ne i pretjerano da postane sama sebi smisao. Možda i najveća kvaliteta je ozbiljan broj likova u seriji a da se u njima gledatelj ne pogubi. Oni imaju točno određenu svrhu za svaki dio priče, dok do kraja zapravo pratimo tek Šakala i njegovu progoniteljicu Biancu. The “Day of The Jackal” jedna je od onih serija koja vas ne ostavlja pred ekranima prodajući vam jeftine šokove ili obrate umotane u neki atraktivan omot, već sadržajem, dobro doziranom akcijom u uvijek atraktivnom okruženju zavjere. Također je za nas interesantno kako se serija snimala i na nizu naših lokacija od kojih su neke i apostrofirane u posljednje dvije epizode.