Uvijek je dvojbeno treba li se vrtjeti oko nečega tako uspješnog kao što je bio “Briljantin”

Grease: Rise of the Pink Ladies, SkyShowtime

Briljantin. Jedan od najvažnijih filmova o pedesetim godinama prošlog stoljeća, hot rodovima, masnoj kosi i začecima rock’n’rolla, ali koji je izbacio i dvije megazvijezde, Oliviju Newton John i Johna Travoltu koji su samo zahvaljujući tom filmu, i bez da su iza njega bilo što radili, zaradili zvjezdani status. Ništa čudno, u doba kada se pojavio, 1978., “Briljantin” je ulazio u jedan zrakoprazan prostor nakon završetka Vijetnamskog rata koji je Sjedinjene Države prvi put stavio u položaj gubitnika, ali je izazvao i unutrašnje sukobe u američkom društvu. Bilo je potrebno nešto što će donijeti opći optimizam, što će se moći gledati u kinu svakog američkog gradića. Pogledamo li najvažnije američke filmove druge polovice 70-ih godina, pronaći ćemo doista neke od najboljih filmova općenito, poput “Taksista”, poput “Apokalipse danas”, a onda i “Bliskih susreta treće vrste”, kao i “Egzorcista”. I “Briljantin”. Dakle, mješavina je to katarzičnih filmova o izgubljenom ratu te izuzetnih znanstveno-fantastičnih filmova o životu negdje drugdje. “Briljantin” je ipak bio film o optimizmu, vremenu o otkrivanju sebe kod američke mladosti, svemu dobrome što to nosi, o ljepoti te mladosti, ali i arhetipskom mačizmu gdje je možda Travoltin Danny imao zadatak vratiti “muškost” američkom mladiću koja je nestala negdje u vijetnamskom polju smrti. I sada je pred nama serija “Briljantin”, ali ne nastavak filma nego prequel koji se događa četiri godine prije.

Sličnost s filmom je u Pink Girls, nema najava o Dannyju i Sandy, serija vodi kroz priču o četiri djevojke koje se u školi Rydell odlučuju zabaviti na svoj način unatoč strogoj ravnateljici McGee. Uvijek je dvojbeno da li treba nastavljati ili se vrtjeti oko nečega tako uspješnog kao što je bio “Briljantin”. Nekakvih razloga za istu šablonu ima. Recimo, pa nije li danas dosta slično? Nema eksplicitnog američkog poraza kao onda, no vremena su za najmoćniju svjetsku ekonomiju i vojnu silu podjednako teška. Prijetnji ima posvuda, moguće je da će američka mladost ponovo negdje ginuti, unutarnjopolitička situacija nije ništa lakša, potreban je novi amalgam koji će podsjetiti za što se točno američka politika ponovo bori. A to je američki san. Da li je ova serija pravi način da se podsjeća na njegova najbolja vremena, ne znamo, treba pričekati reakcije nakon nekoliko prvih epizoda, pa će se vidjeti radi li se tek o kapitalizaciji velike ostavštine originalnog filma ili je doista riječ o nečemu ambicioznijem što će biti ogledalo ondašnjih i modernih tokova, i onda i sada vremena su se intenzivno mijenjala na više načina. Ali, tada je rock’n’roll, što dolazi danas, nismo sigurni.

The Night Agent, Netflix

Ako tražimo skrivene dragulje, onda bi to bio “Noćni agent”. Zanimljiva priča o nižerangiranom FBI-jevom agentu koji je razmješten u podrum Bijele kuće gdje ima zadatak čekati da telefon koji ne treba zvoniti ipak zazvoni, prolazi bez nekih velikih zvijezda. No, uspjela je jer se opet radi o priči o nekakvoj širokoj zavjeri protiv vlasti, demokracije itd. koja glavnog junaka Petera Sutherlanda vodi natrag do Ovalnog ureda. Jer, krtica je u najvišim krugovima američke vlasti, a pri tome se udružuje s nekadašnjom šeficom Rose Larkin koja je već podnijela žrtava zbog te konspiracije. S obzirom na to da živimo u vremenu u kakvom živimo, nemamo previše razmišljati o tome zašto je ova serija tako uspješna. U Americi ionako polagano raste inflacija serija ovakve tematike, pa se tako sada gleda i “Rabbit Hole” s Kieferom Sutherlandom na Paramount+ što znači da bi se i ta serija mogla pojaviti kod nas. Ono što je zapravo dobro i kod “Noćnog agenta” i kod “Rabbit Holea” jest to što su obje priče prilično nevjerojatne pa sigurno neće pridonijeti općim strahovima koji lagano mile pod prijetnjom širenja rata i upotrebe nuklearnog oružja.

Boston Strangler, Disney+

Evo jednog pravog #metoo filma! Bostonski davitelj navodno je počinio niz od 13 jezovitih zločina prema ženama na širem području Bostona da bi tek jedan zločin, onaj zadnji, bio pripisan jednom Albertu DeSalvu zahvaljujući njegovom priznanju i DNK dokazima. Stvar je u tome kako je DeSalvo ubijen u zatvoru te se naknadno prava istina nije nikada doznala. Ali, ponovo, ovo je film koliko o potrazi za ubojicom toliko opet o novinarstvu, u jednoj jedinstvenoj priči o dvije novinarke Record Americana, Jean Cole i Loretti McLaughlin koja je iz jedne neambiciozne lifestyle rubrike otkrila najprije da se radi o serijskom ubojici, a onda i tko bi to mogao biti. Ovo, dakako, nije prva ekranizacija priče o bostonskom davitelju, prije 55 godina Tony Curtis glumio je DeSalva, ali bez da se u filmu pojavljuju dvije novinarke, i to nije čudno jer je za predložak izabrana knjiga “Bostonski davitelj” Gerolda Franka koja se tada držala najtočnijom. Sada imamo ovaj film s Keirom Knightley u glavnoj ulozi koja se više bavi istragom dvije novinarke nego krvavim tragom zločina. I to izgleda zaista dobro, pa ako ste ljubitelji true crime priča, ovo je nešto za vas.

Žene pod Hitlerovim stijegom, Viasat History

U ovoj intrigantnoj dokumentarnoj seriji nekoliko se povjesničarki bavi ženama koje su na ovaj ili onaj način bile dijelom nacističkog sustava te su na taj način, izravno ili neizravno, sudjelovale u zločinačkom pothvatu. Prije nekih desetak godina u Hrvatskoj je izašla knjiga “Hitlerove furije” koja je bila jako prihvaćena, a u ovoj seriji upravo je autorica te knjige, američka povjesničarka Wendy Lower, jedna od stručnjakinja koje nas vode kroz ovu priču.

A ona je velikim dijelom i doista šokantna te tjera gledatelja da razmisli je li bilo moguće da i najstrašnije zločine čak i žene smatraju normalnima jer je sustav oko njih tako sugerirao. Izgleda da jest, a još je strašnije kako ogroman broj tih žena, prema Lower čak oko pola milijuna, nikada nije procesuirano. Najčešće zato što njihovi zločini nisu ili su slabo dokumentirani, više nije bilo svjedoka ili su ti zločini pripisivani njihovim jačim polovicama. I bila je to velika nepravda jer se radilo o najobičnijim ubojicama koje su nerijetko i uživale u svojim zlodjelima.

