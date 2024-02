Gledatelji su odabrali: Ovih osam pjesama ide dalje u finale

Iza nas je prva večer glazbeno scenskog spektakla Dora 2024. u organizaciji HRT-a, a večeras smo čuli preostalih 12 pjesama, od kojih ponovno 8 najboljih ide u završnicu u nedjelju 25. veljače. Gledatelji su izabrali da u završnicu idu: Alen Đuras s pjesmom "A Tamburitza lullabay", Natalie Balmix s pjesmom "Dijamanti", Vatra i pjesma "Slatke suze, gorka ljubav", Damir Kedžo s pjesmom "Voljena ženo", Lara Demarin i "Ne vjerujem ti", Baby Lasagna i "Rim Tim Tagi Dim", MARCELA i njezina "Gasoline" te posljednja Boris Štok s pjesmom "Can we talk".

Sinoć, u prvoj večeri, gledatelji su odabrali da je 8 najboljih bilo: grupa Pavel, Vinko Ćemeraš, Eugen, Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin, Stefany, Saša Lozar, Let 3 i Lana Mandarić.

Dakle, za prestižnu statuu Dore i hrvatsku pjesmu koja će nas predstavljati na Eurosongu 2024. natjecat će se 16 pjesama u završnici Dore.

Večeras su pjevali: Lu Dedić s pjesmom "Plavi leptir", James Night i njegova "Nebo plače", Lara Demarin i pjesma "Ne vjerujem ti", Alen Đuras s pjesmom "A Tamburitza lullabay", The Splitters i pjesma "Od kad te sanjam", Boris Štok i pjesma "Can we talk", Baby Lasagna i njegova "Rim Tim Tagi Dim", ET s pjesmom "Pametnom dosta", Vatra i "Slatke suze, gorka ljubav", Damir Kedžo i "Voljena ženo", Natalie Balmix i "Dijamanti" te MARCELA i "Gasoline".

Pogledajte galeriju svih nastupa s prve polufinalne emisije

Valja naglasiti kako su o najboljima u polufinalnim večerima odlučivali isključivo gledatelji televotingom (SMS i pozivi), a u finalu će o najboljoj pjesmi odlučiti podjednako glasovi ocjenjivačkih sudova (žirija) i glasovi gledatelja. Hrvatsku pjesmu predstavnicu za Eurosong ove će godine birati četiri hrvatska žirija: iz HRT-ovih centara Zagreb, Split, Rijeka i Osijek, ali i četiri međunarodna žirija iz zemalja sudionica Eurovision Song Contesta 2024.: Italija, Njemačka, Ukrajina i Island. Svaki ocjenjivački sud imat će tri člana, a činit će ih glazbeni profesionalci, skladatelji, glazbeni kritičari, producenti itd.

HRT je za gledatelje i ove večeri pripremio atraktivan show program. Tako je večeras nastupio i pobjednik “The Voice Hrvatska” Martin Kosovec sa svojom novom pjesmom "Maštarija". Martin svoju iščekivanu prvu pjesmu objavljuje s Universal Music Hrvatska, a suradnju je ovom prilikom nastavio sa svojom mentoricom Vannom koja potpisuje tekst.

Uz njega, došla je i predstavnica Slovenije na Eurosongu 2024. – Raiven. Nakon što je stotinjak prijavljenih kompozicija stiglo na natječaj Raiven je izabrana nakon preslušavanja i ocjenjivanja od strane žirija međunarodnih stručnjaka. Pjevačica imena Sara Briški Cirman je mezzosopranistica i pop pjevačica, a na Eurosongu će pjevati pjesmu “Veronika” koja je inspirirana legendom o Veroniki Desinićkoj. Pjesmu autorski među ostalima supotpisuje i Bojan Cvjetičanin, pjevač grupe Joker Out, koja je prošle godine oduševila na Eurosongu.

Voditelji druge polufinalne večeri su iskusni Duško Ćurlić i Anja Cerar.

Scenografiju svih večeri potpisuje iskusni HRT-ov scenograf Igor Juras, dok se za režiju brine Ivan Miladinov. Rasvjeta je u rukama dizajnera svjetla Marka Foretića.

Tijek večeri:

Voditelji Duško i Anja pozdravili su sve okupljene, ali i gledatelje pred malim ekranima, za drugu polufinalnu emisiju gdje ćemo čuti novih 12 pjesama, od kojih gledatelji biraju osam.

Prva je na pozornicu večeras izašla unuka Arsena Dedića, Lu Dedić, koja pjeva svoju pjesmu "Plavi leptir".

Foto: Renato Branđolica/HRT

Drugi je svoju pjesmu izveo James Night, a pjesma se zove "Nebo plače".

Foto: Renato Branđolica/HRT

Lara Demarin treća je nastupila s pjesmom "Ne vjerujem ti". Podsjetimo, ona je prije emisije podijelila s pratiteljima da se jedan od njezinih plesača ozlijedio.

Foto: Renato Branđolica/HRT

Alen Đuras otpjevao je svoju pjesmu "A Tamburitza lullabay".

Foto: Renato Branđolica/HRT

The Splitters su predstavili svoju pjesmu "Od kad te sanjam".

Foto: Renato Branđolica za HRT

Već smo stigli do polovice druge emisije, a sad je nastupio Boris Štok s pjesmom "Can we talk".

Foto: Renato Branđolica/HRT

Sedmi je na pozornicu izašao favorit ovogodišnje Dore, Baby Lasagna s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim", a publiku je digao na noge energičnim nastupom.

Foto: Renato Branđolica/HRT

Grupa ET nastupila je s pjesmom "Pametnom dosta".

Foto: Renato Branđolica/HRT

Vatra je otpjevala pjesmu "Slatke suze, gorka ljubav".

Foto: Renato Branđolica/HRT

Damir Kedžo izveo je svoju pjesmu "Voljena ženo". Publiku je oduševio svojim vokalnim sposobnostima i zaradio ogroman pljesak.

Foto: Renato Branđolica/HRT

Natalie Balmix pretposlednja je nastupila večeras s pjesmom "Dijamanti".

Foto: Renato Branđolica/HRT

Posljednja je večeras nastupila MARCELA s pjesmom 'Gasoline'. Sada smo čuli svih 12 pjesama, a gledatelji sada imaju 15 minuta da odaberu svojih 8 favorita.

Foto: Renato Branđolica/HRT

Glasanje je završeno, a dok se glasovi zbrajaju, nastupila je predstavnica Slovenije – Raiven. Podsjetimo, nakon što je stotinjak prijavljenih kompozicija stiglo na natječaj Raiven je izabrana nakon preslušavanja i ocjenjivanja od strane žirija međunarodnih stručnjaka. Pjevačica imena Sara Briški Cirman je mezzosopranistica i pop pjevačica, a na Euroviziji će pjevati pjesmu “Veronika” koja je inspirirana legendom o Veroniki Desinićkoj. Pjesmu autorski među ostalima supotpisuje i Bojan Cvjetičanin, pjevač grupe Joker Out, koja je prošle godine oduševila na Eurosongu.

Ona je večeras izvela dvije svoje pjesme, prva "Ofelia", a druga je bila "Veronika".

Foto: Screenshot HRT

Na pozornicu je izašao i pobjednik “The Voice Hrvatska” Martin Kosovec sa svojom novom pjesmom "Maštarija". Inače, Martin svoju iščekivanu prvu pjesmu objavljuje s Universal Music Hrvatska, a suradnju je ovom prilikom nastavio sa svojom mentoricom Vannom koja potpisuje tekst.

Glasovi su zbrojeni, a osam najboljih prema gledateljima večeras su bili: Alen Đuras s pjesmom "A Tamburitza lullabay", Natalie Balmix s pjesmom "Dijamanti", Vatra i pjesma "Slatke suze, gorka ljubav", Damir Kedžo s pjesmom "Voljena ženo", Lara Demarin i "Ne vjerujem ti", Baby Lasagna i "Rim Tim Tagi Dim", MARCELA i njezina "Gasoline" te posljednja Boris Štok s pjesmom "Can we talk".

