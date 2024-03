Ulaznice za koncert Due Lipe u Puli rasprodane su u nekoliko minuta

Sve karte za prvi koncert pjevačice Due Lipe (28) u Hrvatskoj rasprodane su u rekordnom vremenu, nakon što su danas od 10 sati puštene u prodaju. Ulaznice su se mogle nabaviti elektroničkim putem, a sustav za kupovanje karata ispraznio se u roku od 15 minuta.

Cijene pojedinačnih karata sezale su i do 417 eura, no to očito nije spriječilo entuzijastične fanove da od ranog jutra kampiraju na internetskoj stranici kako bi među prvima ugrabili najbolja mjesta te osigurali sebi što bolji koncertni doživljaj. Dio obožavatelja ulaznice je rezervirao dva dana ranije kroz pretprodaju.

Svjetska senzacija na novoj turneji premijerno će uživo izvoditi pjesme sa svog trećeg studijskog albuma 'Radical Optimism' koji će biti objavljen 3. svibnja ove godine. Album sadrži 11 novih glazbenih brojeva, uključujući energični singl 'Houdini' te svježe objavljeni hit 'Training Season'. Britanka albanskih korijena tako nastavlja nizati uspjehe, a nakon proboja u Hollywoodu glumačkim i pjevačkim pojavljivanjem u globalnoj filmskoj uspješnici 'Barbie', nedavno je postala prva ženska umjetnica koja ima četiri pjesme ('One Kiss', 'Don't Start Now', 'New Rules' i 'Levitating') s preko dvije milijarde slušanja na Spotifyu.

Galerija: Karizmatični Željko Bebek napunio splitske Gripe, pogledajte atmosferu

Podsjetimo, u sklopu nove turneje Lipa će prvi nastup održati 5. lipnja u Njemačkoj, dok četiri dana kasnije, 9. lipnja, stiže u pulsku Arenu. Treći studijski album pop pjevačice naišao je na odobrenje kritike, pa su tako iz popkulturnog časopisa Rolling Stone konačni proizvod okarakterizirali jedinstvenim blaženstvom koje vjerno oslikava stil Dua Lipe. Središnja tema odnosi se na radost i olakšanje uslijed s suočavanja naizgled neriješivom situacijom, uz poruku da uvijek treba razmišljati pozitivno.

- Prije nekoliko godina prijatelj me upoznao s pojmom Radikalnog Optimizma. To je koncept koji je na prvu rezonirao sa mnom pa sam postala znatiželjnija i počela se igrati tom idejom, a brzo se utkala u moj život - opisuje ideju iza novog albuma Dua Lipa.

Vezani članci:

Lipa je dobitnica nekoliko velikih nagrada među kojima se ističu čak tri Grammyja. Glazbenu je popularnost stekla debitantskim izdanjem "Dua Lipa", koji je zauzeo treće mjesto na britanskom Album Chartu. Album je također iznjedrio nekoliko globalnih hitova poput "Be the One", "IDGAF" i "New Rules" koji je svojevremeno držao prvo mjesto britanskih glazbenih ljestvica.

Pored Due Lipe pulsku Arenu će ove godine posjetiti drugi ugledni izvođači poput Lennyja Kravitza i Avril Lavigne, dok se za Måneskin još uvijek čeka zeleno svjetlo.

Video: Severina sudjelovala u feminističkoj izvedbi 'Lijepe naše'