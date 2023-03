U showu je izgubila 44 kg, a 4 mjeseca nakon finala izgleda potpuno drukčije: Kraj ne postoji

Iznenađenje u ovoj prošloj sezoni showa 'Život na vagi' svakako su bili izazivači. To su kandidati za koje je bila zadužena trenerica Sanja Žuljević, te je njen zadatak bio pripremiti ih za povratak u glavnu kuću. Kandidati koji su odabrani kao izazivači nalazili su se u Sinju na tajnoj lokaciji, a tamo su počeli trenirati. Jedna od njih bila je i Lara Peruško. Lara ima 19 godina i dolazi iz Pule. Završila je srednju školu za primalje, a kada je ušla u show imala je 122 kg. Lara je uspjela završiti kao finalistica, te je na finalnom vaganju imala 79.9 kilograma što znači da je izgubila čak 44,7 kilograma.

Nedavno je na društvenim mrežama objavila fotografije na kojima se vidi njena nevjerojatna transformacija nakon izlaska iz show, jer Lara danas izgleda fantastično. U teretani je izgradila mišiće i od svog tijela uspjela napraviti nešto što mogu samo oni koji imaju željeznu volju.

"Prije 8 mjeseci mogla sam samo sanjati da ću se pokrenuti i ovako izgledati. Od završetka života na vagi prošlo je samo 4 mjeseca. Iako svakodnevno vodim borbe sama sa sobom uvijek se sjetim kako je sve moglo izgledati drugačije da nisam napravila prvi korak. Možda i najbitnije od samog gubljenja kilograma je to da sam promijenila glavu. Treba zavoljeti ono što radiš,a ne da radiš nešto jer "moraš". Svi imamo dane kad nismo od volje ali to ne znači da treba odustati. Kraj ne postoji, postoji samo novi početak. Snovi se ne ostvaruju preko noći. Rad na sebi je nešto što traje cijeli život. Treba biti strpljiv. Motivacija je bitna ali ključ uspjeha je ustrajnost" napisala je Peruško, koja je u prošloj sezoni bila najmlađa natjecateljica uz fotografije na kojima se vidi napredak.

U emisiji je pred kamerama otkrila kako je svojedobno imala i privatnog trenera te uspjela izgubiti 25 kg u tri mjeseca, no onda se zaljubila i zanemarila sve i vratila se na staro. Nakon showa, rekla je tada odlučila je sve promijeniti i posvetiti se sebi.

''Sada sam odlučila sebe staviti na prvo mjesto. Neću ponavljati iste pogreške i nijedan muškarac mi ne može više biti prioritet. Možda to zvuči sebično, ali sada sam si samo ja bitna. Smeta li bivšima što sam u emisiji pričala o njima - ne znam i ne zanima me. Rekla sam sve što sam imala reći, a moja me Sanja naučila da nikada ne šutim'', otkrila je za RTL pa dodala kako planira upisati i Fakultet zdravstvenih studija, stručni studij Primaljstvo.

Lara je u intervjuu prije ulaska u show rekla da joj je najveća želja bila izaći napokon navečer i odjenuti što hoće, bez brige da će joj netko nešto dobaciti.

"Želim se ponovno baviti sportom, izaći napokon navečer i odjenuti što hoću, biti opuštena i bez brige da će mi netko nešto dobaciti“, kazala je Lara.

Dodaje i da su se kilogrami počeli gomilati kada se prestala baviti triatlonom.

"Najviše sam počela dobivati na težini sa 14 godina, tada sam došla do 105 kilograma! Počela sam ići kod privatnog trenera i u tri mjeseca uspjela skinuti 25 kilograma, ali kasnije sam se zaljubila pa sam sve to zanemarila i sve mi se vratilo. No sad sam sama sebi na prvome mjestu“, izjavila je.

U borbi s kilogramima najviše ju je motivirala majka.

"Svi su me motivirali. Sad mi je žao što nisam slušala mamu koja me neprestano motivirala i govorila mi da trebam biti aktivnija“, zaključuje.

