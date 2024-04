U samo pola godine dobili drugo dijete! Poznati putopisac i njegova supruga postali roditelji

ŠIBENSKI PJEVAČ

Zdravko Škender otvorio dušu, kada je bilo najteže javila mu se Severina: 'Time me kupila za vijeke vjekova '

Tužna je to priča, ali nakon smrti moga sina, prvi telegram koji je došao mi je poslala Severina i ona me zaista toliko duboko dirnula da sam promijenio toliko mišljenje o njoj, nisam mogao vjerovati, eto, da je došla do moje adrese, do mog kontakta i mislim da me za vijeke vjekova kupila kako se ono kaže…hvala ti Severina, ljubim te i jako te volim još uvijek, ostani tako dalje, kazao je Škender