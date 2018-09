U pol' 9 kod Sabe i Remi zajedno su snimile pjesmu 'Ja sam netko drugi'

"Ja sam netko drugi" novi je singl benda U pol' 9 kod Sabe koji najavljuje nadolazeći, treći album pod nazivom "Sve je ovo igra", planiran za proljeće 2019. godine, kada bend čeka i velika obljetnica 10 godina kreativnog rada i koncertne aktivnosti.

Na drugom singlu s novog albuma pridružila se Mirela Priselac Remi iz benda Elemental te svojim tekstom, glasom i idejama uveličala uradak benda. Pjesma "Ja sam netko drugi" govori o tome kako nas ljubavne veze mijenjaju te ponekad želeći da budemo što bolji partner/partnerica, izgubimo sebe.

"Bila mi je čast raditi s Remi. Njeni tekstovi uvijek ostavljaju dojam da ih piše s nevjerojatnom lakoćom, ali da kirurški precizno zna što želi reći. Kada je došla na prvu zajedničku probu svojim tekstom i melodijom unijela je neku čaroliju u pjesmu. Svi su u bendu bili oduševljeni." - rekla je Ana Opalić o suradnji s Remi.

Kako je došlo do ove kolaboracije, zanimljiva je priča, a ide otprilike ovako...U listopadu 2016. bend se našao u finalu Karlovačko Rock Off festivala te odnio nagradu za Najbolju izvedbu. U žiriju je te godine, pored Damira Martinovića Mrle, Aljoše Šerića i Marka Mrakovčića, sjedila i Remi, koja je bila oduševljena nastupom Saba te im je nakon svirke prišla s riječima: "Cure odlične ste, ja želim s vama nešto raditi". Nekoliko tjedana kasnije, Ana je poslala Remi neke demo snimke te stihove na kojima je tada radila, a izbor je pao upravo na pjesmu "Ja sam netko drugi", koja je sada spremna za emitiranje uz prigodni videospot.



"Cure sam zapazila još na Rock Offu, zapele su mi za oko jer su zbilja posebne na našoj sceni. Imaju fenomenalnu pozitivnu energiju i odmah sam znala da želim da napravimo pjesmu. Kad mi je Ana poslala ideju, trebalo mi je mjesec, dva, da dođem do nekog mjesta u sebi koje me nadahnulo za tekst. Nisam htjela napisati nešto prvoloptaški, jer mi je ovo jako bitna i draga suradnja. Ishod je prekrasna, promišljena i nježna pjesma na koju sam iznimno ponosna." - ističe Remi.

Za glazbu i tekst pobrinule su se Ana Opalić i Mirela Priselac, dok je na aranžmanu radio cijeli bend i Remi. Pjesma je snimljena u Intek Music studiju u Koprivnici, a za produkciju i mastering zaslužan je Marin Hraščanec.

Videospot koji prati pjesmu aludira na brojne filmske scene u kojima se glavni junak ispovijeda barmenu te je crno-bijeli kako bi se naglasila referenca na stare holivudske filmove. Video je snimljen u Kota baru u Medulićevoj 20 u Zagrebu pod redateljskom palicom Karla Voriha. Iza kamera su se našli Ivan Buvinić, Filip Kos i Karlo Vorih, dok je montažu i obradu slike odradila Ana Opalić.