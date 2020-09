U Hollywood su došli bez završene srednje škole, ali ništa ih nije zaustavilo na putu do uspjeha

Oni su ostvarili američki san, ali na posve drukčiji način. Može se reći da su mnogi hollywoodski glumci redefinirali pojam uspjeha jer, umjesto da su grijali stolce u školskim klupama, odlučili su ih napustiti prije vremena kako bi na setovima poznatih filmova i serija gradili svoje karijere i pod blicevima fotoaparata hodali crvenom tepihom. Bez srednjoškolske diplome mnogi od njih došli su čak do Oscara i usput razvili uspješne poslove, ali svatko od njih do zvijezda je išao preko trnja.

Među njima je i predstavnica nove generacije Hollywooda Jennifer Lawrence, koja je sa svega 14 godina zaključila da je vrijeme da zauvijek napusti školu. – Jako sam se borila tijekom školovanja. Nikad se nisam osjećala pametnom – priznala je u jednom intervjuu 2018. i dodala da se suprotno osjećala čitajući prvi scenarij. – Kad čitam scenarij, znam kako bi nešto trebalo izgledati. Bio je to dio mozga za koji nisam ni znala da postoji. U to sam bila jako sigurna i zato to nisam htjela pustiti – tada je objasnila. Miljenik Hollywooda Keanu Reeves pohađao je čak četiri različite srednje škole tijekom pet godina, a jedna od njih nosila je status prestižne umjetničke škole, iz koje su ga izbacili kad je imao 16 godina. – Bila je jako mala škola i nisam se uklapao. Ravnatelj i ja nikako se nismo slagali i bio sam jedan od onih klinaca koji uvijek pitaju “zašto?” – rekao je u jednom intervjuu.

Situaciju mu nimalo nije olakšala disleksija, zbog koje je imao dodatne probleme, tako da nikada nije maturirao, a sa 17 je konačno rekao “zbogom, školo” te se posvetio glumi. S apsolutnom predanošću cilju da jednog dana drži Oscar u rukama, glumica Kate Winslet je kao 16-godišnjakinja odlučila napustiti školu te se zaposliti u trgovini kako bi štedjela za karte za vlak do Londona, kamo je redovito odlazila na audicije. Uskoro joj se posrećilo jer je sa 17 dobila prvu ulogu u filmu Petera Jacksona “Nebeska stvorenja”. Redatelj poznatih komedija Seth Rogen sa svega 14 godina napisao je prvu verziju tinejdžerske komedije “Superloš”, a da bi se posvetio tome i stand-up komediji, napustio je školu. – Pisali smo scenarij tijekom cijele srednje škole. Iskreno, vjerojatno sam radio puno više nego neki koji su samo bili u srednjoj školi – rekao je medijima. Nestašni romantičar Ryan Gosling imao je problema sa školom puno prije nego je znao da ga kamere vole.

Naime, majka ga je odlučila školovati kod kuće u petom razredu nakon teškoća s praćenjem nastave, a kada je dobio prvu ulogu u “Mickey Mouse Clubu”, potpuno je odustao od dobivanja diplome. Zvijezde su se nekima posložile unatoč problemima pa je tako i glumica Cameron Diaz kao 16-godišnja navijačica ubrzo napustila školske klupe nakon što je potpisala prvi ugovor za modnu agenciju. Kasnije je priznala da su je u srednjoj školi često zadirkivali zbog mršavosti, no to je poslije ispalo dobro.

Prije nego što se prošetao crvenim tepihom kao glumac, Leonardo DiCaprio karijeru u industriji zabave započeo je kao model, a kada je kao 14-godišnjak dobio ulogu u filmu “Život ovog dječaka”, glumeći s Robertom De Nirom pa godinu nakon toga s Johnnyjem Deppom u filmu “Što muči Gilberta Grapea”, zbog čega je zaradio i prvu nominaciju za Oscar i Zlatni globus, bilo je jasno da se ne vraća u školske klupe, a Hollywood ga je čekao. Prije nego što se u Hollywoodu probila kao glumica, Demi Moore bila je model, a da bi se tamo dokazala, napustila je školu kad joj je bilo tek 16 godina. Dok nije ostvarila zapaženije uloge, pisala je pjesme za bend The Nu Kats, za čijeg se frontmana Freddyja Moorea kasnije udala te uzela njegovo prezime, koje nosi i danas.