Trideset godina mlađa supruga Frane Lasića podijelila obiteljske fotografije i raznježila pratitelje: 'Predivni'

Supruga Frane Lasića (67), Milena (36) na svom je Instagram profilu pohvalila se obiteljskim fotografijama s odmora u Italiji, točnije u Firenci.

Milena je pokazala koje su lokacije u gradu posjetili te objavila nekoliko fotografija na kojima je pozirala sama, no pratitelje su posebno oduševile fotke s malenim Nikolasom koji je ukrao svu pozornost.

- Što bi rekli u pjesmi, It's a mans mans world. Ali isto tako na kraju pjesme This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing, not one little thing, without a woman or a girl- napisala je Milena uz fotografije koje su nastale u Giardinu di Boboli, a na kojima se može vidjeti kako se Frane igra sa sinčićem.

''Predivna obitelj Lasić'', ''Divni'', ''Jednostavna i lijepa'', ''Prelijepa''. ''Kako je sladak'', ''Najljepša i najelegantnija žena Instagrama'', samo je dio komentara.

Podsjetimo, Frano je prije sedam godina oženio Milenu, što mu je što mu je četvrti brak. Prvi brak sklopio je Majom Nikšić, s kojom je dobio sina Janka, a bivši supružnici nakon razvoda ostali su prijatelji. Drugi put oženio se s Ljiljanom iz Beograda i taj brak bio je jedan od najkraćih brakova na našoj estradi jer je potrajao tek tri tjedna. Treća supruga bila mu je Živa Stupnik, s kojom je dobio dvoje djece; Luku i Linu. S tri desetljeća mlađom Milenom prije dvije godine dobio je sina Nikolasa.

-Može se uspjeti. Dogovaramo se sve. Tu nema izbora. Ovdje nemam glavnu ulogu pa se može sve stići. Nije problem. Problem bi bio da imam glavnu ulogu. To bi značilo da sam svaki dan na snimanju od jutra do večeri- rekao je Lasić za Blic. Rekao je i kako je beba bila logičan slijed njegove veze sa suprugom Milenom koju obožava i rekao je da se rođenjem sina i on osjeća kao da se opet rodio.

-Sretan sam i to mi daje snagu. Veseli me situacija s malom bebom koju gledaš kako raste svaki dan, kako se smije, to je predivno, a i sin me pomladio- rekao je glumac.

