Tomislav Marić nakon nastupa u showu se ispričao Nini Badrić: 'Oprosti'

U showu "Tvoje lice zvuči poznato" koji se emitira nedjeljom na Novoj TV sudjeluje i pjevač i radijski voditelj Tomislav Marić ToMa. Tomislav je do sada nastupio kao Toma Zdravković, Hiljson Mandela i Nina Badrić. Radijski voditelj u nedjelju je zapjevao "Ako kažeš da me ne voliš", a nastupio je prvi u emisiji. ToMa je uskočio u štikle i kožne hlače te izveo pjesmu iz 2000. godine. „Mene si vratio u te godine – čak znam riječi od početka do kraja. Rasplesao si me i raspjevao, a to je super za početak emisije. Jako si zabavan“, poručila je Minea, dok je Enis dodao da su najuvjerljiviji dio njegove maske bili osmijeh i zaigranost kojom Nina Badrić zrači.

Nakon nastupa ToMa se javio na društvenim mrežama i podijelio svoje dojmove. - Samo za vas nastupa Nino Badrić. Nina, oprosti - napisao je, a u komentarima mu se javila i Nina. "To je taj osmijeh", napisala je Nina te dodala nekoliko emotikona koji plaču od smijeha. "Top", "Kad naručiš Barbie s Temu", "Jesam se nasmijala", pisali su pratitelji.

Podsjetimo, Toma je prije emisije rekao da mu je ova transformacija bila izazovna. - Ne želim da se dogodi da Nina ispadne kao karikatura na sceni, a s druge strane ovo mi je prva ženska transformacija i to je samo po sebi izazovno. Ja se volim pogrbiti, a moram biti onako damski postavljen - rekao je. Enis Bešlagić je sve nasmijao komentarom: "Ovo je više bio Nino nego Nina."

Dodajmo da je u jučerašnjoj emisiji pobjedu odnijela Mia Negovetić koja je u ulozi Lepe Brene okupirala pažnju žirija, publike i ostalih kandidata uvjerljivom izvedbom pjesme 'Luda za tobom'. „Ono što mene fascinira kod tebe je to da kojeg god se glazbenog žanra uhvatiš – ti to odradiš sjajno. Ti si večeras ovu pjesmu otpjevala točno onako kako je pjeva Lepa Brena, nisi nimalo karikirala, imala si te trilere i meni je to zvučalo jako uvjerljivo“, poručio je Mario Roth dodajući da je po njegovom mišljenju to njezin najbolji nastup dosad. S tom se tvrdnjom složio ostatak žirija, a Mia je na kraju emisije za svoj nastup nagrađena najvećim brojem bodova. „Bio mi je gušt – nešto skroz drugačije. Jako mi je drago što sam pobijedila, iako napominjem da stvarno nije bitno, ali je ipak lijepo vidjeti da te kolege podržavaju. Biti Lepa Brena cijeli dan je, moram priznati, lijepo“, zaključila je Mia po završetku emisije.

VIDEO Ministar Habijan o tenisicama za koje se pisalo da ih je platio 1700 eura