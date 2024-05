Tko je zaručnica Baby Lasagne? Velika mu je podrška i u najtežim životnim situacijama

Iako je ovogodišnja Eurovizija iza nas, o njoj će se sigurno još dugo pričati zato što je Hrvatska postigla povijesni rezultat zahvaljujući izvođaču i glazbeniku Marku Purišiću, umjetničkog imena Baby Lasagna. U finalnoj večeri Eurovizije nastupao je pod rednim brojem 23, a na kraju je Hrvatskoj osigurao visoko drugo mjesto.

Njegova najveća podrška osim obitelji i roditelja jest 27-godišnja zaručnica Elizabeta Ružić. Naime, Elizabeta i Marko dokaz su da iza svakog uspješnog muškarca uvijek stoji uspješna žena. Ružić je izrazito talentirana mlada umjetnica koja se bavi videoprodukcijom i art fotografijom, a upravo je ona osmislila spot za "Rim Tim Tagi Dim" koji je zasjeo na vrh liste najgledanijih glazbenih videa u Hrvatskoj, pa i regiji. Njihova ljubavna priča definitivno je suvremena bajka.

– Marko i ja se znamo više od tri godine. Upoznali smo se na Instagramu. On je svirao u bendu, ja sam znala za taj bend. Vidjela sam sliku i pomislila: "Vidi, koji zgodan lik." Odlučila sam ga dodati na Instagramu i on je mene zapratio nazad. I onda mi se javio. Love Story 21. stoljeća – ispričala je jednom prilikom, a Marko se osvrnuo na njihov prvi ljubavni susret. – Elizabeta je rekla da je došla kući i pustila svoju heartbreak playlistu, da je po njoj prošlo grozno, a meni je prošlo savršeno. Nisam se ni vratio do Umaga, a već sam joj poslao poruku: "Kad ćemo opet" i tada je bila sretna – prisjetio se naš eurovizijski predstavnik. Na kraju su ostali zajedno, a 2022. dobili su nagradu za najbolji video na natječaju Moja.hr.

Riječ je o Večernjakovu projektu u kojemu se mladi ljudi trude na najljepši mogući način, u samo jednoj minuti, zanimljivim videom predstaviti ljepote svog kraja. Elizabeta i Marko bili su predstavnici Istarske županije. Istra im je oboma, govore, najljepša u jesen, kad u svim svojim bojama postaje mistična. Ljeti je pretrpana, zimi odjednom ničeg nema: – Kad bih mogla nešto mijenjati u Istri, maknula bih vile i kuće za odmor koje se ne koriste.

Pretjerana je gradnja. A u petom-šestom mjesecu ne možeš unajmiti stan, nitko te neće uzeti iako imaš novac, jer čekaju turiste – rekla je Elizabeta. – I onda se čude što mladi idu van – dodao je Marko prepričavajući epizodu iz Umaga kad dvojica njegovih znanaca nikako na početku ljeta nisu mogla naći prostor za stanovanje. Od te reportaže do danas par je prošao dalek put i završio na Euroviziji u Švedskoj, a čini se kako je upravo ova Purišićeva priča poslužila kao inspiracija za svojevrsnu himnu Hrvata u iseljeništvu.

Podsjetimo, lijepa Elizabeta je nakon prvog polufinala u utorak na svojem Instagram profilu objavila nekoliko fotografija na kojima se ona, Lasagna i ostatak ekipe druže iza svjetala pozornice, a možemo i vidjeti našeg predstavnika u opuštenijem izdanju. U opis objave stavila je nekoliko reakcija, onu slavljeničku zbog prolaska u finale, mačku kao zaštitni znak svog zaručnika te zaljubljeni emotikon. Osim toga, na dočeku Marka Purišića na Trgu Bana Josipa Jelačića bila je i ona, a s njim se vozila i u autobusu s ostatkom tima. Iako nije odnio pobjedu i osvojio prvo mjesto na ovogidšnjoj Euroviziji, Elizabeta je tu za njega i definitivno mu je najveća podrška uz roditelje.

