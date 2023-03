Tihomir iz 'Braka na prvu': 'Manuela je loše govorila o meni, nismo ostali prijatelji. Povrijedila me'

Tihomir Tomašić (50) ove je godine bio dio najstarijeg para sezone u showu 'Brak na prvu'. Tihomir je bio u 'braku' s Manuelom, a partneri koje su u showu spojili eksperti odlično su se slagali na početku i mnogi su mislili da su napravili dobar posao i da će se njihova veza nastaviti i nakon showa. Ipak, to se nije dogodilo, a što je točno pošlo po zlu pokušao je otkriti i sam bivši kandidat.

- Ne znam odgovor na to pitanje. Nisam znao ni ranije. Krenulo je od jednog trenutka prema dolje. Pokušali smo to završiti kao ljudi, ali za mene je, kako sam joj rekao, stvar gotova. Vani je drugi život, bilo bi mi drago da smo bili ostali prijatelji - rekao je za RTL.hr.

Dodao je i da se nisu viđali ni dopisivali nakon snimanja.

Od posljednjeg reuniona se više nismo viđali, nismo se niti dopisivali. Nisam shvatio da smo u lošim odnosima, ali izgubiš se, kao i s drugim ljudima. No, nismo bili na ratnoj nozi.

Prisjetio se i kako je u jednom trenutku kazao da ga je Manuela ponizila pred cijelom Hrvatskom, sada kaže da je to ipak malo ekstremno. Shvatio je, nastavlja, da je loše govorila o njemu što ga je povrijedilo.

- To je ipak malo ekstremno, ali bilo mi je žao. Shvatio sam da je loše govorila o meni i to me povrijedilo. Znao sam da će se to dogoditi, ali nisam se tome nadao. Ona zadnja scena kad ju nisam zagrlio, tu je bilo više toga, a jedna od njih je bila kada je bacila sliku. To me jako povrijedilo. Osjetio sam poniženje.

Izjavio je i kako je prvi krah došao kada je Manuela rekla da ona izlazi, te da je tada shvatio da je pritisak showa bio previše za nju.

- Prvi taj krah je bio kada je ona rekla da izlazi. Večer prije nego smo bili kod eksperta. Rekla mi je da ne vidi smisao, da tu nema ljubavi i nije mi bilo jasno, odnosno iznenadilo me može li se ta ljubav dogoditi. Zaključio sam da kroz taj pritisak showa, da je u tom trenutku to bilo previše za nju. Rekao sam joj da stane i pričeka, međutim, ona je drugi dan ipak rekla da će razmisliti, ali tu se dogodio prvi krah.

Podsjetimo, Tihomir je inače razveden i ima dvije kćeri. Otkrio je zašto nije uspio brak s bivšom suprugom.

- Imam dvije kćeri. Shvatili smo da su nam pogledi na budućnost išli su u različitim smjerovima i na kraju smo odlučili, prvenstveno zbog djece, da krenemo dalje svatko svojim putem. Ostali smo u dobrim odnosima i brinemo se zajedno o našoj djeci - rekao je za medjimurski.hr.

Tomašić je podijelio i svoje mišljenje o tome kakav treba biti savršeni muškarac.

- 1. Mora znati što želi, 2. ne pokazuje što ima, nego pokazuje što on može biti za tebe, 3. seks mu nije u fokusu, 4. drži do svoje riječi, 5. može priznati svoje greške i 6. mora biti duhovit! - zaključio je.

Kandidat 'Braka na prvu' otkrio je i što je za njega ljubav.

- Kao što sam već rekao, poštovanje i iskrenost, uz veliku dozu dobre komunikacije i smijeha.

