Tarik Filpović o incidentu na predstavi: 'Gradonačelnik je negodovao, ponudio sam mu da izađe'

Glumac Tarik Filipović ovog je vikenda u Živincima u susjednoj Bosni i Hercegovini morao prekinuti izvedbu svoje predsatve "Sex i glad", zbog prepirke s gradonačelnikom tog mjesta Beganom Muhićem. Tarik je za Avaz otkrio što se dogodilo.

- Apsurd je da je tu predstavu otkupio Grad i poklonio je svojim građanima. Dakle, i gradonačelnik. No, vjerojatno on nije znao o čemu je predstava, već samo tko igra u njoj - rekao je Filipović. Dvorana je, kao i inače kada je riječ o Tarikovoj predstavi 'Sex i glad', bila puna, a gradonačelnik i njegova supruga sjedili su u prvom redu.

- S njima je bio i jedan par koji je veoma brzo, nakon početka predstave, izašao. Odmah sam osjetio njihovu energiju, koja je bila poprilično negativna, ne do te mjere da ne mogu igrati, ali sam sve vrijeme na sebi osjetio njihove poglede koji su bili čudni. Zbog toga sam u jednom trenutku upitao gospođu, suprugu gradonačelnika, je li nešto ljuta na svog 'doktora'. Ona je, onako kroz zube, procijedila da nije, a ja sam nastavio dalje - priča Tarik.

Zatim su, kazao je, gradonačelnik i njegova supruga počeli tipkati na mobitele.

- Refleksno sam, onako u liku, rekao: 'Tako je, zapišite što doktor seksologije govori, uvijek je dobro imati bilješke'. Gradonačelnik je nakon toga počeo mumljati, ja sam mu rekao da ga ne čujem, jer sam ozvučen. On je na to rekao: 'Mogli ste reći što je sadržaj nastupa.' Ja sam mu rekao: 'Kao prvo, ovo nije nastup, ovo je predstava. Kao drugo, mogli ste pogledati plakat i raspitati se što ste kupili i što dolazite gledati...' - prepričava glumac dalje.

Nakon toga je gradonačelniku i supruzi ponudio da izađu iz dvorane.

- Rekao sam mu da imamo dvije opcije. Prva je da ja odem u garderobu, a on da preuzme pozornicu. Druga je da on izađe. 'Nitko vas ne tjera da budete tu, ja ću vas sačekati ako hoćete', rekao sam. Publika je na to počela pljeskati, a on je rekao da 'može ostati sjediti, ovako' - prisjeća se Tarik. Priznao je i da mu nije bilo lako odigrati drugu polovinu predstave.

Na kraju predstave Tarik je, kao i inače, publici u prvim redovima dijelio "recepte", a jedan je, s osmijehom, ponudio i gradonačelniku i supruzi.

- Oni su recept odbili, digli su ruke. Ubrzo su otišli, ja sam ih ispratio pogledom i osmijehom, ljudi su još jače pljeskali, kazao je i dodao da su ga nakon predstave dočekali brojni ljudi iz publike kako bi mu se ispričali i zamolili ga da ne ponese loše uspomene iz njihovog grada, što, kaže Tarik, nikako neće.

Kada je publici predstavio ovu predstavu prije godinu dana glumac nam je ispričao tko je doktor Udo Špricnmaher i na kakva pitanja on nudi odgovore publici.

- Odmah sam imao sliku doktora koji je sveznalica i najjači je u svijetu na polju seksualnosti, a izgledom je nalik estetskom kirurgu iz Los Angelesa, malo je nadmen i napuhnut i dao sam mu ime sjetivši se serije “Klinika Schwarzwald”, Udo po dr. Brinkmannu a Špricnmaher jer je maher u svom poslu, najveći! - rekao na je tada i ispričao kojih se tema dotaknuo u predstavi.

- Pokušao sam dotaknuti sve teme koje su nas tijekom povijesti seksualnosti mučile na neki način. Teme o seksu su u vrijeme interneta otišle ili predaleko ili se uopće ne govori o tome i smatra se tabuom. Zbog toga smo u predstavi pokušali dati odgovore i mišljenje o svim glavnim poglavljima seksa, ali smo se dotakli i novijih tema o seksu poput cyber seksa, ASMR-a, mnogi ni ne znaju što je to, neka pročitaju (smijeh).

Predstava je na neki način moj osvrt na sve to i liku Udea dao sam svoja razmišljanja dok sam njegovu napuhanost stvarao umjetno tako da karakterima nismo slični. Trebamo razbiti sve tabue, recimo majčino mlijeko i dojka su prvo što ste stavili u usta kad ste se rodili, a s druge strane gole grudi na ekranima u prime timeu imaju oznaku 18+, tako da počnimo od toga. Ljudi se kroz ovakvu predstavu opuste i otpuste i vidio sam to i kroz reakcije publike i kroz način na koji komuniciraju jer predstava je interaktivna. Prvih 15 minuta budu suzdržani, ali onda se uključe u predstavu i vjerujem da nakon predstave kući odu i zabavljeni i educirani, a vjerujem kako nekome možemo i pomoći i osvijestiti ga da napravi korak naprijed u oslobađanju samog sebe.

