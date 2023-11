Leonard skupio gomilu kritika zbog deserta: 'Tvrdo, žilavo. Žao mi je, ali jako sam razočarana'

Konobar Leonard Stojanović ugostio je protukandidate trećeg dana ovotjedne 'Večere za 5'. Goste je dočekao u Mirkovcima pored Vinkovaca, a za svoju večeru dobio je 32 boda. "U glavnom jelu mi se nije svidjelo meso, bilo bi ljepše da je bilo u komadu, a desert je bio žilav i nejestiv", komentirala je Ana i dala sedmicu. Najveću ocjenu, devetku, dao je Danijel. "Predjelo je bilo odlično, glavno jelo također, a desert žilav". Desert su kao najveći problem Leonardove večere naveli i Robert te Đuro, koji su domaćinu dali osmice.

Pripravu večere Leonard je započeo desertom kojeg je nazvao 'Jastučići'. Ana je pretpostavila da će domaćin za desert prirediti slavonske taške - i bila je u pravu! Leonard je spravio taške s pekmezom od šljiva. Na taške se odlučio jer je to jelo koje često radi njegova majka. 'Šik paprika' iduće je jelo koje je Leonard odlučio kuhati, a radilo se o predjelu. Paprike je domaćin punio s tri vrste sira i potom ih zapekao, a za kraju se posvetio predjelu. 'Smotuljak s Brijuna' skrivao je punjenog lungića - punio ga je kulenom, sirom, premazao ajvarom, a sve je poslužio u umaku od šampinjona.

Domaćin se, nakon što je završio s pripremom večere, prihvatio pripreme stola i aperitiva - ponudio je medicu, chilli rakiju, domaću šljivovica i višnjevac! "Izgledao je veseo, ali mislim da je imao malu tremu. Bio je ok", otkrio je Danijel. "Ponuda aperitiva bila je jako lijepa, četiri vrste aperitiva i jako mi se sviđaju", dodala je Ana.

Nevrijeme se uskoro nadvilo nad Leonardovu večeru, no ipak je u natkrivenom dijelu okućnice odlučio poslužiti predjelo - 'Šik papriku'. Punjena paprika i domaća slanina ekipi je izgledala zgodno. "Bilo je boja, domaćin se potrudio i predjelo je lijepo izgledalo", ocijenila je Ana. "Okus predjela... sir se previše zapekao, a donji dio je iscurio i bio vodenast. Možda da je malo slanije... Bilo je dobro", zaključila je potom. "Okus predjela mi je bio izvanredan, papriku volim, sir, to je meni sve štimalo, čista desetka", zaključio je Đuro, a složio se i Robert.

Glavno jelo - punjeni lungić s njokima u umaku od šampinjona, svidio se ekipi izgledom. "Fantastično, glavnim jelom sam bio oduševljen, iznenadio sam se kako je Leonard to fino napravio", pohvalio je domaćina Danijel. "Možda da je bilo još bogatije glavno jelo", dodao je, pak, Đuro. "Napravio mi je umak od zelenog papra, zahvalna sam mu na tome", zahvalna je bila Ana na posebnom umaku u njezinom jelu. "Punjenje lungića - nikakav okus mi nije bio, njoki presuhi, bez obzira na umak", dodala je Ana.

Uslijedio je desert - 'Jastučići'. "Nije bilo nabacano, ali nije mi lijepo izgledalo. Ako su to naše slavonske taške, ako je kombiniran mak s orasima, ja bih to na tanjuru drugačije složila. No, naš domaćin se potrudio, iako to meni nije lijepo izgledalo", kritična je bila Ana prema desertu. "Izgledao je jako lijepo, no tijesto je bilo malo žilavo, nisam ga mogao prelomiti pa sam svaki komad od valjušćića prelamao s vilicom napola i tako ga pojeo", dodao je Danijel. "Tvrdo je bilo, ne možeš ga jesti", zaključio je Đuro.

Leonard je ekipi za kraj večere svima udijelio divne poklone, a onda su zasvirali dečki iz tamburaškog sastava 'Birtaši'. "Potrudio se da nas lijepo ugosti, sve super, lijepa dekoracija i ambijent, moram pohvaliti", zaključio je divnim riječima Robert večeru. "Dojam je jako razočaravajući, ja sam vjerovala u našeg Leona, pričajući i družeći se, vjerovala sam. Žao mi je, ali jako sam razočarana", zaključila je, pak, Ana.

