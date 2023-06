Svjetlanin rizik s večerom nije prošao najbolje, trenutno je posljednja: 'Škamp je bio prekuhan'

Svjetlana Bilan ugostila je protukandidate četvrtog dana 'Večere za 5 na selu'. U emisiju se prijavila zbog promocije otoka, druženja i zabave, a za svoja jela u istoj je osvojila 37 bodova te je time trenutno posljednja u ukupnom poretku.

Pripravu večere Svjetlana je započela desertom. La Isla Bonita naziv je posvećen njihovom divnom otoku. "Ako to bude tiramisu, onda će to biti dobro", komentirao je Dragutin. Na red je poslije deserta stiglo predjelo. Bit će bolje naziv je koji je zaintrigirao i nasmijao protukandidate. "Možda će biti bolja od nas", poručio je Krešimir. Svjetlana je svoje predjelo spravljala po prvi put, a radila je juhu od sipe. "Juhu od sipe nije teško pripremiti, jednostavno je", zaključila je Oliva. Slučajni odabir, glavno jelo, nije dalo puno za naslutiti ekipi. No, prije dolaska gostiju, otkrila je da sprema škampe na buzaru.

VEZANI ČLANCI:

Kuhanje je kod Svjetlane prošlo glatko, a onda je uslijedila priprema za aperitiv i doček gostiju. Domaćica je ekipu dočekala s pjesmom, a potom im ponudila koktel kojim su započeli večeru. "Bila je kao princeza, lijepa haljinica, ona vesela nasmijana, baš je bila slatka", komentirala je Oliva. Svjetlanin brat Marijan pohvalio je okus koktela.

Na stol je stiglo i predjelo - Bit će bolje. Juha od sipe i boba svidjela se ekipi, Dragutin je poručio da je juha ispala jako dobro, ali ni on ni Krešimir nisu bili oduševljeni bobom. "Sad je vrijeme mladog boba, nema ništa ljepše od mladog boba iz vrta u ovo vrijeme pojesti", objasnila je. "Juhu od sipe nisam dosad jeo na ovaj način, baš mi je ok bilo", zaključio je Marijan.

Glavno jelo - škampi na buzaru, stigli su idući pred ekipu. Oliva se čuvala baš za to. "Glavno jelo je izgledom bilo baš lijepo servirano", komentirala je zadovoljna dama. Oduševljenje nije skrivao ni Krešimir. "Okus glavnog jela je bio odličan, sa škampom ne možeš pogriješiti, tjestenina je bila al dente", pohvalio je i Marijan sestru. "Sam umak od buzare je morao imati notu malo jaču", zaključio je, pak, Dragutin.

Desert 'La Isla Bonita' u obliku slasnog tiramisua posljednji je stigao pred Svjetlanine goste. "Desert je bio lijep za oko, a i za nepce, osvježavajući", zaključila je Oliva. "Desert mi je bio i najbolji dio večere", dodao je Dragutin.

Dok je ekipa dovršavala desert, Svjetlana je ekipi udijelila poklone te ih zabavila nastupom grupe 'Laganini'. Žirjani su se i rasplesali te u konačnici Svjetlani udijelili 37 bodova! Devet bodova su Svjetlani dali Oliva, Dragutin i Krešimir, a samo joj je brat dao čistu desetku! "Škamp je bio prekuhan", objasnio je Krešimir svoju ocjenu. "Večera je bila jako dobra i ukusna, ali eto, bilo je po meni još stvari koje su se mogle malo bolje napraviti i zato je devetka", obrazložio je, pak, Dragutin.

'Večeru za 5 na selu' gledajte svakim radnim danom od 20.15 sati na RTL-u.

VIDEO U povjerenju by Neven Ciganović - Natko Beck