Vlatka Pokos o mladim danima: 'Bilo nam je puno teže jer tad nismo imali novca'

Dizajnerica Monika Sablić u splitskom shopping centru Mall of Split nedavno je otvorila svoju trgovinu, a s njom je kampanju snimila i Vlatka Pokos. Pokos je sada za IN magazin otkrila da se voli igrati s modom, iako priznaje, u mladosti nije bilo jednostavno pronaći osobni stil.

"Bilo nam je puno teže doći do zgodne odjeće jer nismo imali novca, naravno kad si mlad nemaš baš puno novca za odjeću i ostale stvari tako da je u tom smislu bilo teže. S druge strane ja vjerujem da smo se više razvijale, da smo više truda i osobnosti trebale uložiti. Danas ima puno kopiranja zbog društvenih mreža", kazala je Vlatka.

Inače, Vlatku bi mnogi voljeli vidjeti ponovno na malim ekranima pa su joj to nedavno i pisali pod komentarima, no Vlatka se s njom nije složila.

- HTV se mene odavno odrekao, nemam nikakvih ambicija na tom planu. Ja ovdje mogu biti i raditi samo ako je to nešto samostalno. Ne zanimaju me televizije niti na njima ima išta što bih željela raditi. Tužno je s kakvim stupidnim emisijama u Hrvatskoj ljudi hrane. Tužno i strašno - poručila je Vlatka tada.

Onda je ponovno objavila nekoliko fotografija u istoj kombinaciji te pojasnila što je htjela reći ovim odgovorom.

- S obzirom na to da mediji nisu u stanju prenijeti moj komentar, ispravak netočnog navoda. Televizije hrane ljude sa stupidnim sadržajima, ljudi konzumiraju ono što im je lako dostupno. Iako televizije imaju i edukativnu ulogu, nažalost, ne ispunjavaju je. Izuzev HRT-a, koji ima i zakonsku obvezu educirati širu javnost, komercijalne televizije podilaze najnižim strastima. Dakako da mi je veliki kompliment što mi ljudi govore da bi me željeli gledati na televiziji, ali sigurno nisam od onih koji će nekog moliti za angažman. I doista, ne vidim što bih mogla voditi od trenutačnih projekata… - započela je Vlatka.

- Za moju publiku pokušat ću nešto samostalno pokrenuti. Televizije su me se odavno odrekle, imala sam fazu nevjerice i tuge, ali shvatila sam da to nije najvažnija stvar na svijetu. Uostalom, i dalje imam voditeljskih angažmana po raznim eventima pa me oni koji me vole i cijene, mogu gledati uživo. Imam još planova po tom pitanju, ali nije lako financijski realizirati projekte. U međuvremenu, uživam u malim stvarima; druženju s prijateljima, sunčanim danima i svemu onom lijepom oko nas – dodala je.

U komentarima su joj pratitelji uputili podršku. „Prava dama. Bravo Vlatka“, „Za mene si uvijek bila prava diva i ostat ćeš takva“, „Uvijek na nivou i lijepo odjevena“, pisali su joj.

Podsjetimo, Vlatka je sudjelovala prošle godine u emisiji "Ples sa zvijezdama", zbog koje se vratila iz Kanade u Hrvatsku.

