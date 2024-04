Svi su ludi za Renatom, nakon Alena sada je i Alan želi: 'Mijenjao bih Danijelu za nju'

Josip se vratio u stan i Karmen i on pokušavali su sve raspraviti i pronaći zajednički jezik te su se dotaknuli posljednje ceremonije odluka, baš kao i ostali parovi u sociološkom eksperimentu. Klara i Lovre pričali su o Tini i Tiagu. Lovre misli da ima puno neizrečenih stvari u odnosu Tiaga i Tine, a nakon razgovora s njom, shvatio je da nije baš sve kako je Tiago pričao. „On sad glumi žrtvu“, rekao je Lovre dok Klara shvaća Tiaga jer je primijetila da mu Tina ne daje dovoljno slobode i stalno šefuje.

Tina je suočila Tiaga s informacijom da je čula kako je dečkima pričao ružno o njoj. Primijetila je i da im je jezična barijera postala veliki problem jer ga sve manje razumije. „Osjećam da možemo dalje, ali ne znam želiš li ti to. Da opet imamo pravu vibraciju, kuhamo zajedno, idemo u second hand…“, rekao je Tiago dok mu je ona govorila da više ne može biti energična kao prije jer je to bio njezin način pokazivanja ljubavi, ali sad mora tu energiju trošiti na sebe. „Ne mogu ti samo davati i davati… Traži stalno neke potvrde, a on o sebi ništa ne kaže“, objasnila je Tina do je Tiaga malo povrijedilo to što tu svoju energiju obnavlja tako što izlazi s prijateljicama.

Lovre i Klara dotaknuli su se i Alana za kojeg je Klara rekla da se pretvara da je gospodin, a zapravo je seljačina. „Ne znam zašto ljudi pišu - ostajem, samo to mogu reći“, čudio se Lovre i dodao da ga je oduševila Danijela koja zrači seksepilom, a i dala mu je neke dobre savjete. „Mislim da Danijela nije tako nevinašce“, zaključila je Klara. Danijela se osjećala indiferentno kad se Alan pojavio s buketom ruža. „Mene oduševljavaju istina, poštenje…“, objasnila mu je da bi onda opet raspravljali o njegovim izmišljenim pričama. „Ja sam lutka u njegovoj priči i on me može staviti kako god hoće, srama nema nikakvog, priča što god hoće i ima pozornost. Ne sudjeluje mi se u tome“, rekla je.

Josip je iznenadio Renatu s pjesmom i buketom, što je nju razveselilo, a potom mu je rekla kako je jako zanima što će se događati u tjednu različitosti. Mura i Marko dobili su zadatak rangiranja ostalih kandidata po fizičkoj privlačnosti, što Marko nije želio odraditi jer mu je to nepošteno prema Muri. Ona je napravila svoj poredak i nagovarala ga da i on to učini, što je naposljetku i napravio, ali poredao je žene prema karakteru zato što nije želio da Mura nešto pogrešno pomisli jer zna da je jako ljubomorna kad se zaljubi. „Moja žena je moja žena, i to je to“, rekao je Marko.

Iva je posjetila Karmen i Josipa jer ju je zabrinulo što si nisu uopće dali šansu. „Idemo si na živce, to je baš očito“, rekla je Karmen dok Josip smatra da je problem njezina zatvorenost od samog početka te da ju je najviše zgrozilo kad joj je na vjenčanju slao puse jer se osjećala kao objekt. Iva je primijetila da je problem Karmenina percepcija tog događaja jer je Josip time samo htio pokazati koliko mu se svidjela. Uvidjela je i da je Karmen voljna graditi prijateljstvo, ali i da je Josip konstantno isključiv. Naposljetku su se dogovorili da će si dati priliku da se bolje upoznaju barem na prijateljskoj razini.

Danijela i Alan otkrili su svoj poredak životnih vrijednosti. Danijeli je prva karijera, potom dobar seks, pa izgled, novac i na kraju djeca. Alan je novac na zadnjem mjestu jer ga već ima, no kad mu je Danijela objasnila smisao zadatka, onda je karijeru i novac stavio prve, zatim izgled, seks i na kraju djecu. Danijela je odlučila poredati Alanove vrijednosti, a kao prvu stavila je novac, potom izgled, seks, djecu i na kraju karijeru jer još nije doznala čime se bavi. On ju je prekinuo jer nije želio da ga pogrešno predstavi, a nije joj rekao čime se bavi jer je ne poznaje dobro. Komentirao je da su mu djeca prioritet, ali s mlađom djevojkom, insinuirajući da je Danijela prestara.

Alan ju je zamolio da više ne govori išta za njega, kao što je izjavila da je nacionalist, ali ona se opravdavala da ima snimljeno kako komentira da ljudi koji nisu iz Zagreba i iz Hrvatske ne bi trebali biti u showu. „Jesi li ti normalna? Zašto to radiš? Ti si trenerica fitnessa pa zašto imaš toliko celulita da ne stane u šleper s prikolicom? Zašto me blatiš na televiziji, zbog čega? Ako si ljuta, onda odi iz eksperimenta, nemoj biti pokvarena. Jako si pokvarena“, rekao je Alan i zaključio: „Da njoj nije stalo i da joj nisam napet, ne bi se tako ponašala.“

Tina i Tiago dobili su zadatak napisati pismo nekom drugom paru i odlučili su se za Tamaru i Filipa jer su se složili da je on izvana jak, a iznutra dobar dečko velikog srca. Taj su zadatak dobili i Klara i Lovre koji su Renati i Josipu napisali svoje viđenje njihova odnosa. Lovre je velikim slovima napisao: „Renata, odustani“, ali na kraju su se uozbiljili i bacili na pisanje. Klara smatra da bi Renati puno pomoglo da je malo grublja s Josipom, a za njega smatraju da mu fali socijalne inteligencije.

Tiago misli da bi Filip trebao Tamaru upoznati s obitelji, no Tini to nije dobra ideja jer bi im to bio preveliki stres i bila bi predstavljena kao prijateljica. Složili su se da Tamara mora postaviti granice i prestati se prilagođavati Filipu. Lovre i Klara su primijetili kako Renata štiti Josipa, a onda ona ispada neiskrena. Odlučili su da Renata jedan dan mora pokretati sve teme i odlučivati o svemu. „Malo me iznenadilo što smo se složili oko zadatka, pisma i mišljenja“, rekla je Klara.

Alan i Danijela trebali su poredati kandidate po fizičkoj privlačnosti, što se njoj nije svidjelo jer smatra da nije korektno komentirati druge. Alan je bio jako uzbuđen oko zadatka, a najprivlačnija mu je bila Renata. „Definitivno bih mijenjao Danijelu za Renatu; i guza, i grudi, i sve ima, top, top, top! I toliko je draga, dok ova moja nije takva“, rekao je. Uslijedile su Mura, Klara i Tamara za koju je rekao da nema lijepe zube. Predzadnju je stavio Tinu jer je niska, a zadnju Karmen jer je prestara za njega. „Vjerujem da ću ovih dana ostvariti još bolju komunikaciju s Renatom tako da tko prvi njegova je“, rekao je Alan.

Danijela je na prvo mjesto stavila Filipa i nije dalje željela rangirati dečke. „Sviđa mi se mentalno. Sviđa mi se njegov stav, a i zgodan je“, objasnila je i dodala kako je Alan nesiguran muškarac. Kad su dobili svoje fotografije, a Alan je stavio Danijelu između Tamare i Tine. Danijela mu je rekla da bi njega stavila na prvo ili drugo mjesto da ga ne poznaje, ali sada je na zadnjem mjestu. Alan je uvjeren da bi bio na prvome mjestu da se nije dogodila ona svađa među njima, a i da je Filip dečko za jednu noć. „A i vozi taksi i živi s roditeljima, a ona želi nekoga tko je situiran“, objasnio je.

Mura je rekla Marku da bi najradije išla kući jer joj nedostaje obitelj i neki je ljudi psihički opterećuju, a on ju je bodrio govoreći da su ljudi malo čudni prema njima jer su vjerojatno ljubomorni. Renatu je oduševilo Klarino i Lovrino pismo jer su primijetili neke istinite i realne stvari. Josipu su, među ostalim, predbacili što komentira druge žene pred Renatom, no on Josip kaže da je to radio iz zezancije jer je to dio njegove autodestrukcije, što ne planira objašnjavati.

