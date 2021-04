Sva lica osebujne Dan: Radila je scene, mijenjala imena, ljubila žene i muškarce....

Milena Kobayashi ex. Karađorđević svoji je osebujnim nastupom šokirala gledatelje ovogodišnje sezone showa "Ljubav je na selu", no to je samo jedan u nizu alter ega umjetnice čije je pravo ime Danijela, dok svoje prezime taji. Dosad smo je upoznali kao Ivanka Milutinović, Vitu Maslačak, Željku K. Esperanza i umjetnicu Dan Phillip (44).

U "Ljubav na selu" prvi se put prijavila 2014. godine, kada ju je pokušao osvojiti brački Chuck Norris Danko Bezmalinović, no bezuspješno.

- Poput tinejdžera je i stalno je u istoj odjeći. Imanje mu je zapušteno, a nigdje motike ni metle. Da barem ondje skriva plantažu marihuane, oprostila bih mu - kazala je tada Vita. Životinje na njegovoj farmi opisala je kao histerične i neodgojene, a ostale natjecateljice nazvala je ljubomornima.

- Kad su čule moju priču, i one su htjele alter ego. Ali ne. Samo je jedna Vita Maslačak. S jedne strane mi se dive, a s druge bi me živu pojele - rekla je Vita. Zbog prerušavanja mnogi nisu znali je li zapravo muškarac ili žena, a nju to sve zabavljalo.

U show se vratila lani kao Ivanka Milutinović, a tada je bila na Josipovoj farmi. Izjavila je kako je zanimaju isključivo mlađi jer nekad tako nije bilo.

- Ja sam stara romantičarka s dušom iz prošlih vremena. Vrlo anakrona zapravo. Tu je preveliki generacijski jaz. I zato taj isti muškarac treba proživjeti puno, puno godina i ostarjeti čak, da bismo došli na neku paralelu. Govorim u sadašnjem vremenu. Dakle, i dalje stoji - izjavila je Ivanka koja se u prethodnim sezonama reality showa zbližila s Nevenkom Bekavac, kojoj je i vjenčana kuma.

Kazala je kako od muškarca traži odvažnog i hrabrog partnera koji je posvećen u vezi.

- Tražim lijepog iznutra i izvana. Netko je rekao da su samo kipovi takvi, posebno oni od kamena, no ja u to ne vjerujem. Uglavnom nailazim na malaksale, iscrpljene, anemične i malodušne tipove i sve me to jako tišti. Još češće na one arogantne i prgave, ili šute ili samo pričaju o seksu i svojoj nesreći. A toga mi je pun kufer, rekla je Ivanka koja je farmeru htjela pokazati da je još "zelen". Poljubila je u usta njegovu 'zlatnu djevojku', a taj potez ostao je zabilježen kao prvi istospolni poljubac u 'Ljubavi na selu'.

- Meni se sviđaju djevojke. To odmah da bude jasno. S Gabrijelom sam neki dan sjedila na klupici i gledala kako da startamo neku suradnju. A taj naš 'legendarni' poljubac možda postane zaštitni znak biznisa. Nikad se ne zna - ispričala je natjecateljica koja se ove godine vratila kao Milena, i sama se diskvalificirala prije odlaska na farmu. Nakon što se strasno poljubila s "ruski" s Nevenom i dopustila mu da je uhvati za "grud", Milena je napravila scenu.

Naime, kako bi što bolje upoznao djevojke i tako si olakšao odluku koju će povesti na svoju farmu, Neven im je postavljao ozbiljna pitanja poput imaju li ozbiljne namjere, je li on njima samo avantura, kada misle imati djecu... No, to je Milenu poprilično naljutilo. – Jesi li spremna biti vjerna? Jesi li spremna u životu stvarati obitelj, djecu? – pitao je Neven, na što je Milena odgovorila: – Nisi bio iskren jučer. Zašto tako nisi nastupio jučer? Nisi bio fer. Stvarno si me sada povrijedio.

Milena je tada počela plakati i histerizirati, a ostale kandidatkinje sjedile su i u šoku gledale. – Što sam ti krivo napravila? Trebao si mi odmah nakon onog poljupca reći da ti se to ne dopada! Ja sam do kosti iskrena osoba! Ja imam obitelj, što ću im reći? – urlala je Milena.

Zaključila je i kako joj je Neven najdraži farmer, a potom dodala: – Neven Landek više ne postoji! Kad je došao trenutak da Neven odabere koje tri djevojke idu s njime na farmu, Milena je samu sebe diskvalificirala, a na odlasku mu je izgovorila ružne riječi i napustila show. Dok je odlazila, Milena mu je dodala: ''Srami se!''. Ovu osebujnu natjecateljicu vrlo vjerojatno ćemo ponovno vidjeti.

