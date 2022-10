Suzana Mančić otkrila: 'To se dogodilo ispred lifta. Užasno sam se uplašila. Vikala sam na sav glas'

Najpoznatija loto-djevojka bivše države, Suzana Mančić (65) prisjetila se traumatičnih događaja iz djetinjstva.

Naime, otkrila je kada je kao mala izlazila iz kuće uvijek trebala biti u pratnji starije osobe jer je u blizini njezine kuće živio nasilnik.

-U blizini naše kuće bio je jedan manijak. Tada se nije znala za ljudska prava. Sjećam se da su se roditelji organiziralo po smjenama te da su ga na kraju uhvatili. U blizini naše kuće bila je policijska stanica pa su ga tamo odveli. Tako smo se riješili jednog problema. Uvijek smo izlazili u grupama, po dvije djevojčice, rijetko kada se netko vraćao sam iz škole. A kada se dogodilo ovo ispred lifta, tada sam bila već odrasla djevojka. Užasno sam se uplašila. Vikala sam na sav glas. Nitko iz susjednih stanova nije izašao vidjeti o čemu je riječ - ispričala je Suzana, prenosi Express ba.

Suzana je nedavno progovorila o o objavljivanju njezinih eksplicitnih snimaka, a otkrila je i da joj je to promijenilo život. Istaknula je da joj je to bio najgori period života.

- Prvi put da sam htjela da me nema. Htjela sam se probuditi nakon 20 godina, ali naravno život ide dalje. Isplačeš se, uzvrištiš da te nitko ne vidi i digneš glavu, duboko udahneš te zakoračiš na ulicu gdje te čekaju neugodna iznenađenja - rekla je za portal Blic. Dodala je i kako je sretna što su svi nakon tog velikog incidenta ostali normalni.

- Dosta je bilo plakanja. Ja imam dvoje djece, koje su sada tinejdžerice. Sada mogu reći hvala Bogu što smo svi mi ostali normalni i što smo to preživjeli. Da je bilo lako, nije. Da je bilo odvratno, je - kazala je te dodala kako neće nikada saznati tko je to napravio. Dodala je da smatra kako je to napravila osoba za koju nikada nije posumnjala da bi to mogla biti.

- Nikada nije onaj na koga sumnjaš, već onaj na kojeg nikada nisi posumnjao – rekla je.

Inače, legendarna se voditeljica 2018. udala za Simeona Ocomokosa, grčkog bankara kojeg ljubi dugi niz godina. Suzana i Simeon svoje sudbonosno da izrekli su u njegovoj domovini – Grčkoj. Zemlja je to u koju Mančić često odlazi, jer par ne živi zajedno, te uvijek ističe kako joj je Grčka jedna od najdražih zemalja na svijetu.

