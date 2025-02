Suprug Blanke Vlašić u Splitu je snimljen u društvu ove poznate Hrvatice, nekoliko sati su proveli zajedno

Belgijski novinar Ruben Van Gucht početkom tjedna boravio je u Splitu u posjetu supruzi Blanki Vlašić i njihovom sinu Mondu. Tada je objavio i snimku na društvenim mrežama i pokazao kako s Blankom i njihovim sinom uživa u igri u parku. Tijekom svog boravka u Splitu belgijski novinar snimljen je u društvu još jedne poznate Hrvatice. U jednom splitskom kafiću uživao je u društvu Ave Karabatić, a Dalmacija danas prenosi kako su Ava i Ruben u kafiću zadržali nekoliko sati. O čemu su pričali i kako je uopće do ovog susreta došlo Karabatić je ispričala za Net.hr.

- Gledala sam jednu emisiju i vidjela kako Ruben lijepo priča o otvorenom braku, o tome kako je život kratak, bez glume. On ne živi lažan život kao većina. Zapratila sam ga na Instagramu i tako smo stupili u kontakt. Mi radimo isti posao, imamo slične teme, no, naš odnos je isključivo prijateljski - rekla je Ava za Net.hr i dodala kako su proveli neko vrijeme u kafiću razgovarajući te da su im zajedničke teme ljubav prema sportu i novinarstvo. - On je jedan elokventan i načitan muškarac i moram naglasiti - jako dobar otac. Nisam primijetila da nas je itko fotografirao, ali između nas ne postoji ništa. Na kraju razgovora sam mu poklonila i portret Blanke Vlašić - ispričala je Ava.

Podsjetimo, Ruben Van Gucht je u jednom intervjuu otkrio da on i Blanka imaju otvoreni brak, što je izazvalo brojne reakcije u javnosti. Ruben je u spomenutom televizijskom intervju kazao kako on i supruga imaju otvoren odnos, što znači da mogu prakticirati odnose i s drugim ljudima, te da se s time Blanka u potpunosti slaže. Prema Van Guchtovim riječima, njihov se dogovor temelji na otvorenosti i povjerenju, a o svom gostovanju u kojemu je otkrio ove detalje obavijestio je i Vlašić te mu je ona pružila podršku. Otkrio je i kako Blanka zna tko su njegove partnerice, ali ne zna i detalje. Iako je ova vijest iznenadila mnoge, čini se da par, unatoč različitim mišljenjima, nastavlja živjeti svoj život po vlastitim pravilima i ne opterećuju se mišljenjem okoline.