'Superstar' u žiriju ima jaka imena, ali produkcija je njih i kandidate poslala u 2000-te

Superstar // RTL - dva kaktusa

Story Supernova Music Talents 2003., pa Hrvatski idol od 2004., onda Hrvatska traži zvijezdu 2009. godine, a bili su tu i X Factor, Showtime, Zvijezde, Zvjezdice i tako dalje... Talent showovi jedni su od najpopularnijih televizijskih formata već 20 godina te se periodično pojavljuju na malim ekranima svako toliko. Ovogodišnji novi adut RTL-a je “Superstar” koji je treba puno opisivati ni predstavljati jer izgleda isto kao njegovi prethodnici. Ali identično. Ništa novo i inovativno taj show na televiziju donio nije. U redu, treba priznati da se RTL potrudio oko odabira jakih imena u žiriju i da Severina, Tonči Huljić, Nika Turković i Filip Miletić odlično funkcioniraju. Međutim, kao da je produkcija i njih i kandidate vremeplovom poslala u 2000-te godine pa sada oni tamo biraju novu zvijezdu. Cijeli selekcijski proces koji se odvija u nekom sobičku potpuno je lišen glamura, logo je passe, svjetla su očajna, obitelj i prijatelji čekaju kandidate u hodniku i audiciju prate na nekom televizorčiću, a žiri je i dalje u svakoj sceni u drugom outfitu. Ukratko - sve do sada viđeno je dosadno, a cijela atmosfera više djeluje kao da se radi o talent showu koji organizira skupina srednjoškolca za svoj dan škole, nego da je riječ o dugonajavljivanom spektakularnom projektu nacionalne televizije. Situacija spašavaju neki od kandidata koji su zbilja dobri i njihova interakcija sa žirijem i možemo se samo nadati da će sve oni, nakon ovog selekcijskog postupka dobiti televizijski tretman kakav zaslužuju.

Supertalent // NOVA TV - tri ruže

Često ljudi kažu da ne znaš što imaš, dok to ne izgubiš. U ovom se slučaju može reći da nismo ni znali koliko je “Supertalent” zapravo dobar dok se nije pojavio “Superstar”. Malo grubo, ali istinito. Često je, naime, talent show Nove TV bio na tapeti zbog raznoraznih razloga, međutim treba reći da je produkcija tog showa “space shuttle” naspram konkurencije. Natjecanje je trenutno također u fazi audicije, ali postoji neka pozornica, žiri je razini zadatak i još je k tome smješten na pristojnom mjestu, tu je i publika, dobar voditeljski duo, zlatni gumb… U konačnici sve to izgleda kao show u punom smislu te riječi. Najveći problem Supertalenta je što Hrvatska ima značajno manji potencijalni broj natjecatelja od većih država pa je teže iz godine u godinu selektirati dovoljan broj zanimljivih kandidata, ali ipak show drži pažnju gledatelja. Primjerice, ovog se vikenda zlatnim gumbom istaknula mlada pjevačica koja se zapravo bavi trbuhozborstvom što je veoma zanimljivo jer je u showu “America's Got Talent” 2017. godine pobijedila upravo 12-godišnja Darci Lynne koja se predstavila s veoma sličnom točkom. Štoviše, Lynne je kasnije proglašena jednom od najuspješnijih pobjednica toga showa u povijesti, a njezin je talent opisan kao jedan od najposebnijih koji ikada predstavljen u američkoj inačici showa. I hrvatska verzija može, dakle, po nekim parametrima ipak parirati i većim svjetskim talent showovima.

HRT Vijesti // HRT - dva kaktusa

Vox populi često se može vidjeti u informativnom programu televizija iz razloga što je nekada zanimljivo saznati što na određenu temu imaju za reći građani. Ipak, čini se da je HRT zaboravio da bi tema te ankete s građanima morala biti iole zanimljiva i relevantna pa je tako na društvenim mrežama “HRT Vijesti” objavljen dvominutni video, bez ikakvog konteksta, koji pokazuje novinarku u tramvaju koji stoji na zagrebačkoj Savskoj zbog nekog kvara. Ona tamo s tri umirovljenice razgovara o tome kako tramvaj stoji, koliko dugo već čekaju i kako im je čekati. Ostali ljudi su izašli iz tramvaja jer je došlo do kvara, no nekoliko osoba i dalje čeka što je očito vijest. Kao na vrhuncu sezone kiselih krastavaca. Neki bi turist mogao pomisliti da je zagrebački javni prijevoz toliko savršen, da se šalju televizijske ekipe kada jedan tramvaj stane u Savskoj na pola sata. Sigurno su i velike svjetske televizije razmatrale bi li trebale preuzeti tu veliku vijest iz Zagreba o tramvaju koji je - stao.

Mališani // HRT 3 - dvije ruže

U sklopu Juhuhua na Trećem programu, HRT je počeo emitirati “Mališane”, odnosno seriju dvominutnih emisija koje prikazuju svakodnevicu dvogodišnjaka. Ukratko, svaka epizoda prikazuje jedno dijete kako radi neke svakodnevne zadatke poput pospremanja sobe, vađenja suđa iz perilice, samostalnog pakiranja na izlet, mazanja palačinki… Iako u teoriji možda zvuči malo neobično, u praksi je ideja realizirana odlično! Jedan od boljih projekta namijenjenih za djecu koji je u posljednje vrijeme ugledao svjetlo dana jer mališani imaju priliku gledati upravo - druge mališane.

