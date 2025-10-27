Stanković priznao: Čak me i moja sadašnja najbliža suradnica Maja Sever kritizirala zbog te emisije

Voditelj i urednik emisije "Nedjeljom u 2" Aleksandar Stanković za vikend je u Sarajevu promovirao svoju novu knjigu naslova "F32". Svojevrstan je to nastavak knjige "Depra" u kojoj autor piše o reakcijama čitatelja nakon izlaska prve knjige. F32 oznaka je za kliničku dijagnozu depresivne epizode prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti. Tijekom boravka u BiH Stanković je bio i gost emisije FACE TO FACE kod Senada Hadžifejzovića u kojoj su razgovarali o depresiji koja je Stankoviću dijagnosticirana prije 15 godina, tema je bila i njegova nova knjiga te emisija koja je jedna od najdugovječnijih na HRT-u.

“Dugo vremena su ljudi depresiju liječili alkoholom. Ako se to dugo radi, naravno, postat ćeš alkoholičar. Jedino što te može izvaditi iz tog stanja je odlazak liječniku. Ja sam 15 godina na tabletama, ali me terapija čini funkcionalnim. Prije 15 godina, toliko sam bio depresivan da sam postao potpuno nefunkcionalan i nesposoban za život. Nisam mogao pričati duže sa osobom od minute; nestala mi je koncentracija. Osjećaj je kao kod teškog pijanstva ili kada si pod lakim drogama, kada si napušen”, opisao je u emisiji svoje simptome. Dodao je kako je drugi simptom bila nesanica i treći trema, a kao četvrti je naveo nedostatak apetita i pojava anksioznosti.

“Jedino što moliš Boga jeste da preživiš. Da preživiš taj dan i da zaspiš kada dođe noć, s nadom da će ti sutra biti bolje. U tom trenutku rodila mi se kćerka, imala je šest mjeseci. Ja sam tad šestomjesečno dijete izbjegavao”, rekao je. Objasnio je i zašto je promijenio koncept "Nedjeljom u 2" u kojoj politika i političari više nisu glavne zvijezde. Rekao je kako je to napravio jer ga politika više nije veselila, ali i zato da ugodi malo sebi jer ga te teme više nisu veselile i nisu mu bile izazov. Ispričao je kako je najgledanija bila emisija u kojoj mu je gošća bila Lepa Brena i dao je svoj osvrt na komentare kako takvi gosti i emisije ‘poseljačuje’ HRT. "Čak me i moja sadašnja najbliža suradnica Maja Sever kritizirala zbog te emisije, ali mislim da je bilo opravdano da je se zove jer ima zanimljiv životni put i ima što za reći”, objasnio je.