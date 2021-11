Stallone otkrio detalje sa snimanja Rockyja: 'Razbio me. Mislio sam da neću preživjeti, pričao sam s anđelima'

Glumci Sylvester Stallone (75) i Dolph Lundgrenom (64) bili su suparnici u četvrtom nastavku filma o Rockyju Balboi, a nakon snimanja dramatičnih sportskih scena, Stallone je bio uvjeren da neće preživjeti.

Iako je film prikazan još 1985. godine Stallone je tek sada otkrio nepoznate detalje sa snimanja u video pod nazivom 'The Making of Rocky vs Drago' koji je objavljen na njegovom YouTube kanalu.

-Prvo što smo snimili bio je moj i njegov ulazak, a potom je krenula tuča. Tijekom snimanja borbe zaradio sam ozbiljne ozlijede zbog kojih me ekipa hitno morala prevesti iz Kanade u Kaliforniju na odjel intenzivne njege- započeo je glumac.

-Razbio me, no u tom trenutku nisam ništa osjećao sve dok me kasnije te noći moje srce nije počelo bubriti. Krvni tlak mi je skočio na 260 i bio sam siguran da neću preživjeti, već sam razgovarao s anđelima. Iduće čega se sjećam je da sam bio na hitnom letu avionom koji nije smio letjeti visoko zbog mog tlaka, a ubrzo nakon moram se vratiti snimiti borbu.

Dodao je i kako je puna četiri dana proveo na intenzivnoj njezi prije nego što se vratio završne scene, među kojima je i ona u kojoj mu Drago zada snažan udarac u prsa, a kako bi proslavili godišnjicu filma, redateljska verzija filma danas će biti puštena u kina na jedan dan.

