Srpsku voditeljicu na zabavi je neznanac iznenadio prosidbom: Nemam Rolex, ali udaj se za mene

Tijekom jedne zabave na kojoj je bila gošća, srpska voditeljica Jovana Jeremić našla se u situaciju koju nije očekivala. Dok je s društvom sjedila za stolom, odjednom joj je prišao jedan mladić i pitao je hoće li se udati za njega, a trenutak prosidbe netko je od uzvanika snimio i podijelio na TikToku.

- Nemam Rolex, ali evo dok klečim na nogama, udaj se za mene, Jeremić Jovana - rekao joj je mladić, a Jovana je spremno odgovorila: Već sam jednom bila udana i to mi više nije prioritet, sada je moj prioritet da budem sretna. Iako ga je odbila, mladić je bio uporan i rekao je Jovana: Znam da je vama prioritet vaša sreća, ali pored mene vaša sreća bit će vječna. Dok je s ružom i prstenom klečao pored nje voditeljica mu je rekla - Moj ti je savjet da tražiš neku normalniju, život će ti biti mnogo lakši. Muškarac je bio odlučan u svom naumu i u rimama se opet obratio voditeljici s molbom da se uda za njega, i dok su svi napeto pratili što će se dogoditi Jovana je odlučno rekla:

- Ne mogu se udati, jednom sam bila udana, da sam se ja udavala svaki put kad su me prosili, bila bih do sad pet puta u braku minimum. Ovaj video prosidbe je postao viralni hit. Jovana se prošle godine razvela od svog supruga Vojislava Miloševića, no iako više nisu u braku smatra ga ''svojim'' pa je tako priznala da je jasno dala do znanja njegovim kolegicama da mu se ne približavaju i ništa ne pokušavaju.

- Ne podnosim lake muškarce, ne podnosim preljubnike. Pravi muškarac zna do kad je s jednom, od kad je s drugom, ne vara. Ja sam uvijek zaljubljena u svoje dijete, u svoj posao. Volim, recimo da želim da volim. Status veze, ne znam jer sam preokupirana stanom i poslom. Kada se pojavi taj čovjek koji je meni sudbinski namijenjen, ja ću to znati odmah - ispričala je Jovana prije nekoliko mjeseci u razgovoru za Blic. Otkrila je i koje kriterije mora zadovoljiti muškarac da bi joj se svidio.

- Prezauzeta sam i preuspješna žena da bih trošila vrijeme s normalnim muškarcima, koji su dobri ali nisu za mene. Ja sam žena koja traži mnogo, jer daje sve. Neću se nikad više udati dok ne nađem muškarca koji će mi promijeniti život iz korijena. Želim stil života potpuno drugačiji, ono što sam ja zamislila. Ne kažem da sam sama, ali ne kažem ni da sam pronašla čovjeka svog života. U svakom slučaju svoj život neću prikazivati kao nekad, jer svi uspješni muškarci ne vole da se slikaju i to je super - rekla je voditeljica.

