Srpski influencer kojeg obožavaju Hrvati otkrio: 'Kupio sam stan za milijun i pol eura, neću se sramiti'

Poznati srpski influencer Bogdan Ilić (26), poznatiji kao Baka Prase, iznenadio je pratitelje novim videom. Naime, Ilić je kazao kako je kupio novi stan koji se nalazi u Beogradu na vodi, te da ga je platio milijun i pol eura.

- Ne ljudi, ne zaj*** se, stvarno sam kupio stanu u Beogradu na vodi. Nisam to htio nikome otkriti. Htio sam upaliti live pa da ljudi komentiraju: Wow, kako je lijep - izjavio je youtuber i dodao da je stan platio milijun i pol eura, ali i da je za dizajn interijera izdvojio još 700.000 eura.

- Radilo se, ja se neću sramiti zbog toga što sam radio i zaradio za ovaj stan. Evo kažete mi sad da je ludilo....Pa, da, zato što je koštao 2.200.000 zaključio je Bogdan.

Iliću je nedavno vraćen kanal na YouTubeu koji mu je bio najveći izvor zarade.

Podsjetimo, Influencer se u rujnu suočio s gašenjem YouTube kanala. Naime, njegov profil na ovoj mreži obrisan je, a sada se Bogdan oglasio o cijeloj situaciji na Instagramu.

- Zbogom Baka Prase YouTube kanal. Udarene su mi tri opomene za kršenje autorskih prava. Kanal mi je ugašen. Dobio sam opomene za videe u kojima sam gostovao na Pinku prije 4 ili 5 godina. Ne može jadniji potez od toga - napisao je Ilić na Instagramu gdje ga prati više od milijun ljudi.

Kako bi objasnio o čemu se radi, podijelio je i fotografiju poruke koju je dobio od YouTubea. U poruci stoji da mu je kanal ugašen zbog kršenja autorskih prava na nekoliko videa, a radi se o onim videima u kojima se prikazuje njegovo gostovanje na srpskoj Pink televiziji. Objašnjeno je da je uklanjanje tih videa zatražila srpska medijska korporacija Pink Media Group koja je u vlasništvu ove televizije. Kako se radi o nekoliko videa u kojima se krše autorska prava, kanal mu je ugašen.

Bogdan je kasnije pratiteljima kazao i da mu mnogi predlažu da otvori novi kanala, no da se on planira boriti za svoj stari, jer je puno vremena i rada uložio u njega. Inače, gašenje njegova kanala nedavno je tražio Savez komunističke omladine Jugoslavije. "Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ), zgrožen internet nasiljem koje propagira, pokrenut će peticiju za ukidanje YouTube kanala Bake Prase, i poziva javnost da je podrži svojim potpisom" stoji u njihovu priopćenju. Nedavno su Baku Prase optužili da je jedan od krivaca za smrt mlade influencerice jer su bili u svađi, a sad se do prije nekoliko dana prepirao s Željkom Mitrovićem, osnivačem Pink Media Grupe.

Ilić je Mitrovića optužio da mu je ukrao ideju za influencersku televiziju, a nakon toga su obojica nastavili nizati različite optužbe jedan protiv drugoga. Podsjetimo, Baka Prase je 26-godišnji mladić koji je zahvaljujući objavama na Instagramu i YouTubeu stekao zavidno bogatstvo, pa posjeduje Porsche, Rolex i cijeli niz brendiranih tenisica.

Prostote su standardni rječnik Bake Praseta na YouTubeu, što ne bi bilo toliko čudno da mu otac nije pravoslavni svećenik, protojerej Nenad Ilić. Baka Prase je već s 14 godina počeo profesionalno igrati poznatu videoigru League Of Legends, a isprva je na YouTubeu i počeo objavljivati gejmerske videe. Kasnije je prešao na objave dogodovština iz svakodnevnog života i snimanje pjesama. Neki od njegovih izraza danas su se udomaćili i u našem jeziku, pa ako od svog djeteta čujete da kaže “šaim se”, to je definitivno čuo od Bake Praseta. Izraz “šaim se” popularni je youtuber i komercijalizirao, pa danas na svojoj stranici prodaje majice s tim natpisom.

