Sreće da sam gledao “Survivor” preko snimalice pa sam mogao motati taj dio, ne znam kako bih izdržao dva sata

Protest „Srbija protiv nasilja“// N1, dvije ruže

Najzanimljiviji televizijski program u svakom smislu gledali smo u petak navečer kada smo u programu uživo mogli pratiti treći prosvjed “Srbija protiv nasilja”, a zanimljivo je primijetiti da su i u Srbiji tv gledatelji očito cijelu sliku prosvjeda mogli kao i mi pratiti samo preko ovog kanala i tog jednog jedinog prijenosa. Nešto najluđe što smo mogli vidjeti bilo je kada su negdje tijekom prijenosa pokazali kako ovaj isti prosvjed prikazuju na Pink TV-u, televiziji Željka Mitrovića čije ukidanje koncesije, kao i one televizije Happy, traže prosvjednici, gdje su stalno pokazivali očito sami početak okupljanja na Gazeli u Beogradu, kada je mala grupica ljudi šetala po mostu, te su nastavili tvrditi da je ljudi na prosvjedu toliko malo i kasnije, kada se nepregledna kolona ljudi kretala istim tim mostom. Još luđe je bilo kada je zapjenjeni Vučićev idolopoklonik, nakon što se pojavio kadar sa šetačima na mostu dok se u pozadini vidio famozni Beograd na vodi, govorio kako upravo vidimo dvije Srbije, “šačicu koja ruši i podriva Srbiju i radišnu Srbija koja je izgradila najmoderniji grad u ovom dijelu Europe i puno dalje”. Niti Goebbels se ne bi posramio viđenog na Vučićevoj televiziji. Kasnije smo se vratili u stvarnost i program N1 gdje smo vidjeli ogromni broj ljudi na ulicama Beograda i gdje smo, također uživo, čuli mladog prosvjednika koji kaže da njegovih prijatelja nema na prosvjedu jer misle da ih se to ne tiče, što razumije jer se na niti jednoj drugoj televiziji u Srbiji ne može vidjeti istina o tim prosvjedima.

Survivor//Nova TV, kaktus

Sreo sam neki dan starog prijatelja Štefa u birtiji i prvo što mi je rekao bilo je: “Tko ti je dao da pišeš tu TV kritiku? Ne možeš mi kritizirati ‘Survivor’ ako nisi gledao nekoliko epizoda u nizu. Ima tu drame, super su prikazani odnosi među natjecateljima, njihove nervoze i nije lako to što oni prolaze”, upozorio me Štef pokroviteljski. I taman sutradan u redakciju dođe priopćenje “Natjecatelji nestali iz kampa! Mario Mlinarić bijesan: ‘Ugrozili ste zdravlje ljudi koji su vas tražili”! Opalio me adrenalin, mislim se kako sam pogriješio, pa u ovom “Survivoru” se nude prvoklasni televizijski trenuci, zasigurno sam pogledao krivu epizodu te ću morati pogledati ovu čija je najava imala ogromnu čitanost po portalima. U epizodi je stvarno bila riječ o tome kako su tri natjecatelja odšetala od kampa i nisu se vratili cijelu noć, a mi smo vidjeli samo kratko kako se jedan od natjecatelja malo vrtio na ležaju i kako ujutro natjecatelji sjede u krugu i raspravljaju gdje su ta tri kojih nema u kampu od prethodnog popodneva. Moj 12-godišnji sin je u prolazu nasmiješeno doviknuo “Uuuuu, drama!” Malo kasnije smo u dramatičnom govoru voditelja Marija Mlinarića čuli kako je 50 ljudi nestale tražilo cijelu noć. Šteta što mi koji smo gledali emisiju nismo dobili niti mrvu te dramatike. Nakon što smo preživjeli tu neku kvazi dramatiku, vratili smo se uobičajenom “Survivoru” gdje smo u tih prvih sat vremena gledali kako natjecatelji prolaze “nikad veći i teži poligon”, naravno svaki pokušaj u cijelosti, a neke natjecatelje po drugi put ispočetka. Naravno, gledatelju namjerniče, zašto bi ti bilo zanimljivije i napetije, gledaj ovo sekundu po sekundu! Opet sam imao sreće da sam gledao “Survivor” preko snimalice pa sam mogao motati taj dio, ne znam kako bih inače izdržao dva sata. Nakon što su crveni izgubili, blesavo je bilo što je jedan od glavnih krivaca za dramu nakon što su odlutali dobio imunitet (?!), a niti preostala dva krivca nisu dobila nikakvu kaznu iako smo cijelu epizodu slušali kako bi sankcije mogle biti i one najgore, misleći valjda na izbacivanje. Djeca doma su dobila poruku da se može biti neosjetljiv za druge i kršiti pravila.

Večernje vijesti// Nova TV, kaktus

I nakon što je završio reality “Survivor”, evo nas u domicilnom “survivoru” gdje se ljudi od Gračaca i Obrovca do Siska bore s Majkom prirodom i abnormalnim poplavama u svibnju, ali i sustavom koji godinama nikako da stavi sustav obrane protiv poplava na najvišu razinu. Za Novu TV danima se iz poplavljenih područja javljala sjajna mlada reporterka Dina Ćevid za koju sam siguran da ćemo još itekako čuti, a ruže idu ovdje u tekstu, za svaku po jedna, za nju i voditeljicu Večernjih vijesti Mariju Miholjek jer su morale čekati 20 minuta iza ponoći da bi izvijestile o dramatičnom razvoju situacije na poplavljenom području. Naravno, malo raskošnija ruža ide kolegici Ćevid koja se javljala stojeći u hladnoj vodi i u mraku. Kaktus u naslovu ide upravo zbog toga tretmana da se Večernje vijesti čekaju debelo iza ponoći, pogotovo kada imaš reportere na terenu, a to često bude iza nekog filma B razine ili nekog realityja poput “Survivora”.

Potjera// HRT 1, kaktus

Montažer kviza “Potjera” uspio je pokvariti dojam ovog inače sjajnog kviza pokazavši da je to nešto snimljeno tko zna kada i montirano. Naravno da svi znamo da su epizode snimljene dosta prije emitiranja, ali bar se uživimo kao da gledamo borbu umova uživo. Naime, natjecatelj Vladimir u svom je brzopoteznom krugu osvojio 3500 eura. Kada je došao do kraja, umjesto da se emisija nastavi izlaskom lovca s višom i nižom ponudom, ponovno je krenuo dio emisije u kojem se natjecatelj Vladimir predstavlja i kreće u brzopotezni krug pa su gledatelji dvaput gledali isti segment. Naravno, znalo je na televizijama biti puno gorih pogrešaka, ali čudi da nitko u pripremi nije primijetio da imaju dva puta isti segment.

