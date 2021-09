Španjolske serije opet su veliki hit i većina ih nema cenzuru niti sretan kraj

Ludilo za španjolskim serijama u Hrvatskoj počelo je još devedesetih, a gotovo dvadeset godina nakon povijest se ponavlja. Započela je nova era španjolskih serija koja obaraju rekorde gledanosti. Mnogi od nas zavoljeli španjolski jezik upravo zbog serija ili ga zamrzili, ali neke fraze koje smo čuli u popularnim telenovelama "Otimačica" ili "Marisol" pamtimo i danas. Iako su nas prije uz male ekrane držale prikovane "sladunjave" obiteljske i romantične drame sada su to serije koje oduševljavaju sve generacije, a bez obzira na žanr može se pronaći ponešto za svakoga. Maniju je pokrenula serija "La Casa de Papel", a nakon nje na Netflix je stiglo još nekoliko naslova koji su oborili publiku i kritiku, ali i želju za ponovnim učenjem španjolskog jezika. Kad je "La Casa de Papel" stigla na Netflix malo tko je mogao očekivati takav uspjeh, ali ubrzo je postala najgledanija serija na platformi koja nije na engleskom jeziku i jedna od najgledanijih uopće.

Likovi iz serije dobili su kultni status, a glumci vojsku obožavatelja koji jedva čekaju posljednje nastavke omiljene serije. O popularnosti ove serije svjedoči i popularnost naslovne pjesme- talijanska antifašistička pjesma Bella Ciao koja se također popela na sam vrh glazbenih ljestvica. Prvi dio posljednje sezone nedavno je stigao na streaming platformu i od tada ne izlazi iz trendinga. Svi koji su pogledali "La Casa de Papel" odmah će prepoznati glavne likove teen serije "Elite". Misterija, akcija, romantika pomiješani su u radnju koja prati adolescente, a isprepliće se kritika sociopatske ličnosti, odnos između bogatih i siromašnih. "Elite" ne poznaje cenzuru- droga, feminizam, AIDS, seks obično su stavljeni na marginu u teen serijama no ovdje su glavna tema, dobili su na težini i na neki način žele educirati mladu publiku. Glavni likovi daleko su od "običnih" tinejdžera koje smo navikli. Iako je kritika prije početka prikazivanja osudila seriju na "propast" te je prozvali jeftinom verzijom kultne serije "Gossip girl", "Elite" je srušio sve rekorde gledanosti, a uskoro izlazi i drugi dio četvrte, pretposljednje sezone.

Španjolskog glumca Maria Casasa publika je upoznala u filmovima "Tres metros sobre el Cielo" i "Tengo ganas de ti", a sada je publiku osvojio još jednim mračnim likom u seriji "El Inocente" koju obožava i publika i kritika. Serija je brza i napeta, a osim napete radnje donosi i odlične glumačke izvedbe. Serija je zapravo ekranizacija svjetski poznatog američkog autora Harlana Cobena, kralja mlađe generacije autora krimića, a s obzirom na tako dobre kritike ne sumnjamo da će uskoro biti objavljena i nova sezona. "Quien Mato a Sara" još je dan triler kojeg ćete obožavati. Serija je prava zagonetka puna laži, misterije, ubojstva i vrućih scena, ali i neočekivanih obrata koji tjeraju gledatelje da seriju pogledaju u jednom dahu. U 10 epizoda postepeno se razotkriva što se dogodilo Sari, sestri glavnog lika Alexa Guzmana koji je proveo 10 godina u zatvoru zbog ubojstva sestre koje mu je podmetnuto, a kada je konačno izašao iz zatvora traži osvetu i dokaze o tome što se zapravo godilo, a nove priče i novi likovi koji se pojavljuju dodatno kompliciraju radnju, pa gledatelji ne mogu biti sigurni što će se iduće dogoditi, a službeno je potvrđena i treća sezona. Jedna malo opuštenija serija u kojoj će uživati ljubitelji romantike i "girl power" priča je "Valeria".

Poslovni problemi, dileme i ljubavni trokuti samo su dio zanimljive priče, a seriju su već prozvali španjolskim "Seksom i gradom". Serija je također napravljena prema romanima Elísabet Benavent koja je i sama sudjelovala u snimanju serije kao kreativni savjetnik pa će ljubitelji ovih hvaljenih knjiga zasigurno uživati i u ekranizaciji. Serija je premijerno prikazana u svibnju prošle godine, a nedavno je izašla i druga sezona za koju se mnogi nadaju da nije posljednja s obzirom na to da knjige imaju pet nastavaka. Iako su ukusi različiti, neki vole romantične komedije, drugi uživaju u dramskim serijama, a neke će uz male ekrane prikovati kriminalističke serije ili misterij, postoje i one serije koje ujedine publiku, a upravo je tako sa španjolskim serijama, bilo da nas privlače intrigantne ljubavne veze, dramatične obiteljske tajne ili pak zgodni frajeri zbog kojih ne možemo odvojiti od ekrana. Iako su uz američku i britansku produkciju njihovo mjesto preuzele turske serije unazad dvije godine španjolske serije doživjele su veliki "comeback". Djelomično je to zbog popularnih streaming platformi koje omogućavaju velikom broju ljudi da isti naslov gledaju u isto vrijeme ma gdje na svijetu bili, pogledajmo samo "La Casa de Papel"- crveni kombinezoni i maska Salvadora Dalija univerzalni su simboli za koje znaju i oni koji nisu pogledali seriju. Još jedna prednost španjolskih sapunica je jezik koji je drugi jezik po broju govornika na svijetu, a glavi teritorij na kojem se gledaju španjolske serije je iznenađujuće- Amerika.

Još jedna tajna uspjeha španjolskih serija je raznolikost i radnja koja nema cenzure. Serije pokrivaju sve društvene slojeve, probleme i ne boje se priječi granicu dobrog ukusa, a radnja je za razliku od mainstream američke produkcije nepredvidljiva i uzbudljive te nema uvijek "happy ever after" završetak kako to biva u američkoj produkciji. Skupa produkcija, napeta radnja, sklonost skandalu i glumci na koje nitko ne može ostati ravnodušan samo su dio zašto je započela "zlatna era" španjolskih serija koja s obzirom na viđeno neće tako skoro završiti, pa je vrijeme da izvadite svoje rječnike i ponovite osnove jezika pa da vaše znanje španjolskog iz serija bude para siempre.