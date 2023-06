Sonja Kovač pratitelje oduševila fotkama u bikiniju: 'Želiš da netko dobije srčani?'

Influencerica Sonja Kovač (38) prošlog tjedna otputovala je u Italiju, a prvo je svratila na Amalfi obalu, odakle je na društvenim mrežama dijelila fotografije u bikiniju. Trenutno se nalazi na otoku Capriju, a novim je fotografijama s broda u bikiniju ponovno izmamila uzdahe kod svojih pratitelja.

- Najdivniji dio Caprija koji možete vidjeti samo sa brodom! - napisala je influencerica pored zadivljujućih fotografija.

Fotografije su u najmanju ruku oduševile njezine pratitelje koji su komentirali kako "treba ići u zatvor jer ubija fotkama".

"Malo sam ljubomoran na svu ovu ljepotu", "Je l' ti želiš da neko dobije srčani", "Top", "Prezgodna", "Wow", pisali su joj još pratitelji.

Sonja nije jedina poznata Hrvatica koja je otvorila sezonu kupanja.

Plesačica Gabriela Pilić koju smo donedavno gledali u emisiji 'Ples sa zvijezdama' tako je iskoristila vrijeme te otišla na Lošinj. .Gabrijela je podijelila fotografije s broda u kupaćem kostimu čime je sugerirala i da je obavila prvi ovogodišnji kupanac. - Najljepše godišnje doba - napisala je plesačica u opisu.

Nives Celzijus iskoristila je priliku te pokazala kako je na Jadranu pozirala u bijelom badiću. Nives je pozirala na boku na plaži te istaknula svoju zavidnu figuru i obline. 'Mala sirena', 'Wow', 'Predivna' - bili su samo neki od pozitivnih komentara koje je dobila.

VEZANI ČLANCI:

U more je uskočila i Ecija Ojdanić koja je objavila fotografiju nastalu u moru na kojoj je pozirala u crnom bikiniju. Istaknula je svoje trbušnjake i rezultate napornog vježbanja, no, prema izrazu Ecijinog lica, možemo zaključiti kako more ipak još nije dovoljno toplo za uživanje.

- Pocrvenjela na snimanju, prvi put se okupala u moru! Ispunjen dan. A sad još malo trčanja. I u krevet do 11 - poručila je tada zaljubljenica u trčanje i vježbanje koja je mnogim ženama inspiracija za vođenje zdravog života.

VIDEO Paradžiković opisala avanturu koju je prošla: 'Ostala sam bez benzina, pa shvatila da nemam novčanik'