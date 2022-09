Snježana Schillinger objavila fotku mame koja je proslavila 76. rođendan: 'Moji roditelji su poznatiji od mene'

Poduzetnica Snježana Schillinger (50) na Instagramu je obilježila poseban dan. Naime, njena majka danas slavi 76. rođendan. Snježana je objavila sliku svoje majke. Profesorica Bačić na slici je s velikim buketom cvijeća u rukama, a Schillinger je napisala kako joj se uvijek javljaju bivši majčini učenici i pitaju je kako je.

"Mama sretan ti 76 rođendan!" započela je poduzetnica.

Otkrila je kako je njena majka s dvoje male djece završila dva fakulteta, te da im je uz to svaki dan kuhala, spremala, šivala odjeću i ponekad iz hobija slikala.

"Još uvijek nitko od nas nije nadmašio tvoj uspjeh da sa dvoje male djece završiš još jedan fakultet i tako upise dvije diplome u svoju karijeru! Kuhala nam, spremala, zimnicu, šivala odjeću, ponekada iz hobija slikala, radila u školi imala svaki dan frizuru, bila sređena i dotjerana! Sagradili ste dvije kuće za svoju obitelj u tada nemogućem komunističkom sistemu, koji Vas je kao Hrvate iz Primorja tlačio i zbog kojeg ste se morali preseliti u Zagreb, iako Vam je srce zauvijek ostalo u kamenjaru uz fijuk bure i miris mora! Pa kako si to sve uspijevala?! Nakon svega jučer u lokalnom restoranu kupujem tebi omiljenu janjetinu i tvoji đaci mi se javljaju profesorica Bačić pitaju kako si. Pozdravljaju tebe i tatu koji je radio u tom kraju i ti ih se sjećaš svih! Franz me gleda zbunjeno prepoznali su te iz medija kaže? Ne schatzi poznaju moje roditelje oni su ipak ovdje poznatiji od mene jer su ovaj kraj zadužili odgajajući tuđu djecu koji put dobru koji put nemoguću ali se ovdje trud još uvijek cijenio kao i to plemenito zanimanje!" zaključila je.

Podsjetimo, Snježana je nedavno objavila fotografiju sa suprugom Franzom, a uz nju je napisala podužu poruku ženama. - A ja još uvijek lovim zalaske sunca! Kažu da su najljepši na otvorenom moru i ne lažu! Kažu i da ako vaš muž ne voli vaše prijatelje ne voli baš ni vas jer vi se zrcalite u svojim prijateljima! Cure ne vjerujte muškarcu koji vas želi mijenjati, produžiti vam suknju, promijeniti frizuru, ekipu, posao, počela je objavu.

- Znate onaj tip frajera kojem smetaju vaše frendice i frendovi, koji vas zlostavlja s nekim svojim teorijama kakva je vaša ekipa, tipa meni su koma ti tvoji gayevi, skandalozne slike na društvenim mrežama?! Stari, pa stani malo, ali ja sam se s tim ljudima družila, ružila i preživjela vrhunski sve te godine bez tebe di si tad bio kada su mi držali glavu dok 'povraćam ispred Sokola' zbog nekog nebitnog lika, dodala je Snježana i napisala kako njen Franz nije "zadrti muškarac". - Ova krajnja metafora nije istina, ali vam može dočarati vrhunac prijateljstva! Sve ste to vi i ako vas takvu ne želi prihvatiti ne treba vam! Franz nije takav tip zadrtog muškarca zato je on onaj pravi! Za mene kažu da volim biti okružena ljudima i to me čini sretnom no ja sam najsretnija kada usrećujem ljude oko sebe - zaključila je Schillinger. Snježana se prošle godine udala za Franza Schillingera. Zaručili su se na Maldivima, a vjenčali su se na Kornatima. Snježana je još prije godinu dana priznala kako će uvijek živjeti na dvije adrese zbog obitelji. "Jesam, službeno sam Bečanka, ali nikad se neće dogoditi da ne budem službeno i Zagrepčanka. Naravno da živimo na dvije adrese, uvijek ćemo živjeti na dvije adrese jer je moja obitelj u Zagrebu, moj sin je u Zagrebu, moj posao je u Zagrebu, a i Franz ima posao u Hrvatskoj", rekla je jednom prilikom.

