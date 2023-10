Slavni pjevač (32) potvrdio da si je iskopao grob u dvorištu: 'Ljudi misle da je to jako čudno'

Slavni pjevač Ed Sheeran (32) iznenadio je svoje obožavatelje pričama da si je pripremio grobno mjesto. Naime, odjednom je među obožavateljima krenula kružiti glasina da je slavni pjevač iskopao vlastiti grob u svom dvorištu, a nakon toga je i on potvrdio ovu informaciju u intervjuu za GQ.

Sheeran je otkrio da se radi o samo jednom grobnom mjestu u njegovu dvorištu, a ono je napravljeno samo za njega.

- To je rupa iskopana u zemlji, a iznad nje se nalazi kamen, tako da kad god dođe taj dan, ja ću ići tamo - rekao je.

Inače, ovim je potezom šokirao obožavatelje koji se pitaju zašto se uopće 32-godišnji pjevač priprema za vlastitu smrt. No, Sheeran je u spomenutom intervjuu otkrio i taj detalj.

- Ljudi misle da je to jako čudno i stvarno morbidno, ali imao sam prijatelje koji su umrli bez oporuke, pa nitko ne zna što učiniti - kazao je.

Podsjetimo, Sheeran se u privatnom životu suočio s brojnim tragičnim gubicima, a mnogi misle da je to bio povod njegovoj odluci da iskopa vlastiti grob. Naime, njegov najbolji prijatelj Jamal Edwards preminuo je u 31. godini, a izgubio je i svog voljenog mentora Michaela Gudinskog, a zatim i kolegu Shanea Wanea.

Možda najteži udarac primio je kad se njegova supruga Cherry Seaborn borila s tumorom dok je bila trudna s jednom od njihove dvije kćeri, a koji se nije smio liječiti sve do poroda. Upravo u tom razdoblju iznenada je umro njegov najbolji prijatelj Jamal.

- Prolazio sam kroz strah, depresiju i tjeskobu. Osjećao sam se kao da se davim, s glavom ispod površine, gledam prema gore, ali ne mogu doći do zraka - ispričao je svoje iskustvo pjevač koji je u čast voljenim osobama izgradio i kapelicu u kojoj održava i vjenčanja prijatelja.

Dodajmo da je pjevač o svojim gubitcima govorio i u nekim pjesmama, a publika ga posebno prepoznaje po hitovima 'Thinking out Loud' , 'Shape of you', 'Perfect', 'Photograph', Bad habits' i drugima.

