Preminuo je legendarni glumac, tužnu vijest potvrdila njegova shrvana kći

U 87. godini preminuo je Louis Gossett Jr., a vijest je potvrdila njegova neutješna kći. Bio je najpoznatiji po ulozi u filmu 'Oficir i džentlmen'. Nije naveden uzrok smrti ovog glumca nagrađenog Oscarom. Louis je jednom prilikom otkrio da je nakon što je odlučio otići u Hollywood i postati glumac odustao od potencijalne profesionalne košarkaške karijere u New York Knicksima. Naime, kada je studirao na Sveučilištu u New Yorku imao je stipendiju za košarku i dramu. Dok je studirao prijateljevao je s Marilyn Monroe, Martinom Landauom i Steveom McQueenom, a družio se i s Jamesom Deanom.

On je bio prva osoba crne boje kože koja je dobila Oscara za najbolju sporednu ulogu u filmu 'Oficir i džentlmen' 1983. godine. Za istu ulogu dobio je i Zlatni globus. Godine 2010. dijagnosticiran mu je rak prostate, te je to odlučio podijeliti s javnosti kako bi podigao svijest ljudi o toj bolesti.

Glumio je i u serijama kao što su “Madame Secretary,” “Hap and Leonard” i “Watchmen”. Posljednju ulogu odigrao je nedavno u filmu “The Color Purple.”

