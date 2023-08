Slavna manekenka podijelila fotografije i nalaze, dugo se borila s bolesti: 'Stanje se pogoršavalo'

Slavna manekenka Bella Hadid (26) nakon deset godina borbe za ozdravljenje konačno može odahnuti. Njezina sestra Gigi (28) na društvenim mrežama otkrila je da njezina sestra više ne boluje od lajmske bolesti. Bella je sada na istoj društvenoj mreži podijelila dugački status o svojoj bolesti te podijelila fotografije na kojima se vide nalazi iz bolnice, te kako je izgledalo kada je bila na tretmanima.

"Zahvalna sam svojoj mami što je sačuvala sve moje liječničke nalaze, što je bila uz mene cijelo vrijeme, nikad me nije napustila, čuvala me je i podržavala, ali ono najbitnije - što mi je cijelo ovo vrijeme vjerovala" stoji u njenoj objavi.

Dodala je da je život u ovom stanju, koje se s vremenom pogoršavalo, i rad kako bi sebe, obitelj i ljude oko sebe učinila ponosnima, uzeli su danak na mnoge načine koje još ne može objasniti. Rekla je kako je sada ok i fanovima poručila da se ne brinu.

"Ništa ne bih mijenjala, da trebam sve ovo ispočetka napraviti kako bih stigla do ovog trenutka u kojem sam sada, konačno zdrava, opet bih to učinila. To me učinilo osobom kakva sam danas" podijelila je.

Otkrila je i što će biti s njenom manekenskom karijerom.

"Što se tiče mogućeg povratka na pistu? Vratit ću se kad budem spremna", zaključila je.

Naime, Bella se nakon revije dizajnera Simonea Portea Jacquemusa u Versailleskim vrtovima morala podvrgnuti liječničkom tretmanu, a Gigi je prije nekoliko dana otkrila o čemu se točno radilo.

- Bella je upravo završila dugo i intenzivno liječenje lajmske bolesti. Tako sam ponosna na nju i uzbuđena zbog njezina povratka - kad god se osjeća spremnom - otkrila je Gigi. Belli je, naime, dijagnosticirana lajmska bolest još 2012. godine. Istu dijagnozu imali su i njezin mlađi brat Anwar (24) i njihova mama, bivša zvijezda reality showa "Real housewives of Beverly Hills", Yolanda Hadid čije je dobro poznavanje simptoma i pomoglo u dijagnosticiranju točnog zdravstvenog problema kod Belle.

O svojim problemima Bella je otvoreno progovorila u travnju ove godine na TikToku. Objavila je tada video na kojem je bila bez šminke, a imala je i natečeno područje ispod očiju pa je opisala o čemu se tu radi.

"Popravak zuba. Imala sam manju infekciju ispod zuba na kojem sam dobila korijenski kanal prije godinu dana. Nastavio se širiti uzrokujući infekciju u čeljusti. Mjesecima osjećam da ga trebam izvaditi da izliječim ostatak zuba. Molim vas, slušajte svoja tijela", poručila je tada manekenka.

Dodala je da je sve to posljedica lajmske bolesti, odnosno bakterijske zaraze koja napada organizam. Opisala je da ta bolest "napada zube, čeljust, mozak, kralježnicu, kosti i cijeli živčani sustav".

"Svaka manja trauma, bilo fizička ili psihička, može izazvati rasplamsavanje. Moja je čeljust upaljena kad god sam pod stresom ili previše radim. Nekim danima je u redu, ali neki dani su teški. Ali sada me čeljust neizdrživo boli. Sutra ću izvaditi ovaj zub", zaključila je Hadid.

Pratitelji su joj pružali podršku u komentarima i pisali kako vole kod nje što otvoreno priča o svojoj bolesti i nudi drugima podršku.



Inače, lajmska bolest u težim slučajevima može dovesti do problema s radom srca, oštećenja živaca, oticanja zglobova i poteškoća s koncentracijom. Bella je prije šest godina na događaju Global Lyme Alliancea govorila o borbi s lajmskom bolesti.

- Nekada spavam 12 sati i ne mogu ustati iz kreveta. Imam jake bolove u zglobovima, takozvanu moždanu maglu i anksioznost. Postoji mnogo simptoma koji se ne mogu odmah uočiti. Život ide dalje i ne smijem odustati - ispričala je slavna manekenka tada.

