Slavna glumica pozirala dlakavih pazuha: "Ovo je moje tijelo"

Glumica Rachel McAdams (44) dala je intervjuu te se fotografirala za naslovnicu magazina Bustle, a ono što je iznenadilo čitatelje jest potpuno prirodno izdanje poznate dame. Naime, na fotografijama koje je časopis objavio na svojem Instagram profilu može se vidjeti i kako je glumica pokazala čak i neobrijane pazuhe.

McAdams je tražila da se njezine fotografije što manje obrađuju, a pozirala je na crvenoj sofi u nekoliko kombinacije među kojima je i crna haljini.

- Ovo je moje tijelo i u redu je izgledati najbolje što možeš, raditi na sebi i biti zdrav, ali za svakoga vrijedi drugačije - izjavila je McAdams koja je potom otkrila kako je morala uzeti pauzu od glume na vrhuncu svoje slave zbog psihičkog zdravlja.

- Osjećala sam se krivom jer nisam iskoristila priliku koja mi je pružena, ali znala sam i da to nije u skladu s mojom osobnošću i onim što mi je potrebno da ostanem zdrava - rekla je Rachel koja se danas osjeća snažno upravo zbog toga što je uzela predah od posla i, kako kaže, preuzela je kontrolu.

Podsjetimo, glumica se proslavila ulogama u filmovima The Notebook, Mean Girls, The Wedding Chrashers, Sherlock Holmes, Southpaw, Doctor Strange, ali je mnoge filmove i odbila. Nije htjela glumiti u filmovima kao što su Devil Wares Prada, Casino Royale, Mission Impossible i Iron Man. Inače, glumica je zbog svih tih uloga imala i nadimak kraljice romantičnih filmova.

Dodajmo da glumica trenutno promovira svoj nadolazeći film "Bože, jesi li tu? Ja sam, Margaret", koji je inače filmska adaptacija iznimno popularne knjige Judy Blume.

McAdams je inače u sretnoj vezi sa scenaristom Jamiejem Lindenom i ima dvoje djece, ali detalje svog privatnog i obiteljskog života voli držati dalje od očiju javnosti.

VIDEO Valentina iz 'Ljubav je na selu' razvodi se od Vatroslava: 'Ne želim više nikakav kontakt s njim'