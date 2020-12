Slavna glumica otkrila neugodnu situaciju koju je imala s princem Harryjem: 'Jako se uvrijedio'

Australska glumica Margot Robbie tijekom gostovanja u emisiji "The Tonight Show with Jimmy Fallon" prisjetila se neugodnog trenutka s princem Harryjem. Kako je ispričala, upoznali su se na tulumu manekenke Suki Waterhouse u njezinoj kući, a ona čak ni nakon nekoliko minuta nije znala tko je on. Zapravo, mislila je da je netko drugi.

"Kad sam ga ugledala s naočalama na licu, pomislila sam: 'O Bože, nisam znala da je Ed Sheeran na tulumu'. Harry se jako uvrijedio", ispričala je glumica. Njoj je bilo jako neugodno što ga je zamijenila za popularnog britanskog pjevača, a njemu se to nimalo nije svidjelo.

Princ Harry i nedavno je prošao kroz sličnu situaciju kada ga je dječak u jednoj trgovini zamijenio za radnika, no tada mu izgleda nije smetalo. Čini se kako je i sa slavnom glumicom izgladio situaciju budući da je ona u nedavnom intervjuu otkrila kako bi htjela njega i suprugu Meghan Markle pozvati na večeru.

"Kad god sam srela Harryja na nekom londonskom tulumu, bio jako zabavan i htjela bih se družiti s njim i Meghan", rekla je Margot tada.

Margot Robbie rodom je iz Australije no na samom početku karijere preselila se u London gdje je živjela do prije nekoliko godina kada se sa suprugom, redateljem Tomom Ackerleyjem, preselila u Los Angeles.