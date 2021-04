Sjećate se ovog šarmera iz 'Seks i grada'? Ovako izgleda 19 godina kasnije

Nakon punih 17 godina na televiziju se vrćaju junaci omiljene serije "Seks i grad". Fanove serije ova je vijest obradovala, no rastužilo ih je kad su čuli kako u novim epizodama neće biti Samanthe Jones (Kim Cattrall), te Face (Chris Noth), no zato se vraća Aidan.

Sve obožavateljice serije "Seks i grad" dijelile su se u dva tima. Jedan tim je navijao da glavni ženski lik - Carrie bude u vezi s Facom, a drugi tim je bio na strani Aidana. Šarmantnog i zgodnog Aidana u ovoj hit seriji glumio je John Corbett kojeg se obožavatelji serije "Život na sjeveru" sjećaju i iz te serije i već tada je postao omiljeni glumac mnogim ženama, a ta serija donijela mu je i prve nominacije za Zlatni globus i Emmy.

Foto: Billy Bennight/Newscom/PIXSELL 03 February 2020 - Hollywood, California - John Corbett. Premiere Of Netflix's "To All The Boys: P.S. I Still Love You" at The Egyptian Theatre. Photo Credit: Billy Bennight/AdMedia Newscom/PIXSELL

Ali definitivno je zbog velike popularnosti serije "Seks i grad" uloga Aidana obilježila njegovu glumačku karijeru. Taj lik igrao je, danas 59-godišnji Corbett, a što je stariji njegove obožavateljice mu sve više poručuju da je kao i vino, sve bolji i bolji. Sijeda kosa i koji kilogram viška nisu oduzeli Johnu njegov zavodljivi šarm na koji je pala i poznata glumica Bo Derek.Upoznali su se dok je John još snimao seriju "Seks i grad" i njihova ljubav rodila se na spoju na slijepo.

- Bila je dodjela Oscara na koju sam trebala otići s prijateljicom, no od drugog prijatelja čula sam da i John ide i kako želi da mu budem pratnja. Pomislila sam da bi to moglo biti zabavno, pa sam pristala biti mu pratnja. Pokucao je na vrata moje hotelske sobe i bila je to ljubav na prvi pogled. Od tog trenutka luda sam za njim - on je šarmantan, zabavan i mlađi od mene - rekla je Bo za Johna.

Već 19 godina su zajedno i žive na ranču u Kaliforniji i vode povučen i miran život daleko od crvenog tepiha Hollywooda.

Osim glumom, Corbett se bavi i glazbom. dosad je objavio dva albuma, a u pauzama od snimanja nastupa sa svojim bendom.

