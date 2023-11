Show 'Život na vagi' napustio Kruno iako je Pero imao najlošiji rezultat: Htjeli su ga i prije izbaciti

Premda su u jučerašnjoj epizodi 'Života na vagi' plavci ostvarili odličan rezultat na vaganju, crveni su danas pokazali da su toliko dobri da im čak nije trebalo ni dva kilograma prednosti. Plavi tim jednoglasno je odlučio da show napušta Krunoslav, kojemu to uopće nije teško palo. Iz crvenog tima prva je bila Marsela, koja se prisjetila proslave rođendana. „Sad mi je 28, a biološki 59“, rekla je i dodala da je u kući bolja atmosfera, no da se želi fokusirati na sebe i naučiti najviše što može dok je tu - i od trenera, psihologa, nutricionista, natjecatelja, svih. Prošli put imala je 156,2 kilograma, izgubila je 4,2 kilograma, što je 2,7% tjelesne mase, a Marsela je bila u pozitivnom šoku. Silvija je pričala kako je teško živjeti pod teretom da nikoga ne razočaraš jer svi misle da si jaka osoba, ali više neće dopustiti da joj je toliko bitno tuđe mišljenje. Na posljednjem vaganju imala je 107,1 kilogram, sad je izgubila 3 kilograma, što je 2,8% tjelesne mase.

„Kad ide Mislav na vagu, više me strah nego kad idem ja. Ali sve je zgodniji i moram biti u strahu da ga netko ne ukrade“, rekla je Silvija, a Vlašić dodao da je i njemu teže kad je njegova djevojka na vagi te da bi radije da ispadne on nego ona. „Svaki nam je dan sve ljepše“, dodao je i rekao da je sretan što ga u timu hvale. Prošli put imao je 184,9 kilograma, sad je izgubio sjajnih 7,2 kilograma, što je 3,9% tjelesne mase. „Ljubav dolazi kroz želudac, a u 'Životu na vagi' kroz trening“, rekao je ponosni Edo. Nina je došla na štakama, no Edo ju je pohvalio što daje sve od sebe. „Više se ne bojim promjena na tijelu“, rekla je natjecateljica koju je u početku showa bilo strah da će imati problema s viškom kože zbog mršavljenja. Prošli put imala je 111,2 kilograma, sad je izgubila 4,5 kilograma, što je 4% tjelesne mase. „Nina je bila sastojak koji im je nedostajao. Donijela je žustrinu u tim i sviđa mi se energija s kojom je došla. Znam da je natjecateljski nastrojena, znam koliko je jaka i svakako nam je prevaga na današnjem vaganju“, rekao je ponosno Edo, a ponosna je bila i Nina. Dodala je da su se tenzije u kući smanjile, ali da se osjeća podijeljenost timova te da ne planira više komunicirati s Perom i Jurom.

Šepić će prošli ciklus pamtiti po lijepome jer ga je posjetila supruga. Trener ga je pohvalio koliko je napredovao i opustio se, a on je komentirao kako je napokon pokazao da je veseljak. „Osjećam se tu ugodno i lijepo mi je, naviknuo sam se i na treninge i atmosferu, sad sam sto posto ja“, rekao je Šepić koji je prošli put imao 145,5 kilograma, sad je izgubio je 4,3 kilograma, što je 3% tjelesne mase. Kapetan crvenih bio je zadovoljan svime što je dosad napravio i nije se bojao vaganja. Otkrio je kako sada prvo razmisli što mu je netko rekao i zašto, a prije je burno reagirao. „Naučio sam bolje držati emocije pod kontrolom“, rekao je Goran koji je prošli put imao 130,1 kilogram, izgubio je 6 kilograma, što je 4,6 kilograma tjelesne mase. „Ovaj je čovjek oličenje kako se radi ovaj proces“, istaknuo je Edo.

Crveni su na prošlom vaganju imali 835 kilograma, sad su izgubili 29,2 kilograma, što je 3,5% tjelesne mase. Dakle, dva kilograma prednosti na vaganju nisu im ni bila potrebna tako da je plavi tim imao eliminacije, a Pero najgori rezultat. Kruno je zato i pisao Peru, Jure je odabrao Krunu jer smatra da mu sve teže zbog ozljeda, Pero je također pisao Krunu jer ne može sudjelovati u izazovima, Dajana se isto odlučila za Krunu zato što mu je ovaj proces bolan i fizički i psihički, Martin je napisao Krunu jer smatra da je potpuno potonuo u posljednje vrijeme, a i Marie je tako odlučila. „Neki su razlozi plavaca odglumljeni i htjeli su ga izbaciti i prije. Dečki su ga i zezali puno“, rekao je Šepić, no Kruno nije bio nesretan. „Laknulo mi je“, rekao je sad već bivši plavac. „Žao mi je što netko želi izaći. Kruno je trebao još biti tu i plavci mu nisu olakšali put“, dodao je Goran, a Kruno im svima poručio: „Nemojte se svađati, budite potpora jedni drugima.“

Na prvo vaganje došao je sa 202,8 kilograma, a sada ima 168,7 kilograma - izgubio je 34,1 kilogram, odnosno 16,8% tjelesne mase. „Danas bih sigurno ja išla kući jer nije bilo nikakvih linija. Sreća pa sam u crvenom timu“, rekla je Nina, a i Mirna je dala svoj osvrt. „Kruno ima najviše ozljeda i najslabiji je član tima pa razumijem da su njega napisali, a i njegova je želja bila da izađe pa, eto, tim mu je ispunio želju na rođendan“, rekla je i poželjela barem da nekome otkrije sve što ga muči kad već njima nije htio. „Želim mu svu sreću i da napraviti tu fizičku transformaciju koju želi već deset godina“, nastavila je, a Kruno joj je rekao: „Ne smijem odustati. Dobio sam priliku i idemo izgurati koliko ide i samo se nadam da je neću razočarati.“

Sutradan je Jure razgovarao s Goranom o eliminacijama te kako nije lako odlučivati o nečijoj sudbini. „Vuklo ga je van i bilo mu je teško, ali kad pogledaš što je sve napravio, bilo mi je nenormalno napisati njegovo ime. Osjećao sam se kao da sam čovjeka ponizio i rekao da je najgori među nama“, rekao je Jure dok Goran smatra da je Kruni bilo najpotrebnije ostati. U sobi se Pero promatrao u ogledalu i komentirao promjene na tijelu. „Do devetog ciklusa sam bio najbolji, ali sad me Nina prestigla i ako dalje ne budem imao ozljede, naravno da se vidim u finalu i možda i kao pobjednik“, rekao je Pero. Počeo je još jedan trening, a Mirna i Edo počeli su oštro. Marsela je bila presretna jer je mogla skočiti s obje noge na strunjaču, a potom je s Edom pričala o sestri bodibilderici.

„Karmela bi vrlo rado meni pomogla, ali ne želim joj zadavati dodatne poslove. Želim da se fokusira na svoju karijeru i ostvari što je naumila, a ja ću naći trenera koji će me moći voditi“, objasnila je. Pero se prisjetio djetinjstva, pričao što traži kod žena, a Mirna mu je rekla kako će svi plavci jednom doći na njegovu svadbu. Silvija je pričala o ljutnji i bijesu te kako se uvijek iskaljivala na mami, Dajana je objasnila kako je sama sebi najveći motivator. „Sad je jako gusto jer su ostali opaki protivnici u oba tima i svi su napokon shvatili što trebaju činiti kako bi dogurali do finala“, rekla je Mirna. Nakon treninga svi su se otišli malo odmoriti osim Gorana koji je odlučio odraditi s Ninom trening jer je ona išla na liječnički pregled napraviti magnetsku rezonanciju i pregledati ozlijeđenu nogu.

„Nemam potrebu dokazivati se crvenima jer oni vide da se trudim i dajem svoj maksimum“, rekla je Nina koja se nada da će moći sudjelovati u sljedećem izazovu. Sljedeću epizodu natjecatelje očekuje iznimno emotivan izazov, a o čemu je riječ - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Života na vagi' u ponedjeljak, 4. prosinca u 21.15 na RTL-u!

