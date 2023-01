Shia LaBeouf za ulogu u novom filmu 'Megalopolis' pojavio se u haljini

Slavni holivudski glumac Shia LaBeouf (36) kada je gluma u pitanju pokazuje da je pravi profesionalac te da mu na setu nije ništa problem napraviti. Ovoga puta glumac snima film 'Megalopolis' koji ima elemente znanstvene fantastike i drame, a radnja se odvija u New Yorku. Radi se o ambicioznom projektu legendarnog redatelja Coppole o arhitektu koji želi stvoriti utopijski New York nakon što grad pogodi velika nesreća. Na filmu surađuje s Adamom Driverom, Giancarlom Espositom, Nathalie Emmanuel, Dustinom Hoffmanom, Jonom Voightom, Forestom Whitakerom, Lawrence Fishburne i mnogim drugima.

Naime, Shia je na snimanju filma uhvaćen kako je odjeven u bijelu haljinu i zlatni korzet te sa zlatnom krunom na glavi. Imao je i torbicu i štikle u istoj boji te pripadajuću šminku. Na scenu je stigao u limuzini s Chloe Fineman, a na setu su mu se pridružili i brojni drugi kolege, poput Jona Voighta. Glumac je tako pokazao da je pravi profesionalac, iako se više detalja o samim likovima i radnji u filmu ne zna.

Inače, glumac je prije nekoliko godina zaradio ozljede glave i ruku na setu. Shia je tad snimao 'American Honey' u Sjevernoj Dakoti te je odmah prevezen u bolnicu gdje su mu liječnici sanirali ozljede. Do nezgode je došlo nakon što je glumac u jednoj sceni morao glavom proći kroz prozor zbog čega je razbio staklo i zadobio posjekotine glave i kažiprsta te 20-ak šavova, a na set se vratio već idućeg dana.

LaBeouf se probio kao dječja zvijezda na Disney kanalu u showu Even Stevens, a glumio je i u filmovima: Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje, Oko sokolovo, Ubojstvo Jesseja Jamesa od kukavice Roberta Forda, Charliejevi anđeli 2: Punom brzinom te American Honey, Honey Boy, Pieces of a Woman i drugima. No, svakako je najpoznatiji po ulogama u franšizi Transformeri: Transformeri, Transformeri: Osveta poraženih i Transformeri: Tamna strana Mjeseca.

Posljednjih godina pozornost javnosti dobivao je više svojim privatnim životom nego glumačkim angažmanima. Naime, glumac je bio u braku s glumicom Mijom Goth od 2016. godine, a papire za razvod podnijeli su 2018. No, u veljači 2022. godine objavljeno je kako se par pomirio te da je glumica trudna s njihovim prvim djetetom. Njihova kći rođena je u ožujku prošle godine.

U međuvremenu Shiju je pratio glas zločestog dečka Hollywooda, a on je imao problema s alkoholom i nekontroliranim bijesom, a nekoliko je puta bio i uhićen. Godine 2020. glumac je bio optužen da je zlostavljao svoje partnerice. Naime, njegova bivša djevojka, pjevačica FKA twigs kazala je da ju je fizički, emocionalno i mentalno zlostavljao te da je to bila najgora stvar koju je prošla u životu, što je on negirao. Optužbama se tada pridružila i glazbenica Sia koja ga je nazvala “patološkim lašcem koji ju je prijevarom naveo da uđe s njim u aferu”.

