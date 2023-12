Severina kandidata pozvala da pjeva na njenom koncertu, a u finalu showa će nastupati Dino, Toni, Petar i Hana

Na RTL televiziji u subotu je emitirana polufinalna emisija pjevačkog natjecanja 'SuperStar' u kojoj je nastupilo osam natjecatelja. Mia Ribić, Andrea Jelonjić, Hana Ivković, Vanessa Kralj, Ivan Vidović Eyevan, Petar Šegedin, Dino Miklaužić i Toni Peruško zapjevali su večeras, u trećoj emisiji uživo, te su se borili za prolazak u finale koje je na rasporedu iduće subote.

U studiju su natjecatelje pratili i komentirali članovi žirija Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković, no odluka o tome tko ide u finale bila je na gledateljima i njihovim pozivima. Glasovi publike ovaj put su odlučili da show napušta četvero kandidata i to su bili: Mia, Ivan, Andrea i Vanessa. U finale su prošli Dino, Toni, Petar i Hana.

Emisiju su svojim zajedničkim nastupom otvorili svi polufinalisti. Njih osmero zajedno je zapjevalo pjesmu "Shut Up and Dance". Prvi je nastupio Dino Miklaužić s hitom "Ti si mi u krvi" Zdravka Čolića. Nakon nastupa dobio je velik pljesak publike, a voditeljici Antoniji Blaće je poručio da se umorio od emocija. Žiri je bio oduševljen njegovim nastupom.

- Ubijaš kako pjevaš. Kod tebe nema smisla komentirati tehniku pjevanja. Kod tebe treba samo komentirati jesi li se povezao sa svemirom ili nisi - istaknuo je Filip. Sljedeća je na pozornicu stala Andrea Jelonjić i otpjevala "Paid My Dues" od Anastasije.

- Hvala, hvala na ovome, Andrea. Napokon. Oprosti što ti to tako kažem, ali doslovno sam to čekala. Hvala što si produžila tonove jer ti odlično stoji. Ovo je bilo najbolje do sad - komentirala je Nika.

Na pozornici je treća nastupala Vanessa Kralj koja je izvela hit "Ne tiče me se" grupe Magazin.

- Ako sam prošli put rekao da si djevojčica, sad si narasla. Imaš mogućnost za transformacije. Zašto ne volim da pjevaju moje pjesme je jer napišem pjesmu točno za tu osobu - rekao je Tonči.

- Dok si nastupala, ja sam guglao. Imaš jeftine letove za Split. Pametno birana pjesma. Mislim da ti trebaš biti nova pjevačica Magazina. Žena zmaj. Još da ti gledatelji budu naklonjeni kao što ti je Tonči - dodao je Filip, a Nika je tada prokomentirala da njegovi komentari nisu u redu.

- Ajme, vi s vašim. Zovite hitnu - rekla je Turković.

Nakon Vanesse zapjevao je Ivan Vidović Eyevan i to s pjesmom "All I Want" grupe Kodaline. A Severina ga je pozvala i da nastupi s njom na koncertu u Zadru, a Ivan je to objeručke prihvatio.

- Dosljedan si svih ovih emisija i ti si naš superheroj kao i svi ovi izvođači. Ne mijenjaj se. Ali voljela bih čuti neku hrvatsku pjesmu od tebe - komentirala je Severina njegov nastup.

Mia Ribić pjevala je "Fuckin Perfect" od Pink. U najavi je otkrila da ako prođe u finale 'Superstara', doći će je podržati njezina sestra iz Amerike koju rijetko viđa. Druga sestra ju je već žestoko bodrila iz publike.

- Draga Mia, ti si ona najdraža djevojka iz susjedstva koja ima savršeno isproduciran glas. Jedan pljesak za koreografiju svim plesačima. Ti si svoja. Budi što jesi. Budi u tenisicama. Ja bih te voljela vidjeti u niskoj cipeli da budeš ti ti - rekla je Severina.

- Pjevanje uopće neću komentirati. Samo moram ponoviti da mi je nedostajalo više tvoje kretnje. Smetale su ti cipele, a sestru ćemo izbaciti i pozvati onu iz Amerike. Ja ću joj platiti kartu - našalio se Tonči.

Toni Peruško otpjevao je "Sanjao sam noćas da te nemam" grupe Bijelo dugme, a u najavi je otkrio da će pjesmu posvetiti prijatelju kojemu su se zaredale tragedije.

- Imaš stas, imaš glasa. Pjesma je ekstremno teška. To je ogroman zalogaj. Gledatelji neka imaju negdje u glavi da je to ekstremno teška pjesma. Ti si pjevačina. Ti si ozbiljan pjevač. Kako god se završi show, ti si pobijedio - rekao je Filip, a Nika ga je pitala je li dobro, jer se vidjelo da su ga emocije svladale, na što je on kimnuo.

Petar Šegedin nastupio je s pjesmom "Da je meni s tobom kroz pasike" legendarnog Vinka Coce te dobio ogroman pljesak. Antonija Blaće je rekla da ju je Petar stvarno podsjetio na Vinka Cocu, a on nije mogao zadržati suze. Otkrio je da je on bio njegov kum. Odjenuo je njegovo odijelo. "S ponosom ga nosim", istaknuo je.

- Kao da si iznad samog sebe. Toliko mi je to bilo lijepo, toliko to nosiš ponosno. Još ovo što nosiš na sebi. To je ta toplina. Hvala ti što si nam to tako prekrasno donio - rekla je Nika.

Posljednja u polufinalu je nastupila Hana Ivković s pjesmom "Look What I Found" od Lady Gage.

- Koliko talentirano dijete imamo ovdje. Kao što je Petar netko tko spaja ljude, ti si netko tko može pjevati apsolutno sve - istaknuo je Filip.

Tijekom zabavnog dijela showa nastupila je Lorena Bućan sa svojom novom pjesmom 'Ženska snaga', kao i 'Tvoja i gotovo'.

