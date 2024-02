Serija 'San snova' na RTL-u se prikazuje se već mjesecima, a cijelo se vrijeme vrti više-manje ista radnja

Lud, zbunjen, normalan // Nova TV - pet kaktusa



Puno gafova, ali i pohvala prođe kroz ovu TV kritiku, stoga zbilja nije lako zaraditi epitet da je nešto baš "naj". Ali ovo što Nova TV zadnjih tjedan dana radi od svog programa zbilja jest "najapsurdnije ikad". Baš simbolično, radi se o emitiranju serije "Lud, zbunjen, normalan" i teško je uistinu procijeniti što je više ludo, a što više zbunjeno u cijeloj priči. Normalno nije ništa. Mislite da pretjerujemo? E pa ovako stvari stoje… Nova TV je, naime, u još jednom pretakanju iz šupljeg u prazno, napravila nekoliko zamjena u programu, uglavnom žonglirajući između turskih sapunica i zastarjele hrvatske produkcije. Tako se na programu ponovno našla serija "Lud, zbunjen, normalan", koja datira još s kraja 2000-ih, ali dobro… S obzirom na to da zgode i nezgode legendarnog Izeta Fazlinovića kojeg je izvrsno utjelovio neprežaljeni Mustafa Nadarević imaju svoju publiku, nije problem uvrštavanje serije na program. Ali ako se to već radi, neka se radi kako spada, a ne kako to radi Nova TV. Sve je, naime, krenulo dobro početkom prošlog tjedna. U ponedjeljak ujutro su emitirane 3. i 4. epizode prve sezone, što je zapravo repriza epizoda prikazanih tjedan ranije. U popodnevnom su onda terminu, oko 15 sati, puštene iduće dvije epizode, odnosno 5. i 6. u redu. One su, pak, opet reprizirane u utorak ujutro, a popodne su emitirane 7. i 8. epizoda. Ako mislite da otkrivamo toplu vodu nabrajanjem očitog redoslijeda kako bi se epizode neke serije trebale emitirati, pričekajte još malo. Istog tog dana, u utorak, ubačene su još dvije epizode u kasnijem popodnevnom terminu, jer je valjda netko zaključio da četiri epizode po danu nisu dovoljne i da je optimalna brojka ipak šest! Ali to su onda bile 14. i 18. epizoda prve sezone. Jer… zašto ne? 'Ajmo dalje… Serija u srijedu ujutro uopće nije prikazana, valjda ljudi nisu znali što bi reprizirali od jučerašnjeg kupusa. Tu srijedu su tijekom dana prikazane samo dvije epizode u ranijem popodnevnom terminu i to - 26. i 27. epizoda druge sezone (da, druge). Tu nije kraj priči jer je u isto vrijeme u TV rasporedu pisalo da su na programu 2. i 3. sezona četvrte sezone, ali ni to nije sve jer je na programu stajao opis 2. i 3. epizode treće sezone (da, treće). Dakle, da sumiramo. Trebalo bi se prikazivati jedno, na programu je drugo, a zapravo se gleda treće. Ostatak tjedna su se nastavile prikazivati epizode druge sezone, i to 29. pa 31. jer se 30. očito nekome zamjerila. E, onda smo se u petak ipak vratili na 30. epizodu te je u konačnici taj dan prikazano i finale druge sezone kao šećer na kraju. I da, cijelo to vrijeme su u programu navođene krive epizode. Nije prvi april, još je veljača i ovo se zbilja dogodilo. U redu, to je serija koja se prati radi pošalica, manje zbog same radnje, ali malo vrijeđa gledatelje kad se Faruk jedan dan rastane, a drugi tek uđe u brak koji je dan prije raskinuo. Kao, nitko neće skužiti? Kako drugačije komentirati ovakvu potpunu nebrigu za program?

Zabranjena ljubav // RTL 2 - četiri kaktusa



Još jedan pokazatelj "maestralno" osmišljenog programa je kad 20 godina kasnije i dalje možeš gledati "Zabranjenu ljubav". Tko se tu upusti u brojanje epizoda, svaka mu čast, ali s obzirom na radnju, tamo bi čak moglo i proći da se netko rastane prije nego što se oženi. Ako ništa, RTL barem ovakav sadržaj gura na svoj drugi, "zabavni" program.

San snova // RTL - jedan kaktus

Ako hrvatska televizijska ponuda očajnički za nečime žudi, što su pokazale i prethodne kritike, onda je to kvalitetna ponuda domaćih serija. Činjenica je da one imaju svoju publiku pa je neshvatljiv nemar kojim se zadnjih godina pristupa produkciji domaćeg sadržaja. Najnovija serija koja se od jeseni prikazuje na RTL-u, možda bi barem dobila na zanimljivosti da joj se epizode malo izmiješaju. Prikazuje se već mjesecima, a cijelo se vrijeme vrti više-manje ista radnja, isti dijalozi između istih likova, isti zapleti… Ravna crta.

Mrkomir I. // HRT 2 - jedna ruža

HRT petkom prikazuje novu sezonu humoristične serije knezu o Mrkomiru, što je već pozitivni odmak samim time što su epizode nove, imaju stabilnu dinamiku emitiranja i epizode se prikazuju po redu, što se ne smije uzimati zdravo za gotovo, kao što smo vidjeli iz ostalih primjera. Smisao za humor je individualan pa je teško generalno procijeniti je li serija uspjela u svom naumu da zabavi publiku, ali barem se pozitivno izdvaja iz mase po malo drugačijoj ideji te barem djeluje kao da je u nju uloženo dosta truda. Seriju producira ista produkcijska kuća koja stoji iza serija kao što su "Bitange i princeze", "Zakon!" i "Crno-bijeli svijet" i pokazuje smjer u kojem bi domaća produkcija trebala ići.

