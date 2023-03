Sergej Ćetković o prevari koja ga je inspirirala za pjesmu: 'Sve je bilo dogovoreno i – ispadneš magarac'

Crnogorski pjevač Sergej Četković u InMagazinu Nove Tv govorio je o tome kako su nastali njegovi najpoznatiji hitovi. Primjerice, pjesma Pusti probleme" nastala je kada su ga jednom prevarili prilikom kupovine stana.

- Priča o tome kako smo pri kupovini nekog stana, znači sve je bilo dogovoreno, podigao kredit, angažirao ljude da srede stan i čovjek nas par dan prije završetka ugovora jednostavno prevari, prodao je drugome stan za više novca bez da nam to kaže i ispadneš magarac. I Kristina taman dolazi s mora i kaže: 'Nemoj više balade, napiši nešto normalno, nešto veselo!' Ja joj kažem: 'Što da pišem? Pusti probleme... Sve dileme...', i ona ode" - ispričao je.

Još jedna njegova emotivna i zanimljiva pjesma je "Oči nikad ne stare".

"Tu mi je kumovao moj prijatelj koji je par putaa upotrijebio taj izraz i to mi se počelo vrtjeti", prisjetio se.

Pjesma koja je bila prekretnica u njegovoj karijeri je "Pogledi u tami", a Sergej je potvrdio d je ideja za tu pjesmu nastala dok je njegova supruga radila palačinke.

- Nisu palačinke sada tu nešto specijalno pomogle, ali znam da je Kristina tada bili u kuhinji i ja joj sviram, i pitam je sviđa li joj se, a ona baci palačinku i kaže: 'Super je, super, ajde dalje!' I ja nastavim i stanem jer nemam pojma što se treba dalje dogoditi i to jednostavno samo dođe. I tako se rodi pjesma koja je definitivno meni, mojoj karijeri, mojoj publici promijenila sve - prisjetio se.

U slučaju da mu se uspjeh tada nije dogodio, planirao je odseliti u London.

- Ma da, imao sam tamo što raditi. Svirao bih preko noći, po danu bih krečio, postavljao parket... Ne bih imao problema s tim - priznao je.Otkrio je i što je još radio u životu, osim pjevanja.

"Moj otac je držao prodavaonicu autodijelova pa sam ja onda tu radio i skidao mjenjače s raznih automobila, skidao farove...", ispričao je, pa je nastavio: "Svakog Dana žena sam prodavao i mimoze s prijateljima. Ja sam bio šef, nabavio bi mimoze i prodavao, i uvijek bi zaradili. A onda sam, evo prvi put ću to reći u ovoj emisiji, između upisivanja Muzičke akademije i završetka srednje škole jako htio nešto raditi, ali nisam znao što, i prijatelj mi je rekao da dođem raditi u njegovom bilijar klubu. I radio sam doslovno dva dana kad je moj otac za to saznao i molio me da ne radim kao konobar, da to nije za mene."

Sergej će ovog proljeća imati čak četiri koncerta u Lisinskom, a kako je kazao, ljubav između njega i Zagreba je neraskidiva.

