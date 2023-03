Seksualna napastovanja, otmice i teške ozljede - život mu je više za stranice crne kronike nego šoubiznisa

S Oscarom kući ide... – Brendan Fraser!, čulo se prošlu nedjelju kasno poslije ponoći u Los Angelesu na dodjeli 95. najprestižnije filmske nagrade. U ponedjeljak ujutro američko-kanadski glumac stigao je kući u Bedford, gradić nedaleko od New Yorka veličine našeg Samobora s ni 18 tisuća stanovnika. Zanimljivo je pogledati popis ljudi iz tog malog gradića koji su se ili tamo rodili ili tamo imaju vrtoglavo skupe vile – Mariah Carey, Michel Douglas i Catherine Zeta-Jones, Richard Gere, Ralph Lauren, Ryan Reynolds, Donald i Melania Trump, Bruce Willis pa čak i – George Soros. Eto, sad imaju i (novi) Oscar u kvartu. Susjed Brendan Fraser (54), dobitnik najprestižnije filmske nagrade, na putu do zlatnog kipića prošao je sito i rešeto. Nagli pad karijere pa potpuni nestanak sa scene, da bi sada, a snima gotovo tri desetljeća, došao do prestižne glumačke nagrade. Više će Fraserova priča biti za stranice crne kronike nego za šoubiznis. Seksualna napastovanja, otmice, teške tjelesne ozljede, a čak je i nekoliko trenutaka bio mrtav na snimanju jednog filma.

– Godine su samo da se broje, zašto bi me zaustavile? – kazao je na dodjeli Oscara. S aktualnim filmom “Kit” Darrena Aronofskog, o bolesno pretilom nastavniku homoseksualcu prikovanom za invalidska kolica koji dane provodi na kauču prežderavajući se, karijera se vratila na put kojim je i krenula još devedesetih. Bio je hit glumac iz filmova “Mumija”, u kojima je ulogu dobio umjesto Brada Pitta, Toma Cruisea i Bena Afflecka, proslavio ga je i popularni “George iz džungle”, snimao je tada i “Ljubav iz snova”, “Bogove i čudovišta”... sve da ga ne bi bilo gotovo dva desetljeća u glavnim ulogama.

Što se događalo u međuvremenu? Mnogi misle da je bio praktički zabranjen u Hollywoodu, odnosno da je bio na crnoj listi jer ga je na vrhuncu slave 2003. godine seksualno napastovao utjecajni hollywoodski kritičar Philip Berk, tada 70-godišnjak, koji je kao čelnik Udruženja stranih novinara bio domaćin Zlatnih globusa. O seksualnom zlostavljanju Brendan je dugo šutio, da bi nakon punih 15 godina za GQ časopis rekao: – Lijevom rukom zgrabio me za stražnjicu, a zatim zavlačio prste, da ne idem u detalje... Osjećao sam se bolesno, htio sam zaplakati – otkrio je Fraser. – Dugo sam šutio jer sam se bojao poniženja ili štete koju bi to moglo nanijeti mojoj karijeri – rekao je.

Karijera je ipak zaustavljena. Na dodjelu Zlatnih globusa nikad više nije došao. Glumac kojeg je cijeli svijet znao potpuno je nestao i, kako su odmicale godine novog stoljeća, sve je išlo nizbrdo. Brak mu se raspao, dugovi nakupili, više nije imao ni za alimentaciju. Povukao se iz javnosti. Život se, eto, vratio na pravi put kada je Darren Aronofsky tražio glumca za ulogu u filmu “Kit”. Pukim slučajem vidio je trailer nekog niskobudžetnog brazilskog filma u kojem je Fraser glumio i njih su dvojica odmah “kliknula”.

– Čim se Brendon pojavio na vratima mojeg ureda, znao sam da je on taj! A dugo sam se mučio i tražio glavnog glumca za ulogu. I ovo je bio bingo! – kazao je talentirani Aronofsky. Kada su lani u rujnu na premijeri u Veneciji prvi put pokazali film, Fraseru su gledatelji stojećki pljeskali punih šest minuta. Na dodjelu Zlatnih globusa neće ni sada doći. – Ne, neću sudjelovati, to je zbog povijesti koju imam s njima. A moja majka nije odgojila licemjera. Možete me zvati svakako, ali tako ne.

Teško mu je pala smrt majke Carol, koja je preminula nakon borbe s karcinomom, a težak životni period nije olakšala ni rastava s godinu dana starijom suprugom Afton Smith na pragu njihovih četrdesetih. Tvrdili su tada: – Ne rastajemo se u svađi... Ipak, bilo je kasnije itekako problema oko novca, kojeg Fraser zbog brojnih operacija i rehabilitacija više nije imao. Idemo redom, od devedesetih, kada je bio seks-simbol. No uvijek bi nešto krenulo po zlu. Kada je 1997. godine snimio film “George iz džungle”, verziju Tarzana, koji je bio prvi pravi uspjeh, a zaradili su više od sto milijuna dolara. Izgledao je kao seks-simbol i bio je superheroj.

– Bio sam depiliran, namazan i gladan. Vozio sam se sa snimanja i želio sam stati nešto pojesti, no toliko sam bio umoran da se, kad sam došao do bankomata, nisam mogao sjetiti PIN-a pa nisam mogao do novca. Mozak mi nije radio pa nisam tu noć ni jeo. Tu se čak i njegova filmska partnerica Leslie Mann zaljubila u superheroja Brendana. – Zaljubila sam se do ušiju u njega na setu. Ne samo zbog njegova izgleda i mišića, već zato što je bio vrlo drag i sjajno se šalio – kazala je Leslie.

U filmu “Mumija” se proslavio, film je zaradio više od 400 milijuna dolara, a umalo su na snimanju ostali bez Brendana, glavnog glumca. Igrao je lika Ricka O’Connella, kojeg je trebalo objesiti na gradskom trgu. Njemu je omča bila oko glave, a stajao je na prstima.

– Rekli su mi da omča ne odgovara kaskaderima pa sam pristao odglumiti tu scenu sam. Ponavljali smo nekoliko puta, no redatelj Stephen Sommers nikako nije bio zadovoljan. Govorio mi je: “Moraš to malo bolje izvesti”. Trudio sam se, a omča mi je bila oko vrata. Čovjek koji je iznad mene držao uže potezao je sve jače, a ja sam bio na vrhovima prstiju. Kako je on sve više potezao, tako sam ja sve više ostajao bez oslonca. Pomislio sam: “Udahnut ću zrak i zadržati ga”. I tu sam se onesvijestio. Nešto je pošlo po zlu. Sljedeće čega se sjećam jest da mi je svijet bio naopačke i da sam imao puna usta pijeska. Svi su šutjeli. Prišao mi je voditelj kaskadera i rekao: “Čestitam, sada si u klubu, isto se dogodilo Melu Gibsonu kada smo snimali ‘Hrabro srce’”. Nisam to želio ni slušati, samo sam htio otići kući – rekao je Fraser. Bolničari na setu uspjeli su ga brzo vratiti u život. Na kraju je rekao: – Ubili su me na 18 sekundi.

Kako je već na početku karijere bio superheroj, pun snage i mišića, prihvaćao je mnoge uloge za koje je morao snimati opasne scene. Moglo bi se reći i da su ga iskorištavali, čuvali su filmske kaskadere, a on je pristajao glumiti u teškim scenama. Teško mu je stradalo koljeno, imao je složene operacije kralježnice pa čak i zahvate na glasnicama.

Ni na snimanju nastavka “Povratak Mumije” nije bolje prošao. Stradao mu je disk kralježnice, napuklo mu je rebro i ozlijedio je koljena. Na snimanjima je stradao i Dwayne “The Rock” Johnson, koji je na vrućini doživio sunčanicu, otrovao se hranom... Kasnije će mu isti taj Johnson, kojem je to bila prva uloga, zbog njegovih brojnih ozljeda i trauma, preuzeti franšizu, izgurati ga s njegovog mjesta glavnog glumca. No dio snimanja tog filma bio je u Egiptu, a dio u Londonu te je Brendanu, ali i cijeloj filmskoj ekipi, prijetilo uhićenje. Scenu su snimali na londonskom Tower Bridgeu, koji je bio 20 minuta zatvoren za promet, no već nakon nekoliko minuta stvorila se velika prometna gužva te su se ljutiti vozači počeli svađati s producentima i glumcima.

– Nastao je kaos – rekao je sjećajući se tog trenutaka i dodao da ih je Scotland Yard namjeravao sve privesti jer je situacija izmaknula kontroli. Zanimljiv je i detalj iz filma “Looney Tunes: Ponovno u akciji”, u kojem je morao udariti američkog kečera Billa Goldberga, jer bio je toliko jak i bilo ga je strah hoće li mu ovaj uzvratiti. – Ja sam bio spreman da me udari u lice, ali Fraser se bojao. Kad sam mu više puta ponovio da mi je to posao, da mi kečeri primamo udarce takvog tipa neprestano, napokon se oslobodio i mogli smo snimiti scenu – rekao je kečer Bill Goldberg.

Na poslu su mu se i dalje, film po film, nizali problemi pa je tako nedavno, kada su snimali televizijsku seriju “Profesionalci” u Južnoj Africi, postao žrtva – otmičara. U Johannesburgu su snimali pucnjavu na istome mjestu na kojem se dogodila i prava pucnjava. Čak su bili i žrtve otmice! Južnoafrički pljačkaši došli su na njihov filmski set, Fraser je srećom ovoga puta ostao neozlijeđen, ali ukrali su mu pametni telefon. Počinitelji nikad nisu pronađeni.

Stradao je kada je na krov njegove kuće tijekom uragana Sandy palo veliko drvo. Pokušao je sam riješiti problem motornom pilom, no leđa su mu zbog napora popustila. Mjesecima se oporavljao, išao je na niz operacija, čak je potrošio toliko novca da bivšoj supruzi Afton Smith nije mogao plaćati alimentaciju. Ona je tada tvrdila da Fraser prikriva pravi iznos novca koji zarađuje ne bi li izbjegao plaćati dogovoreni iznos. Radilo se o otprilike 900 tisuća dolara godišnje, no to više nije imao...

Trebao je glumiti čak i inspektora Gadgeta, a ideja je bila čak i da igra Supermena, na audiciji je bio blizu toga da dobije ulogu, ali na kraju je pobijedio mladi Britanac Henry Cavill. Kad je bio na snimanjima, znao je reći: – Volio bih otići kući, na putu sam mjesecima. Pitam se sjećaju li se moji psi mene uopće...

Tijekom godina u kojima ga nije bilo na filmskom platnu, iako je neko vrijeme snimao i u Hollywoodu i u Bollywoodu, njegovi su fanovi pisali peticije da ga se vrati. Na adrese Netflixa, HBO-a, Showtimea i drugih stigla je peticija u kojoj je među ostalim pisalo: “Brendan je omiljen glumac diljem svijeta, mnogi su šokirani što nije dobio barem manju ulogu u novom filmu ‘Mumija’. Čitajući njegove nedavne intervjue, čini se da je vrlo potišten, a mi vjerni obožavatelji osjećamo da smo mu dužni pomoći na bilo koji način. Molim vas, pomozite da Brendana vratimo na noge, nedostaje nam, dajte mu ulogu u filmovima ili serijama koje su u planu”.

Inače, on je u obitelji bio četvrti brat, najmlađi, ima tri sina – Griffina (20), Holdena (18) i Lelanda (16). Njegov ujak George Patrick Genereux bio je prvi Kanađanin koji je osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama 1952. u Helsinkiju. Više od 60 godina držao je rekord kao najmlađi Kanađanin koji je sa svega 17 godina osvojio zlato u trapu. Tako da nije prvi koji je u obitelji osvojio – zlato! Ujak zlatnu olimpijsku medalju, a on zlatni kipić. Sam za sebe Brendan je rekao da je privatno prilično dosadan tip iako ga s platna poznajemo kao hiperaktivnog.

– Dosadan sam tip. Ljudi ne vole mene, nego moje filmove. Tako vam je to u Hollywoodu. Ljudi vas vole i vole i vole sve dok jednog dana ne zavole nekog drugog. Fraserovi sinovi prije nekoliko dana rekli su da njihov otac ima nevjerojatno loše šale. Na crvenom tepihu na dodjeli Oscara bio je sa svojom djevojkom Jeanneom Moore i sinovima Holdenom i Lelandom.

– Odličan je tip, on je naš stari. Ipak, njegovi su štosovi loši. Kad bismo mi kao djeca rekli da ne volimo brokulu, on bi odgovorio: “Brokula voli vas”. Na setu je volio snimati sa životinjama. Kada se snimao “Georgea iz džungle”, sprijateljio se sa slonom Taijem. – Slon Tai i ja postali smo bliski prijatelji – kazao je. Čak je udomio i konja s kojim je snimao film “Teksaški ustanak”. Danas na farmi u Bedfordu ima nekoliko grla.

– Njegov sin Griffin ima autizam, a druženje s konjima ima sjajan terapeutski učinak na djecu s tim poremećajem. Dogodi se nešto nevjerojatno kada se moj sin druži s konjima. Čak ne mora jahati, već ga samo malo četkati konja. Konji to vole, a ponavljajuće radnje voli moj sin. I to jednostavno funkcionira. Kad jašem, i ja se osjećam bolje. Bilo je teških trenutaka, primjerice kad sam doznao za sinovu dijagnozu, koji je tada imao dvije godine, bio sam očajan. Krivio sam sebe i pitao se jesu li krivi moji geni ili to što sam pušio travu na fakultetu.

Što dalje? Uskoro se vraća u “Ubojicama cvjetnog Mjeseca”, filmu slavnog Martina Scorsesea, koji je već u postprodukciji, a u kojem glume i Leonardo DiCaprio i Robert De Niro. Moguće je da je ni kriv ni dužan, zbog skandala s utjecajnim, danas 90-godišnjim problematičnim kritičarom, zaista izguran s hollywoodske scene. Ovim Oscarom, račun je, barem onaj simbolični, poravnat.

– Nikad nije kasno... Imam snage za nove pobjede – kaže Fraser.