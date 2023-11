ŠČ!, umjetna inteligencija i rasprodane Arene: vruće glazbene teme na ovogodišnjoj MAK konferenciji!

„AI: alat ili autor?“ moto je ovogodišnje, jedanaeste po redu Međunarodne autorske kreativne konferencije MAKK koja se 16. i 17. studenoga održava u zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti. U organizaciji stručne službe HDS ZAMP i Hrvatskog društva za autorsko pravo, konferencija će ugostiti niz stručnjaka i profesionalaca koji će, između ostalog, analizirati utjecaj umjetne inteligencije na različite segmente kulturne i kreativne industrije.



No, može li umjetna inteligencija postati koristan i vrijedan suradnik, pogotovo u glazbenim studijima? Kako iskoristiti dostupne alate za optimizaciju kreativnih procesa? Mogu li dosad skupi i komplicirani studijski elementi postati široko dostupni i prihvatljivi svima?

Iskusni producent i autor, Zvonimir Dusper Dus, demonstrirat će AI na djelu i zajedno s Mahkeyem stvoriti pjesmu uživo na pozornici MAKK-a, koristeći alate umjetne inteligencije. Publika će svjedočiti nastanku teksta, melodije i završne izvedbe AI Nene Belana koji je ljubazno ustupio korištenje svog vokala za – možda – jedan od prvih hitova uz pomoć umjetne inteligencije u Hrvatskoj?!



Prvi dan MAKK-a, 16. studenoga, obilježit će i zvjezdana panel diskusija „Napuniti Arenu“. Tko ju je i koliko puta napunio i kako im je to pošlo za rukom? Kako se uopće „pune arene“ po zemlji i u regiji – već i „samo“ jedna ali posebno 5 zaredom? Koje su uspješne strategije i obavezni elementi tog kreativno – poslovnog poduhvata? Što se sve treba uložiti, što se sve može dobiti?

Ovoj aktualnoj temi hrvatske i regionalne glazbene i medijske industrije pristupit će, svatko iz svoje branše, Sara Gigante, regionalna direktorica koncertne agencije Charm music, Ivan Jurić-Kaćunić, radijski poduzetnik i osnivač RADIO HUB-a, zatim jedan on najuspješnijih skladatelja i tekstopisaca iz Srbije, Dragan Brajović Braja, autor nekih od najvećih hitova Aleksandre Prijović. Svježe dojmove s nedavnog, vlastitog prvog koncerta u Areni Zagreb podijelit će i nezaustavljiivi 78-godišnji Željko Bebek, a svoju perspektivu, savjete i iskustvo četiri odsvirane zagrebačke Arene dat će i autor, gitarist i motor pokretač Parnog valjka, Husein Hasanefendić Hus.



Za vrijeme trajanja MAK konferencije, predvorje MSU-a ugostit će i posebnu izložbu „Mama ŠČ!“ što je ekskluzivna prilika za izbliza razgledati i fotografirati se sa slavnim zlatnim traktorom Letovaca, kao i živopisnim kostimima benda. Izložba je uvod u pravu ŠČ! ekstravagancu na MAKK-u i razgovor „ŠČowcase! Iza kulisa uspjeha“ u kojem će Damir Martinović Mrle otkriti što se događalo u backstageu cijele priče, kako je posađeno sjeme ŠČ ideje, što se sve odigravalo na opatijskim, liverpulskim i zagrebačkim red carpetima te zašto je baš na glasu kao jedan od najboljih biznismena među basistima i najboljih basista među biznismenima. Uz njega, stručnjak za digitalni marketing i Mrletova desna ruka u digitalnom desantu na sve društvene mreže, Luka Kerečin, približit će publici MAKK-a brojke vezane za projekt ŠČ u kontekstu društvenih mreža i digitalnih streaming servisa.



Drugog dana konferencije, 17. studenoga u 12 sati, dvorana Školica MSU-a ugostit će kostimografkinju Lejlu Hodžić iz Sarajeva. Razgovor s njom naslovljen je “Što ću obući za Eurosong? Kostimografija & scenski nastup za pamćenje”, a namijenjen je glazbenicima, managerima, PR agentima i svima onima koje zanima kako što bolje vizualno i scenski predstaviti i sebe i svoju glazbu – baš kao što su to napravili Letovci u suradnji Lejlom za Eurosong u Liverpoolu ove godine.



„Kao i prijašnjih godina, i ovaj će MAKK obraditi najvažnije i najaktualnije teme za hrvatske kreativce, u prvom redu iz glazbene industrije. Bit će to i prilika za poslati ključne poruke domaćoj javnosti, kao i donositeljima odluka koji već više od desetljeća prepoznaju našu konferenciju kao partnera u kreiranju strategija i zakona. Naravno, u duhu imena, svim temama i pitanjima pristupamo na kreativan i zabavan način, a sudeći po najavljenom programu i sudionicima, kreative i zabave neće nedostajati!“, ističe Milan Majerović-Stilinović, savjetnik za komunikacije HDS ZAMP-a i urednik konferencije.