S ozljedom su krenuli moji koraci k životu u vjeri

Naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić na duhovnoj obnovi u Splitu okupljenima je ispričala kada je počela dublje istraživati vjeru i što je bio okidač za to.

Za IN Magazin Blanka je ispričala kako je za nju prijelomni trenutak bila je ozljeda zbog koje je trpjela bolove i osjećala se tjeskobno.

– To se dogodilo s mojom ozljedom, kada sam u jednom trenutku bila udaljena od svega onoga što sam poznavala iz svog načina života. I zapravo volim reći da sam se prisjetila Boga jer ne mogu ga otkriti, ne mogu otkriti onoga tko je mene otkrio. Tada su krenuli koraci života u vjeri - izjavila je u emisiji Blanka.

Teško se Blanka nosila i s teretom slave koji je u njezinu slučaju, zbog brojnih uspjeha koje je ostvarila, došao poprilično rano. Nije joj bilo lako nositi se s time i tog se razdoblja prisjetila ovako:

– Sjećam se svog prvog plača nad naslovnicom koja je bila izvučena iz konteksta i mislila sam da neću preživjeti sve te naslovnice koje me čekaju, a imala sam 15 godina. Kasnije su me pogodile riječi, do mene su dolazili razni tračevi jer ljudi pričaju o javnim osobama. Koliko zna podignuti, toliko ljudska riječ zna i razoriti – ispričala je Blanka.

Sportašica je postala i voditeljica u duhovnom talk showu “Susreti uz riječi”, koji vodi s fra Antom Vučkovićem, a otkrila je i kako razmišlja o povratku skakanju u vis.

Ovo ljeto Blanka je svoju vjeru svjedočila i na Mladifestu u Međugorju, kada je otkrila kako je do primanja sakramenta krizme redovito išla u crkvu, a nakon toga se posvetila sportu i sve rjeđe je odlazila na misu.

– Živjela sam u kutiji gdje je samo jedna mogućnost bila prihvatljiva, a to je uspjeh. Ništa drugo nije me moglo toliko razveseliti kao letvica koja ostaje – ispričala je tada. Za Blanku je prijelomna bila 2012. godina kada je zbog ozljede Olimpijske igre gledala na televiziji umjesto da sudjeluje i padala je u sve veći očaj jer nije mogla trenirati.

Trenutak koji je promijenio sve je bila poruka prijatelja koji joj je rekao da je zapalio svijeću za nju ispred kipa sv. Ante na Poljudu.

Odlučila je kako bi i sama mogla zapaliti svijeću tamo jer je kip blizu mjesta gdje trenira.

– Odlazila sam neko vrijeme sv. Anti, ali nisam išla u crkvu. Razmišljala sam kako mi treba čudo, a znala sam da mi to neće doći od ljudi, od čovjeka. No bila sam još daleko od obraćenja – ispričala je tada. Dio zasluge za obraćenje pripada njezinu bratu s kojim mjesec dana nije razgovarala zbog nekog nesporazuma, a njemu se u tom razdoblju dogodilo obraćenje.

Nakon jednog treninga prišao je sestri i ispričao joj sve o svom putu k obraćenju i tada, dok su razgovarali na parkiralištu sportašica je spoznala i sama ono što se njenom bratu dogodilo ranije.

– Za vrijeme njegova monologa dogodilo se moje obraćenje. To je bio dar. Izljev Duha Svetoga koji je promijenio cijeli moj život i mene cijelu iz korijena. Prisjetila sam se u tom trenutku Boga, svog Spasitelja. Bog mi se smilovao - otkrila je Blanka Vlašić.

